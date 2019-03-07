Татарстан лидирует в рейтинге Минстроя РФ по благоустройству регионов ПФО

Фото: Максим Платонов

Минстрой РФ подготовил рейтинг субъектов страны по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, сообщает ИА «Regnum».

Среди регионов ПФО на первом месте находится Татарстан. Среди всех российских субъектов республика находится на четвертом месте.

Напомним, ранее председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов попросил помощника президента РТ Наталию Фишман помочь с благоустройством общественных пространств на Дальнем Востоке.

«Поддержите Фишман, пусть у нее будет свое бюро. Очень нужна поддержка по развитию общественных пространств на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском», — сказал он в рамках круглого стола «Экономика городского комфорта» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На это глава РТ ответил, что «Фишман поддержим, Фишман без республики не полетит».

«У нее будет очень короткий полет. Мы готовы принимать наших коллег. Мы открыты. Мы при всем уважении к вам не готовы совсем отдать Фишман», — сказал президент РТ Шувалову.



