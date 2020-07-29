Парк в «Салават купере» повис в воздухе

Обустройство парка в жилом микрорайоне на окраине снова под вопросом: авторы эскизного проекта не готовы выносить его на общественные слушания

Фото: Максим Платонов

Жилой комплекс «Салават купере» под Казанью не смог в этом году попасть в приоритеты урбанистической трансформации города. Как стало известно «Реальному времени», обещанное как-то раз к 100-летию ТАССР строительство пока еще безымянного парка для жителей микрорайона переносится на будущий год. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе куратора программы развития общественных пространств Наталии Фишман-Бекмамбетовой. В ГЖФ, заинтересованном в скором благоустройстве застраиваемой территории, смирились с переносом, и с будущего года объем финансирования под эти цели по госпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» составит 3,2 млрд рублей.

Отсрочка на год

Госжилфонд при президенте Татарстана (ГЖФ) вот-вот готовится приступить к застройке второго «президентского» квартала «Салават купере». Но первое полноценное общественное пространство разрастающийся жилой комплекс, по планам, пока не получит. Строительство парка — может быть — сдвинется с мертвой точки в будущем году, но если только позволит экономическая ситуация. Именно к этому условному сроку «отсылают» жителей новостроек, которые уже давно ждут капитального благоустройства их скучного ЖК, растущего высотками на периферии Казани.

С момента старта государственной программы развития общественных пространств жилой комплекс «Салават купере» так и не смог в нее попасть, оказавшись за ее рамками. Однако оптимизм в настроениях жителей вновь появился после того, как глава ГЖФ Марат Зарипов обещал попробовать разбить парк к празднованию 100-летия ТАССР — в августе этого года.

Тихое уединенное пространство должно было появиться рядом с заброшенным водоемом между вторым и восьмым кварталом и гармонично объединиться с окружающими домами и общедоступными улочками, проходящими между жилыми корпусами. Его площадь достаточно большая — 4,5 га, и по своим параметрам оно должно было напоминать «Черное озеро».

В итоге на строящейся территории «Салават купере», где уже заселены полтора миллиона «квадратов» жилья, должен был появиться центр притяжения для жителей новых кварталов. Но «свежий ветер перемен» так и не может дойти до их отдаленного микрорайона, а он сам разрастается как «спальное гетто», — сокрушаются они.

Тихое уединенное пространство должно было появиться рядом с заброшенным водоемом. Фото D_O / skyscrapercity.com

С видом на будущий парк

— Из моих окон как раз открывается вид на территорию будущего парка, — рассказывает «Реальному времени» многодетная мама Зульфия Билялова. — Сейчас это заброшенная и неухоженная местность. Но в начале года нас еще раз обнадежили, что на этом чудом сохранившемся уголке дикой природы создадут парк для прогулок. Каждый день жду, что вдруг появятся рабочие. Но увы! Пустота, — говорит она.

По словам жителей «Салават купере», гулять с детьми им негде, а мамы с колясками, которых здесь немало, вынуждены катать грудничков вдоль автомобильных дорог.

— Среди моих детей есть инвалиды с ДЦП, — продолжает рассказывать Зульфия Билялова. — Они не могут играть на детских площадках. С ними нужно гулять в тихом зеленом парке. А вокруг — высотные дома, стройка, грузовики с цементом... Чтобы с ними погулять, нужно выезжать на озеро Лебяжье, в Казань или в Юдино. И таких семей в нашем жилом комплексе немало! Непонятно, почему за столько лет не могли разбить хотя бы небольшой сквер...

Олег Кошелев, работающий в правоохранительных органах, признается, что покупал квартиру по повышенной стоимости ради близости с будущим парком, но не знает, когда ждать его появления:

— Это место удачно расположено и может собрать вокруг себя жителей как минимум 16 жилых домов. Осенью будут заселены еще три дома. Как правило, заезжают семьями. А где гулять с семьей?

По словам жителей «Салават купере», гулять с детьми им негде. Фото Юлии Косолапкиной

Приоритеты расставляли не чиновники, а жители, но все равно ничего не получилось

Обиженные жители «Салават купере» помнят, что в конце 2019 года проект строительства парка в их комплексе был признан победителем в рейтинге первоочередных проектов на 2020 год по программе «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходило на сайте «Открытый Татарстан». Тогда впервые в России проходил онлайн-опрос среди горожан на портале Госуслуги РТ. Выбирали приоритетные для благоустройства парки и скверы граждане, а не чиновники.

«В этом году у нас есть возможность с помощью населения формировать приоритетные объекты. Например, жители «Салават купере» долго добивались внесения в план благоустройства этой территории, соответственно, они будут голосовать за нее», — приводят «салаватовцы» цитаты помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, прозвучавшие в 2019 году.

— Оказалось, что в каком бы порядке ни расставлялись приоритеты, все равно все зависит от организаторов конкретной программы, осуществляющей урбанистическую трансформацию, — говорит Зульфия Билялова. — Мы упираем на социальный эффект, они — на экономический, и пока ничего не получается.

Напомним, в «Салават купере» построены 40 домов на 11 219 квартир. В строящихся кварталах — еще 15 объектов на 4 505 квартир. В планах на будущее — еще 35 домов на 5 847 квартир.

Хорошо понимая, с какими темпами будет расти застройка в «Салават купере», глава ГЖФ Марат Зарипов выступил с инициативой строительства парка, предложив его включить в программу реновации общественных пространств 2020 года.



«Сейчас на этой территории в «Салават купере» есть два искусственных водоема, один из них точно останется — шикарное место», — рассказывал журналистам Марат Зарипов в марте этого года.

Он солидарен с жильцами с тем, что в микрорайоне необходим парк в шаговой доступности, ведь не всегда есть возможность выехать в ближайшее место отдыха — на озеро Лебяжье. «В «Салават купере» не хватает такой зоны, куда можно пойти с семьей погулять. А в будущем здесь появятся кафе, сцены, будут проходить выступления», — мечтал тогда руководитель ГЖФ.



Еще не готовы к общественным слушаниям

Но сроки открытия парка передвинули с августа 2020 года на более позднее время из-за неготовности проекта. Как сообщили в пресс-службе «Реальному времени», на данный момент работа продвигается, предварительно на август планируются обсуждения парка.

— Идет проработка эскизного проекта парковой зоны в «Салават купере». Помимо архитекторов в нем участвуют и эксперты в части мелиоративных работ — они консультируют специалистов и дают рекомендации по работе с водоемами, находящимися на территории. Без этого нельзя завершить подготовку проекта. Если экономическая ситуация нам позволит, мы построим этот парк в следующем году. Этим летом будем проводить встречи с жителями, обсуждать проект благоустройства. С учетом текущей ситуации, возможно, будем встречаться онлайн.

Один из авторов проекта архитектор Карина Давлетьянова уточнила, что проект может быть реализован не сразу, а по этапам, так как он сложный и объемный. Среди предложений архитекторов — во-первых, благоустройство озера с фонтаном для его аэрации, чтобы вода не застаивалась. Во-вторых, строительство центральной площади, на которой можно проводить народные гуляния, ставить новогоднюю елку. В-третьих, вокруг озера авторы концепции предлагают организовать различные площадки для детей. Инженерную подготовку проекта можно будет начать только после обсуждения концепции благоустройства парка с жителями «Салават купере» и утверждения ими концепции благоустройства

Глава ГЖФ Марат Зарипов считает, что наиболее вероятный срок — это будущий год.

— ГЖФ парки и скверы не строит, это не входит в нашу компетенцию. Но во время презентации концепции застройки второго квартала весной этого года президент РТ Рустам Минниханов поддержал нашу инициативу строительства парка в «Салават купере». Под это дело мы предоставили земельный участок — порядка 4 гектаров земли. Насколько я знаю, концепция готова, но, видимо, сложная экономическая ситуация или еще что-то, но надеюсь, что в этом или в будущем году такой благоустроенный парк появится, — резюмировал он.

Остается добавить, что с будущего года объем финансирования госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» будет меняться. 12 мая этого года премьер-министром РТ были внесены изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», где был определен список объектов на этот год. Строительство парка в «Салават купере» в этом году не вошло.