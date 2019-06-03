Фишман-Бекмамбетова осудила театр Камала за установку ограждений на набережной озера Кабан

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова выступила против установки ограждений на набережной озера Кабан во время мероприятий фестиваля «Науруз».

Она сделала репост одного из членов команды «Парки и скверы Татарстана» Ксении Шачневой, курирующей набережную озера.

«У меня недавно был свадебный пикник на озере Кабан, без единого забора», — написала сама Фишман-Бекмамбетова, комментируя ситуацию.

Шачнева же рассказывает, что театр им. Г. Камала договорился о проведении двух спектаклей на открытом воздухе и приветственного банкета для участников фестиваля тюркских народов «Науруз».

Театр хотел поставить ограждения возле терассы кафе «Хумо». Однако администрация набережной и мэрия города выступили против. Несмотря на это барьеры были установлены.