Сто миллионов на бульвар на Фучика. «Молодцы! Народ только не очень — уже насорили»

В Азино установили антивандальные фонари, лавочки от казанских производителей и камеры наблюдения для безопасности

Сегодня в Азино открыли бульвар на улице Фучика, который сразу же снабдили камерами видеонаблюдения и антивандальными фонарями. Правда, как сетуют местные жители, от мусора, который разбрасывают их соседи, это не уберегло. Тем не менее благодаря благоустройству территория буквально преобразилась из серого заросшего пространства в популярное место отдыха для азиновцев. Корреспондент «Реального времени» побывала на официальном открытии нового общественного пространства и наблюдала, как премьер-министр Татарстана, осматривая место, попутно бережно присматривал за чужими детьми. Подробности — в нашем материале.

Как в Англии, только лучше

— В Англию приеду, скажу: вот смотрите, какая Казань красивая стала. Лучше, чем у вас, — радостно сообщает одна бабушка другой в ожидании премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и делегации из мэрии Казани.

Сегодня для жителей Азино официально открыли бульвар на улице Фучика. Теперь вместо проходной серой территории там дорожки из брусчатки, детские игровые площадки, множество лавочек. С торцов домов, которые до этого были ничем не примечательны, теперь смотрят птицы с котами, расписанные в яркие цвета.

Благоустройство территории обошлось республике в 103 миллиона рублей. Раньше здесь было страшно проходить мимо, не то что гулять. И это при том, что рядом с местом две большие школы, два садика и подростковый клуб «Авангард». Теперь новый бульвар протяженностью 700 метров и днем, и вечером полон людьми. На открытии местные жители накрыли стол с чаем из самовара, медом и пирогами. Не избалованные вниманием азиновцы не переставали говорить чиновникам «спасибо», а некоторые осмеливались пробраться через толпу людей в синих костюмах, чтобы сфотографироваться на память. «Для истории», — позируя рядом с первыми лицами города и республики, пояснила бабушка мирно спящего младенца, а Алексей Песошин после фото заботливо поправил верх коляски.

«Народ только не очень — уже насорили»

— Молодцы! Народ только не очень — уже насорили, — с горечью сказала корреспонденту «Реального времени» в толпе местных жителей пожилая женщина.

На всякий случай на бульваре установили камеры видеонаблюдения, а фонари и вовсе сделали антивандальными — учли опыт обращения с другими благоустроенными парками и скверами. Благоустройство проходило в один этап, но перед тем, как приступить к работам, на территории полностью заменили тепловые, газовые, электро- и водоканальные сети.

— То есть одновременно с этим шел капремонт домов, и у нас здесь получилось комплексное благоустройство, не только брусчатки и фонарей, но еще и под землей, и стен, — говорит заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

На этом объекте она была не только в качестве чиновника, но и как один из авторов проекта благоустройства. Вместе с Толовенковой этой территорией в составе «Творческой группы при мэрии Казани» занимались Лейсан Минаева, Анна Садкова, Екатерина Андреева, Мария Мелентьева и Рамина Расулова.

— Когда мы опросили жителей в первый раз, они сказали, что самые яркие пятна на этом бульваре — это машины скорой помощи. Мы поняли, что все очень грустно. Школьники написали нам целые сочинения про то, как важно включать яркие, сочные оттенки, в основном желтый. Поэтому этим цветом мы начали и закончили бульвар, а в центре разбили на другие яркие оттенки, — делится подробностями обсуждения заместитель главного архитектора Казани.

Деревянные лавочки для бульвара сделали казанские специалисты, а детские площадки изготовили москвичи из архитектурного бюро «Чехарда».

После благоустройства обновленная территория отойдет в ведение Дирекции парков и скверов города, которая в дальнейшем будет за ней следить.

«Удачи» от Песошина и ложка дегтя от местных жителей

Экскурсию по бульвару для чиновников проводила Дарья Толовенкова — помощник президента Татарстана Наталия Фишман заболела. Проходя мимо стендов со сконструированными воспитанниками подросткового клуба «Авангард» моделями самолетов, для Алексея Песошина спешно начали искать маркер, чтобы он расписался на крыле одного из них. Спустя несколько минут на самолете появилась аккуратно выведенное пожелание удачи, после чего «синие костюмы» отправились дальше.

Заместитель директора МБУ «Подросток» Руслан Семенов рассказал, что «Авангард» отремонтировали в прошлом году в рамках республиканской программы. На открытии же мэр города подарил подростковому клубу 100 тысяч рублей — на обновление материально-технической базы. Сейчас его подопечные выставляют свои работы на бульваре.

Пока Семенов рассказывал «Реальному времени» об «Авангарде» и творчестве ребят, официальная делегация ушла далеко вперед. Там очередная бабушка воспользовалась случаем и пожаловалась на плохое состояние двора по соседству. Пришлось всем идти в этот самый двор и его осматривать. Правда, на входе в него появилась другая местная жительница, которая очень рьяно начала объяснять, что на самом деле всех все устраивает и, вообще, дороги несколько лет назад сделали, детские площадки стоят, а двор процветает.

Хвалебную оду в один момент словами «Чего расхваливаете, дальше пройдите» прервал мужчина. Как оказалось, там асфальт отдаленно напоминает место бомбардировок. Но чиновников реакция благодарной женщины удовлетворила, и они двинули назад — разъезжаться по своим делам.