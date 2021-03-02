Десять городов Татарстана поборются за многомилионные гранты Всероссийского конкурса

Какие плюсы и минусы несут с собой проекты по созданию общественных пространств, рассказали главы городов — победителей федерального конкурса проектов

43 тысячи жителей Татарстана в ходе двухнедельного голосования на портале госуслуг выбрали территории, которые станут претендентами на получение грантов Всероссийского конкурса лучших проектов по формированию комфортной городской среды. В этом году на конкурс отправятся проекты парков и других общественных пространств, которые хотят реализовать в Агрызе, Елабуге, Арске, Бавлах, Заинске, Кукморе, Лаишево, Лениногорске, Болгаре, Чистополе и селе Билярск. Участие в федеральном конкурсе для Татарстана уже не первое — начиная с 2018 года благодаря участию и победе в нем города и районы получили свыше 1,6 млрд руб. из призового фонда. Какую выгоду и проблемы приносит реализация таких проектов, рассказали на брифинге, прошедшем под началом помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, главы городов и районов республики, ставших победителями конкурса прошлых лет.

Новый облик общественных пространств за 14 млрд рублей

Уже в первый год проведения Всероссийского конкурса, где выбирают наиболее креативные проекты по созданию комфортной среды в малых городах, Татарстан забрал пятую часть призового фонда в 5 млрд рублей. «Нам это до сих пор припоминают», — заметила помощница президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова. Напомним, в 2018 году победителями были признаны 14 проектов из 23 поданных РТ на конкурс. Такая громкая победа Татарстана вынудила оргкомитет ввести ограничения на количество заявок — теперь регион не может подать свыше 12 проектов.

При этом число районов, которые хотели бы провести реновацию своих общественных пространств в этом году превысило установленный лимит. Выбрать те проекты, которые актуальнее и нужнее населению небольших городов Татарстана, и помогло объявленное голосование. Свое мнение на портале госуслуг выразили более 40 тысяч жителей региона. Больше всех голосов (12,4 тыс.) получил проект реконструкции Шишкинских прудов в Елабужском районе, на втором месте (2,9 тыс. голосов) — благоустройство ул. Коммуны в Арске, на третьем — обустройство Сельского озера в Билярске, которое набрало 1,7 тыс. голосов.

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Эти проекты и еще восемь поборются в этом году с заявками из других регионов страны за получение гранта Всероссийского конкурса. В целом за три года, когда проводится конкурс проектов по благоустройству городов с населением, не превышающим 100 тыс. человек, его выиграли 26 республиканских проектов, забрав из призового фонда более 1,6 млрд рублей.

Федеральные деньги освоены полностью, а экономический эффект от реализации всех проектов-победителей, как было озвучено сегодня на брифинге, — это 30 млн рублей доходов в местные бюджеты, более чем на 60 млн руб. в виде налогов пополнился бюджета Татарстана, а без малого 600 человек получили рабочие места. Говоря в целом о республиканской программе по созданию общественных пространств, первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов отметил, что за 5 лет при реализации ее проектов освоено 14 млрд рублей, из которых почти 10 млрд — деньги республики.

Лишь начальный экономический эффект

Новые комфортные зоны отдыха, парки, набережные привлекают теперь не только местных жителей, туристов, но и инвесторов — об этом упоминал почти каждый из глав городов и районов, принявших участие в брифинге. В Бугульме в ходе проекта по активации городского центра и Сокольской горы городские бизнесмены заинтересовались реконструкцией исторических зданий на центральных улицах города, которому в этом году исполнится 240 лет.

Если за счет неоднократной победы во Всероссийском конкурсе проектов город привлек около 200 млн рублей из федерального бюджета, отметил мэр Бугульмы Линар Закиров, то капиталовложения городских бизнесменов равняются почти 100 миллионам.

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Кроме того, преобразование города, носящего звание «Самый благоустроенный город РТ», стало приносить прибыль местному бюджету. Те 9 млн рублей, что за последнее время получила городская казна, — «это лишь начальный экономический эффект от реализации конкурсных проектов», уверен градоначальник: созданы новые рабочие места, растут темпы продажи недвижимости, рост стоимости аренды жилой недвижимости на 4%, а муниципальной на 22% тоже приносит дивиденды бюджету.

Еще одним плюсом стало то, что выпускники школ после окончания вузов теперь хотят вернуться в родной город, добавил Закиров. Он добавил, что этом году в Бугульме планируют завершить реновацию городского центра, освоив 80 млн рублей федеральных денег, 33 млн из бюджета республики и еще столько же намерены вложить местные предприниматели.

Меняется не только территория, но и менталитет людей

«Главный вызов был — это переосмысление, переформатирование всей нашей команды, потому что те подходы и те требования, которые выставлялись командой Наталии Фишман, мы иногда думали, что разговариваем на разных языках, но в результате мы подготовили сильную заявку, прошли вместе этот путь и результатом стал грант на 50 млн руб.», — поделился глава Алексеевского района Сергей Демидов. Деньги вложили в реконструкцию, как он отметил, «сакрального места для верующих всех религий» — Святого Билярского ключа, поток туристов к которому, несмотря на непростой 2020 год, составил 80 тысяч человек.

Он подчеркнул еще одну важную деталь — полную вовлеченность в процесс обсуждения проектов местного населения и создание инфраструктурных объектов местными предпринимателями.

— Благодаря участию в этом конкурсе, мы меняем не только саму территорию, экономику этой территории, но и менталитет людей, которые живут там, это самое отрадное и большой эффект от этой программы.

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Об этом же говорил и глава Заинского района Разиф Каримов: «У людей просьбы уже другие становятся, видение жизни городского хозяйства становится лучше, другие вопросы, обсуждаем, не то, что 5-6 лет назад, — это все, наверное, меняет менталитет населения». С 2015 года в Заинске благоустроено 70 га общественных пространств, за три последних года в их создание вложено 145 млн рублей.

Впрочем, на брифинге звучали не только положительные отзывы о новых общественных пространствах. Например, в Лаишево создание набережной у так называемого «Камского моря» шириной в 43 км, и наследия, оставшегося после съемок фильма «Зулейха открывает глаза», в виде декораций поселка Семрук, привлекают к себе десятки тысяч людей, особенно в летние месяцы. Приезжают в основном на автомобилях и вопрос с парковкой для них — сегодня самый острый. «Нам нужен крупный инвестор, который способен создавать многоуровневые стоянки, потому что для обычных стоянок в городе мест и земель не имеется. Мы приглашаем инвесторов — это очень уникальный и очень выгодный для капиталовложений объект», — обратился с трибуны глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

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