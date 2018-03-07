Наталия Фишман о Горкинско-Ометьевском лесе: «Совершенно не хочется устраивать Лебяжье №2»
Команда помощника президента РТ обсудила с местными жителями, как можно доработать парк
Нужны ли барбекю Горкинско-Ометьевскому лесу, как детям избегать столкновений с лыжниками, бегунами и велосипедистами, чего не хватает малышам и их мамам — участникам открытой дискуссии было что обсудить с дирекцией парков и скверов и архитекторами, которые по-прежнему продолжают работать над реализацией проекта. Работы по третьей очереди, которая включает круглогодичный скалодром, всесезонную горку с активностями для детей всех возрастов, информационные таблички, будут длиться в течение этого года. Один из местных жителей даже высказался, что работа здесь продвигается из-за хорошего энергоинформационного поля. «Реальное время» узнало, какие изменения ждут парк в 2018 году.
Круглогодичный скалодром
До начала встречи всем участникам раздали предлагаемый перечень работ на 2018 год. Чего только команда Наталии Фишман туда не включила: санитарная расчистка леса, к которой сразу возникли вопросы у местного населения, установка скамеек, скалодрома и горки, которыми можно будет пользоваться круглый год. Запланировали даже светофор на Братьев Касимовых, чтобы комфортная и безопасная среда начиналась уже на подступах к парку. Всего 20 пунктов, с которыми собравшиеся в целом согласились. Так, к активностям для всех возрастов добавят скалодром:
— Мы планируем сделать его в виде ледяного вулкана, это будет скалодром-ледодром, многофункциональная площадка, которая сможет работать как летом, так и зимой. Будут разные уровни сложности, имитация природных форм, площадка разместится рядом с экоцентром, где мы сейчас находимся. Хотим использовать не только внешнюю поверхность, но и внутреннее пространство, как, например, на одном из арт-объектов в Богатых Сабах, где дети могут найти активности и внутри объекта, — презентовала архитектор проекта Анастасия Яременко.
На площадке пообещали работу инструктора.
Первые две очереди обновления парка произвели фурор среди горожан, в результате посетителей парка становится все больше, а детская площадка уже мала для такого потока (статистика показывает, что около 80% казанцев приходят в парк всей семьей). Архитекторы предложили новую форму активности — всесезонная горка.
— Это будет горка-змея, на ней можно будет кататься в любое время года, можно использовать боковые грани для игр, в кулуарах горки тоже можно будет играть, — привела пример Анастасия Яременко.
Запланированы навесы на детской площадке, на территории для выгула собак, появятся таблички на экологической тропе, да и в целом станет больше указателей.
Нужна зона барбекю
По поводу озвученных планов на 2018 год самый первый вопрос из зала коснулся санитарной расчистки леса.
«Это первый и единственный крупный зеленый массив в Казани, это не просто парк, а настоящий лес. Что вы подразумеваете под санитарной расчисткой? Что это значит?» — озадачилась начальник отдела оптимизации наземных экосистем КФУ Галина Юпина. Над проектом благоустройства вместе с командой архитекторов она работала с самых первых дней. Анастасия Яременко успокоила, что речь идет о спиливании только потенциально опасных деревьев около тропинок, валежник в глубине леса останется нетронутым. «Очень хорошо, ведь это экосистема, тем более мы такие виды грибов открыли! Никому не говорите о грибных местах», — полушутя ответила эксперт КФУ.
Большинство привычных требований горожан находили решение в первых очередях реконструкции или были озвучены на встрече. Вот только вопрос с организованным местом для шашлыков никак не решается.
— Все очень круто, но есть одна просьба, я ее и раньше писала. Конечно, понимаю, что это очень сложно, но все-таки нужны зоны барбекю, — напомнила Мария Зверева.
Руководитель проекта Дарья Толовенкова объяснила сложность создания такой площадки в первую очередь требованиями МЧС — от лесной части должно быть не менее 50 метров, здесь же, какую площадку не выбери, лес окажется ближе, чем это допустимо. И пусть кто-то продолжает разводить костер и жарить изредка шашлыки, нарушая правила, раз официально этого делать нельзя, никто заниматься «мясными» зонами не станет. Наталия Фишман не стала соглашаться с этим мнением.
— Считаю, что это категорически неправильно. Все равно есть люди, которые пытаются жечь костры, и вместо того, чтобы делать вид, что это не происходит, лучше реально с ними бороться, антропогенное воздействие-то идет. Если есть возможность проработать и делать все это без открытого огня, то нужно сделать без открытого огня, чтобы у людей не было причин нарушать правила охраны природы. Это наша очень русская история: мы все хотим запретить, а на самом деле это почти невозможно. Я бы попросила проработать возможность включения электрогрилей, площадки для них. Это нужно будет делать либо с бизнесом, либо с теми, кто войдет в Cube. Возможно, нужно будет делать бетонную площадку, естественно, сохраняя почву, — попросила помощник президента РТ Наталия Фишман.
Парк-менеджер Горкинско-Ометьевского леса Лилия Якупова сразу поспешила ответить, что в разработке наборы для пикников, которые посетители при желании могли бы брать в аренду.
— Только чтобы не было шашлычниц, Лебяжье №2 совершенно устраивать не хочется. Нужно сделать очень цивилизованно, но при этом давая людям возможность проводить время с комфортом, — предостерегла от ошибок Наталия Фишман.
Пришедшие жители были согласны с идеей площадки под барбекю, просили только проработать решения, чтобы экологии уж точно не нанести ущерб.
Что касается мультибокс-центра Cube, то весной в нем разместится кафе с летней террасой, прокат инвентаря, небольшие спортмагазины, центр для занятий кроссфитом и коворкинг. Тут же организуют лекторий, открытый летний кинотеатр, рядом предусмотрена поляна для пикников и занятий спортом.
Позитивное энергоинформационное поле
Архитекторы даже озвучили еще более дальнюю перспективу по работам — третий овраг, который еще круче и глубже тех, с которыми уже пришлось поработать. Назначение ему придумали — это будет «территория здоровья»: используя ландшафт со спусками и подъемами, можно получить отличную кардионагрузку. Пока это более отдаленная перспектива. Срок выполнения работ третьей очереди Наталия Фишман называть не стала, ограничившись только 2018 годом. Как пояснила «Реальному времени» специалист по связям с общественностью программы развития общественных пространств РТ Карина Калимуллина, на этот год определен бюджет в 70 млн рублей, которые выделены из республиканских средств. Она добавила, что в 2016 году также из бюджета РТ были выделены 165 млн рублей, в прошлом году — 194,7 млн рублей из республиканских средств, 114,3 млн рублей — из федеральных. Финансирование пошло на первую и вторую очереди реконструкции.
У местных жителей встал вопрос безопасного использования площадок. Оказалось, что памп-трек облюбовали мамы с колясками, юные велосипедисты, наоборот, норовят спуститься в овраг. Тут бы дорожки, но как это скажется на природе? Были предложения особо оградить детские зоны, дополнительно обозначить спортивные участки и то, что на них нужно быть внимательнее. Дарья Толовенкова начала объяснять, что, по ее мнению, все меры уже приняты, а родителям стоит следить за детьми, но Наталия Фишман попросила прислушаться.
— Если люди говорят, значит, это их по какой-то причине беспокоит. Считаю, что отказываться бессмысленно. Я думаю, что нам говорят о том, что не все работает, как мы задумали. Прошу не отказываться от предложений и доработать, — настояла помощник президента РТ.
Не все участники полностью поддерживали проделанную и предстоящую работу. Был заброшенный лесной массив — плохо, обновили и стали проводить мероприятия — могли бы и лучше.
— В прошлом году была большая и интересная горка, в этом году маленькая деревянная, которая есть в каждом дворе, на ней никто не катается. А Масленица? Вы помните, какая в прошлом году была Масленица? Тогда это был настоящий праздник, а в этом году она никак не прошла, было мало мастер-классов, — критиковал местный житель из дома напротив Александр Иванов.
Ко всему прочему он оказался специалистом по информационным полям, так вот у Горкинско-Ометьевского леса — хорошее энергоинформационное поле. «В моем доме на первом этаже была рюмочная, через две недели после открытия закрылась. Сейчас такая работа над парком идет — все с помощью благоприятного энергоинформационного поля», — объяснил Александр Иванов.
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