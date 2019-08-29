Лучшие специалисты по исламской архитектуре примут участие в проектировании объектов в Татарстане

Часть денег, которые получит Программа развития общественных пространств Татарстана как лауреат премии Ага Хан в области архитектуры, пойдут на приглашение специалистов в области исламской архитектуры. Они займутся разработкой благоустройства мечети Марджани, Юнусовской площади и других объектов Казани и республики.

«У нас нет, например, специалистов в проектировании исламских садов. Это достаточно серьезная, с очень глубокими историческими корнями наука. И мы договорились с господином Фаруком, что мы пригласим самых крутых в мире архитекторов, которые проектируют исламские сады, которые помогут нам с пониманием философии, с пониманием подходов спроектировать эти и иные территории в Республике Татарстан с точки зрения грамотного подхода к исламской архитектуре», — передает корреспондент «Реального времени» слова помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Она также отметила, что пока не знает, какую сумму получит в качестве премии Татарстан.

Напомним, что Программа развития общественных пространств Татарстана стала лауреатом международной премии Ага Хан в области архитектуры. Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в $1 млн.