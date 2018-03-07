Наталия Фишман о Горкинско-Ометьевском лесе: «Совершенно не хочется устраивать Лебяжье №2»

Команда помощника президента РТ обсудила с местными жителями, как можно доработать парк

Фото: Олег Тихонов

Нужны ли барбекю Горкинско-Ометьевскому лесу, как детям избегать столкновений с лыжниками, бегунами и велосипедистами, чего не хватает малышам и их мамам — участникам открытой дискуссии было что обсудить с дирекцией парков и скверов и архитекторами, которые по-прежнему продолжают работать над реализацией проекта. Работы по третьей очереди, которая включает круглогодичный скалодром, всесезонную горку с активностями для детей всех возрастов, информационные таблички, будут длиться в течение этого года. Один из местных жителей даже высказался, что работа здесь продвигается из-за хорошего энергоинформационного поля. «Реальное время» узнало, какие изменения ждут парк в 2018 году.

Круглогодичный скалодром

До начала встречи всем участникам раздали предлагаемый перечень работ на 2018 год. Чего только команда Наталии Фишман туда не включила: санитарная расчистка леса, к которой сразу возникли вопросы у местного населения, установка скамеек, скалодрома и горки, которыми можно будет пользоваться круглый год. Запланировали даже светофор на Братьев Касимовых, чтобы комфортная и безопасная среда начиналась уже на подступах к парку. Всего 20 пунктов, с которыми собравшиеся в целом согласились. Так, к активностям для всех возрастов добавят скалодром:

— Мы планируем сделать его в виде ледяного вулкана, это будет скалодром-ледодром, многофункциональная площадка, которая сможет работать как летом, так и зимой. Будут разные уровни сложности, имитация природных форм, площадка разместится рядом с экоцентром, где мы сейчас находимся. Хотим использовать не только внешнюю поверхность, но и внутреннее пространство, как, например, на одном из арт-объектов в Богатых Сабах, где дети могут найти активности и внутри объекта, — презентовала архитектор проекта Анастасия Яременко.

На площадке пообещали работу инструктора.

Первые две очереди обновления парка произвели фурор среди горожан, в результате посетителей парка становится все больше, а детская площадка уже мала для такого потока (статистика показывает, что около 80% казанцев приходят в парк всей семьей). Архитекторы предложили новую форму активности — всесезонная горка.

«Мы планируем сделать его в виде ледяного вулкана, это будет скалодром-ледодром, многофункциональная площадка, которая сможет работать как летом, так и зимой», — презентовала архитектор проекта Анастасия Яременко



— Это будет горка-змея, на ней можно будет кататься в любое время года, можно использовать боковые грани для игр, в кулуарах горки тоже можно будет играть, — привела пример Анастасия Яременко.

Запланированы навесы на детской площадке, на территории для выгула собак, появятся таблички на экологической тропе, да и в целом станет больше указателей.

Нужна зона барбекю

По поводу озвученных планов на 2018 год самый первый вопрос из зала коснулся санитарной расчистки леса.

«Это первый и единственный крупный зеленый массив в Казани, это не просто парк, а настоящий лес. Что вы подразумеваете под санитарной расчисткой? Что это значит?» — озадачилась начальник отдела оптимизации наземных экосистем КФУ Галина Юпина. Над проектом благоустройства вместе с командой архитекторов она работала с самых первых дней. Анастасия Яременко успокоила, что речь идет о спиливании только потенциально опасных деревьев около тропинок, валежник в глубине леса останется нетронутым. «Очень хорошо, ведь это экосистема, тем более мы такие виды грибов открыли! Никому не говорите о грибных местах», — полушутя ответила эксперт КФУ.

Большинство привычных требований горожан находили решение в первых очередях реконструкции или были озвучены на встрече. Вот только вопрос с организованным местом для шашлыков никак не решается.

— Все очень круто, но есть одна просьба, я ее и раньше писала. Конечно, понимаю, что это очень сложно, но все-таки нужны зоны барбекю, — напомнила Мария Зверева.

Руководитель проекта Дарья Толовенкова объяснила сложность создания такой площадки в первую очередь требованиями МЧС — от лесной части должно быть не менее 50 метров, здесь же, какую площадку не выбери, лес окажется ближе, чем это допустимо. И пусть кто-то продолжает разводить костер и жарить изредка шашлыки, нарушая правила, раз официально этого делать нельзя, никто заниматься «мясными» зонами не станет. Наталия Фишман не стала соглашаться с этим мнением.

Дарья Толовенкова объяснила сложность создания такой площадки в первую очередь требованиями МЧС



— Считаю, что это категорически неправильно. Все равно есть люди, которые пытаются жечь костры, и вместо того, чтобы делать вид, что это не происходит, лучше реально с ними бороться, антропогенное воздействие-то идет. Если есть возможность проработать и делать все это без открытого огня, то нужно сделать без открытого огня, чтобы у людей не было причин нарушать правила охраны природы. Это наша очень русская история: мы все хотим запретить, а на самом деле это почти невозможно. Я бы попросила проработать возможность включения электрогрилей, площадки для них. Это нужно будет делать либо с бизнесом, либо с теми, кто войдет в Cube. Возможно, нужно будет делать бетонную площадку, естественно, сохраняя почву, — попросила помощник президента РТ Наталия Фишман.

Парк-менеджер Горкинско-Ометьевского леса Лилия Якупова сразу поспешила ответить, что в разработке наборы для пикников, которые посетители при желании могли бы брать в аренду.

— Только чтобы не было шашлычниц, Лебяжье №2 совершенно устраивать не хочется. Нужно сделать очень цивилизованно, но при этом давая людям возможность проводить время с комфортом, — предостерегла от ошибок Наталия Фишман.

Пришедшие жители были согласны с идеей площадки под барбекю, просили только проработать решения, чтобы экологии уж точно не нанести ущерб.

Что касается мультибокс-центра Cube, то весной в нем разместится кафе с летней террасой, прокат инвентаря, небольшие спортмагазины, центр для занятий кроссфитом и коворкинг. Тут же организуют лекторий, открытый летний кинотеатр, рядом предусмотрена поляна для пикников и занятий спортом.

Позитивное энергоинформационное поле

Архитекторы даже озвучили еще более дальнюю перспективу по работам — третий овраг, который еще круче и глубже тех, с которыми уже пришлось поработать. Назначение ему придумали — это будет «территория здоровья»: используя ландшафт со спусками и подъемами, можно получить отличную кардионагрузку. Пока это более отдаленная перспектива. Срок выполнения работ третьей очереди Наталия Фишман называть не стала, ограничившись только 2018 годом. Как пояснила «Реальному времени» специалист по связям с общественностью программы развития общественных пространств РТ Карина Калимуллина, на этот год определен бюджет в 70 млн рублей, которые выделены из республиканских средств. Она добавила, что в 2016 году также из бюджета РТ были выделены 165 млн рублей, в прошлом году — 194,7 млн рублей из республиканских средств, 114,3 млн рублей — из федеральных. Финансирование пошло на первую и вторую очереди реконструкции.





У местных жителей встал вопрос безопасного использования площадок



У местных жителей встал вопрос безопасного использования площадок. Оказалось, что памп-трек облюбовали мамы с колясками, юные велосипедисты, наоборот, норовят спуститься в овраг. Тут бы дорожки, но как это скажется на природе? Были предложения особо оградить детские зоны, дополнительно обозначить спортивные участки и то, что на них нужно быть внимательнее. Дарья Толовенкова начала объяснять, что, по ее мнению, все меры уже приняты, а родителям стоит следить за детьми, но Наталия Фишман попросила прислушаться.

— Если люди говорят, значит, это их по какой-то причине беспокоит. Считаю, что отказываться бессмысленно. Я думаю, что нам говорят о том, что не все работает, как мы задумали. Прошу не отказываться от предложений и доработать, — настояла помощник президента РТ.

Не все участники полностью поддерживали проделанную и предстоящую работу. Был заброшенный лесной массив — плохо, обновили и стали проводить мероприятия — могли бы и лучше.

— В прошлом году была большая и интересная горка, в этом году маленькая деревянная, которая есть в каждом дворе, на ней никто не катается. А Масленица? Вы помните, какая в прошлом году была Масленица? Тогда это был настоящий праздник, а в этом году она никак не прошла, было мало мастер-классов, — критиковал местный житель из дома напротив Александр Иванов.

Ко всему прочему он оказался специалистом по информационным полям, так вот у Горкинско-Ометьевского леса — хорошее энергоинформационное поле. «В моем доме на первом этаже была рюмочная, через две недели после открытия закрылась. Сейчас такая работа над парком идет — все с помощью благоприятного энергоинформационного поля», — объяснил Александр Иванов.

1 / 19 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов