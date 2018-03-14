Сквер у ЖК «Комсомолец»: жители просят часовню и боятся за судьбу новых дорожек

Фото: Максим Платонов

В Казани продолжается серия общественных обсуждений по новым пространствам, которые в этом году ждет обновление. Одно из таких пространств— парк «Комсомолец», названный в честь одноименного кинотеатра на улице Комарова. Кинотеатра давно нет, его место занял новый ЖК. А парк остался ровно в том же виде, что и 30 с лишним лет назад. «Реальное время» узнало, как зеленая зона может измениться и чего там не хватает местным жителям.

Проект одного из самых сильных архитекторов

Общение с жителями микрорайона Танкодром помощник президента РТ Наталия Фишман начала с презентации разработчика проекта парка «Комсомолец» — Рузаля Фатхуллина она охарактеризовала как одного из самых сильных архитекторов в своей команде, о чем напомнила и в конце встречи. По итогам обсуждения замечаний у жителей, действительно, оказалось мало.

На выделенные 80 млн рублей Рузаль Фатхуллин предложил по максимуму сохранить преимущества спокойной зоны, облагородив уже имеющиеся тропы деревянными настилами, разнообразив посадки. По поводу деревянных дорожек возникли сомнения, что их будут разбирать и жечь здесь же костры, но в конце все же пришли к мнению, что только так будет нанесен минимальный ущерб природе. В проекте парка — детская и спортивная зоны, строительство амфитеатра, навесов и террас. Водоем через дорогу от Карбышева тоже приведут в порядок — вокруг него появится амфитеатр, пирс, детская площадка уже с водными игровыми элементами. Особенный вопрос — зимний отдых. Разработчик проекта предложил сохранить лыжню, существующую горку около ЖК «Комсомолец» поделить на три зоны, разделив потоки. Стена же, которая ограждает скандальную новостройку от парка, предлагают украсить граффити и посадить вдоль нее деревья.

Игорь Куляжев объяснил, что сначала нужно определиться, что именно попадает в границы парка, заявиться на закрепление территории, после чего она попадает в реестр парковых зон



Первый вопрос из зала возник по статусу территории: не получится ли, что здесь опять начнется стройка? Строительство ЖК «Комсомолец» началось в 2015 году на месте бывшего кинотеатра, в результате парковая часть сильно сократилась. Жители утверждают, что за это время были вырублены сотни деревьев. Тогда местные активисты стали предпринимать попытки спасти зеленую зону от вырубки. Недаром сейчас над проектом благоустройства работает один из лучших архитекторов.

— Какой статус будет у парка? Там нельзя будет строить? Не получится, что мы тут начнем работать, а потом кто-то опять захочет построить жилой дом? — спросил местный житель Роберт Хатмуллин.

Председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев объяснил, что сначала нужно определиться, что именно попадает в границы парка, заявиться на закрепление территории, после чего она попадает в реестр парковых зон. «Тогда здесь строительства не будет», — озвучил последний этап Игорь Куляжев.

«Вопрос нужно обсуждать с церковью»

Люди выдохнули, но сразу вспомнили, что есть то ли стихийная, то ли официальная стоянка — какой статус у этой земли? Глава Советского района Рустем Гафаров не стал подтверждать или опровергать опасения жильцов, что земля может не быть включенной в парковую территорию, а значит, возможно строительство. Конкретное решение по стоянке было договорились предоставить на следующей встрече, но люди уже стали беспокоиться, что время может быть упущено.

«Нужно обсудить с представителями церкви их планы и видение территории. На мой взгляд, будет неправильно его ограждать. В любом случае, вопрос нужно проработать, как его вписать в концепцию парка», — ответила Наталия Фишман



Позже к вопросу мест для машин опять вернулись, но уже в свете заселения ЖК «Комсомолец», который планируется сдать через два месяца.

— Как вы будете решать вопрос с парковкой?

— У нас есть подземный паркинг и несколько машин можно оставить на территории комплекса.

— Понятно, то есть большинство машин будут стоять вдоль дорог. Покупка места на парковке за 400 тысяч не всем по карману. По СНИПам, конечно, все хорошо, но мы понимаем, к чему нужно будет готовиться, — ответила инженеру ОКС компании-застройщика ОАО «Завод ЖБИ-3» Илье Благову местная активистка Татьяна Латыпова. Во многом именно благодаря ей на эту территорию в принципе обратили внимание.

Неожиданно среди жителей микрорайона выделилась группа православных с просьбой запланировать строительство культового здания, участок как раз уже есть.

— Да, мы знаем, что участок отмежеван, нужно обсудить с представителями церкви их планы и видение территории. На мой взгляд, будет неправильно его ограждать. В любом случае, вопрос нужно проработать, как его вписать в концепцию парка. На следующую встречу обещаем предоставить конкретные варианты, — ответила Наталия Фишман.

Работы в парке на Комарова стартуют с началом строительного сезона, но перед этим проект потребуется доработать с учетом озвученных предложений



Чистые туалеты не захочется портить

Обсудив между собой в группах, каким видится парк, жители пришли к мнению, что амфитеатр на центральной аллее им не нужен («там наверняка никто ничего проводить не будет»), хватит площадки только у фонтана. Без церкви или часовни никак не обойтись, нужна зона выгула собак. Нужно ли культурно оборудовать площадку для шашлыков, мнения разделились, но здесь дополнительно встает вопрос пожарной безопасности. А установка общественного туалета, которую разработчик проекта включил в план, неожиданно встретила резкий отпор со стороны старшего поколения:

— Кто будет его убирать? Вы, кто подняли руки «за», будете убирать? Да он же будет вонять на весь парк! Кому надо, домой сходят, — высказалась одна из местных жительниц.

Молодой человек Алексей постарался парировать необоснованные замечания: «Я видел туалет в Горкинско-Ометьевском лесу, там чисто. А чистый туалет и пачкать не хочется. Не понимаю, почему взрослое население так против этого». Руководитель дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова вполголоса призналась, что готова аплодировать этим словам.

Работы в парке на Комарова стартуют с началом строительного сезона, но перед этим проект потребуется доработать с учетом озвученных предложений. Следующая встреча состоится примерно через месяц.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов