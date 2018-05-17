Проект «Эластичной ленты» вокруг озера Кабан за 25 млн рублей выполнит «Татгражданпроект»

Проектный институт «Татгражданпроект» стал победителем в объявленном ГИСУ РТ конкурсе на разработку проектной документации по второму этапу развития набережной озера Кабан. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Эскизный проект благоустройства набережной выполнен российско-китайским консорциумом Turenscape + МАП architects. Как пояснила «Реальному времени» помощник президента РТ Наталия Фишман, это более проработанная версия, основанная на концепции благоустройства, которую консорциум представил президенту РТ Рустаму Минниханову еще в 2015 году.



Проект носит название «Эластичная лента». Он охватывает площадь почти в 186 га, а стоимость его реализации оценивается в 1 млрд рублей.

