В Минстрое РТ появились два новых заместителя министра

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ вместо Айрата Гатиятова стал Денис Вильданов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее он был управляющим делами в Минстрое РТ.

Еще одним заместителем Ирека Файзуллина стал руководитель Департамента архитектурных проектов Айназ Ярмиев, сообщила в Instagram помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Ранее экс-заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрата Гатиятова назначили директором Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ.