Минниханов: «Фишман без республики не полетит, у нее будет очень короткий полет»

Сочинский инвестфорум: как Шувалов торговался с президентом Татарстана за помощника, а нацпроекты улучшат жизнь россиян

Сегодня в Сочи с участием премьера Дмитрия Медведева проходит Российский инвестиционный форум — площадка, где встречаются бизнес и власть, презентуют экономику страны и заключают взаимовыгодные контракты. В этом году здесь собралось более 3 тысяч человек со всех регионов страны и десятков стран мира, ожидается подписание около 500 соглашений на сумму в 800 млрд рублей. Главные темы форума — реализация нацпроектов и стратегия пространственного развития до 2025 года. В Сочи отправилась и большая делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым. В его программе — встречи с главами регионов, бизнесом и выступление на трех сессиях. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Люди в нашей стране пока живут трудно»

В этом году главные темы Сочинского инвестфорума — реализация нацпроектов и стратегия пространственного развития, которая подразумевает разделение России на 12 макрорегионов. Открывая пленарное заседание, российский премьер Дмитрий Медведев отметил, что нынешняя встреча отличается от предыдущих:

— Впервые мы будем говорить о всестороннем преобразовании нашей страны, причем говорить предельно конкретно. Все, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие 6 лет, сведено в показатели нацпроектов.

Глава правительства напомнил, что это работа не с нуля, есть успехи по нацпроектам, реализованным с 2005 года, например, по сельскому хозяйству:

— Когда мы начинали этим заниматься, то рассматривали этот проект как заведомо провальный. Но в результате мы превратили АПК в прибыльную отрасль, которая не просто кормит страну, но и увеличивает экспорт и является ведущей экспортной отраслью страны. Кто мог об этом подумать в 2005 году? По-честному? Никто!

Тот же проектный подход, по его словам, применялся при выполнении майских указов 2012 года. Как результат — выросла рождаемость, снизилась смертность, увеличилась зарплата работников соцсферы, но сегодня речь не о точечных реформах, а о комплексных преобразованиях, а нацпроекты — единая матрица, куда уложили жизнь всей страны.

— Мы отдаем себе отчет, что экономика имеет серьезные структурные дисбалансы, что санкционное давление продолжится. Что наша инфраструктура требует глубокой трансформации, что наши образование и здравоохранение только на пути к желаемому уровню, и, что самое главное, — люди в нашей стране пока живут трудно и хотят социальной справедливости, — подчеркнул премьер.

По его словам, нацпроекты — один из путей решения этих проблем. При этом важно, чтобы «люди не терпели до светлого будущего, эти обещания нам всем хорошо известны, особенно людям старшего поколения, а чувствовали результаты каждый день». Медведев напомнил, что граждане доверяют не красивым словам, а тому, что видят: новую дорогу или школу, благоустроенный парк или набережную. Далее премьер обозначил несколько целевых показателей: более 1,5 млн квартир и 300 тысяч индивидуальных домов ежегодно, 40 построенных и реконструированных детских отделений и больниц, 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 230 тысяч новых мест в школах, 245 детских технопарков и т. д.

— Специально называю показатели — это наши цели, чтобы мы еще раз осознали масштабные задачи перед страной. Это очень конкретные вещи, не макропоказатели, которые подчас вызывают у обычных людей, которые слушают новости, какую-то другую реакцию, это абсолютно конкретные вещи, по которым будут судить о выполнении нацпроектов, но это гораздо убедительнее, чем тысячи отчетов.

Граждане не ощущают роста экономики

Следить за ситуацией будут не только из московских кабинетов, предупредил Медведев, правительство будет выезжать в регионы, и такие поездки уже начались. «За каждую недостроенную школу, за каждый неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать, извините, не абстрактная власть, а конкретный чиновник. Я надеюсь, это все сидящие в зале понимают — будете отвечать перед правительством».

Для успеха есть все, убежден премьер, — положительная динамика в макроэкономике, беспрецедентный объем госинвестиций в нацпроекты, вовлечение всех регионов и новые кадры. При этом признал, что наша страна до сих пор сталкивается с целым рядом неблагоприятных факторов: торговые войны, рост протекционизма, замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть, угрозы расширения санкций и т. д. Но в тоже время наша экономика реагирует уже по-другому: ВВП вырос более чем на 2%, рост экономики наблюдается третий год подряд.

— Но качество роста [экономики] не устраивает, самое главное — его не ощущают наши граждане. Темпы роста инвестиций в основной капитал ниже целевых значений, есть и другие неблагоприятные моменты, — отметил Медведев.

В то же время финансовые рынки, банковская система в целом стабильна, считает он, и, в отличие от многих стран, у нас адекватная текущая ситуация, а значит, безопасный уровень внешнего долга — он сократился в том году более чем на 60 млрд долларов. В тоже время международные рейтинговые агентства повысили суверенный кредитный рейтинг России и признали устойчивость нашей экономики, что тоже, по словам Медведева, весомый аргумент для инвесторов.

«Нацпроекты должны быть заточены под конкретные нужды регионов»

Задача — закрепить положительные тенденции и действовать по нескольким направлениям. Первое, по словам премьера, – продолжить формировать экономическую среду, которая стимулирует деловую активность и рост инвестиций. «Бюджетная, налоговая, тарифная политика, отраслевое регулирование должны быть настроены так, чтобы помогать бизнесу». Кроме того, в России продолжат совершенствовать контрольно-надзорную деятельность. Задача отсечь избыточные и устаревшие требования и заново выстроить систему обязательных требований:

— При помощи этой гильотины — создать новый свод правил, по которым будут проводиться проверки. Это нужно сделать оперативно, в самое ближайшее время, по каждому виду надзора нужна дорожная карта. К 1 февраля 2020 года все нормативные решения должны быть приняты. Законодательные предложения должны быть внесены в Госдуму, — сообщил Медведев.

Второе. Нацпроекты – это инвестиционный инструмент, который позволяет направить на приоритетные цели ресурсы из разных источников — за 6 лет более 25,7 трлн рублей, «давайте еще раз осознаем эту цифру – никогда в современной России даже близко о подобных деньгах мы не говорили». Это, конечно, не только бюджетные деньги, власти рассчитывают на активное участие бизнеса в нацпроектах, он уже сейчас формирует предварительный портфель проектов:

— Заявлена почти тысяча проектных инициатив на 76 трлн рублей, из них 250 — это уже инвестиционные предложения. Общий объем – около 12 трлн рублей. Это разные сферы от строит газохимического комплекса и МСЗ до создания российских программных продуктов с элемент ИИ. Сто проектов уже рассмотрено, рассчитываем, что до конца год по ним начнется практическая работа.

Третье. Чтобы поддержать инвестиционную активность в важнейших секторах экономики подготовлен отраслевой раздел плана по ускорению роста темпов инвестиций, имеются в виду повышение инвестиций в основной капитал до 25% в ВВП. Геология, недропользование, электроэнергетика, транспорт, сельское хозяйство, строительство имеют свою специфику и требуют особого регулирования, подчеркнул Медведев. Для развития отдельных участков транспортной инфраструктуры – будут установлены специальные долгосрочные тарифы. Участники проектов по строительству и эксплуатации ВСМ получат льготы по уплате части налогов и возмещения затрат. Также уточнят механизм предоставления субсидий в промышленности и сельском хозяйстве с точки зрения их влияния на инвестиционный процесс. Планируются изменения и в градостроительном комплексе, которые упростят механизм комплексного развития территорий и помогут привлечь новых инвесторов.

Четвертое. Развитие действующих инструментов стимулирования инвестиций, включая механизмы специальных инвестиционных контрактов, которые создают условия для вложения денег в высокотехнологичные секторы. В частности, в новой версии СПИКов в обязательном порядке предусмотрено участие регионов и муниципалитетов. Кроме того, будут увеличен предельный срок действия СПИКов, более четко определены обязанности инвестора, разработан порядок контроля за исполнением обязательств. Планируется внесение изменений в налоговый кодекс, включая применение льготы в течение всего срока действия СПИКА по налогу на прибыль для организаций, которые получили статус налогоплательщика. Специальных административных районов, где для инвесторов создан особый режим налогообложения, валютного регулирования и предусмотрены другие льготы, станет больше (сейчас таких районов два – Приморский край и Калининградская область).

— Нацпроекты должны быть заточены под конкретные нужды конкретных регионов и деньги должны быть распределены соответственно. Все попытки подойти к этому вопросу формально, а у нас, к сожалению, это случается, уравняв для регионов целевые показатели нацпроектов, уравняв финансирование, – это неверно. Этим надо заниматься иначе, — отметил Медведев, — Деньги большие, но нужно их будет очень рационально тратить, направлять именно туда, где они нужны. Иначе мы можем и эти триллионы выбросить в непонятном направлении. Уйдут просто, и потом будем говорить, мол, были такие деньги, а результата нет.

«Наверное, проектный метод плохой, но ничего лучшего у нас нет»

Чтобы улучшить жизнь в каждом регионе, разработали стратегию пространственного развития до 2025 года. В том году документ доработали, сейчас с паспортами нацпроектов она станет основой для решений по развитию регионов. Стратегически предусмотрено формирование 12 макрорегионов, исходя из особенностей территорий. «Это позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, исключить их дублирование, чтобы в двух соседних областях не строить одинаковые заводы, создавая искусственную, ничем не оправданную конкуренцию между ними» — подчеркнул премьер.

По его словам, для каждого региона в стратегии определены экономические специализации. Особое внимание, как и прежде, будет уделено развитию Крыма, Севастополя, Дальнего Востока, Калининграда, Северного Кавказа, Арктической зоны. Регионам будут помогать и помимо денег по нацпроектам. Межбюджетные трансферты – 1 трлн 700 млрд рублей в этом году направят на выравнивание бюджетного обеспечения и компенсаций дополнительных расходов из-за повышения зарплат бюджетникам.

Особый вопрос – кадры, нужны профессионалы: «от рабочих до академиков, их нужно поддерживать». Инвестиции в людей – самые выгодные, отметил глава правительства, завершая выступление: «Мы не можем ждать 4-6 лет, пока на производство придет новое поколение выпускников, человек должен иметь возможность получать образование несколько раз». Модератор поинтересовался: нет ли рисков, что старая оболочка нацпроектов не подойдет для развития России? На что Медведев ответил: «Наверное, проектный метод плохой, но ничего лучшего у нас нет. Это лучшее из того арсенала, что существует».

Фишман: «Если я буду удобная, значит я плохо работаю»

В работе форума участвует и Рустам Минниханов, в Сочи он встретился с главами Карелии, Новгородской, Пензенской областей, провел переговоры с представителями крупного бизнеса, а также выступил на трех площадках. Первая – это сессия Внешэкономбанка «Экономика городского комфорта», которую модерировал Игорь Шувалов, председатель, госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Здесь президент Татарстана вышел на сцену со своим помощником Наталией Фишман.

Встречая гостей, Шувалов заметил, что знал, что Фишман сделает Казань одним из лучших городов. Миниханов рассказал, как в Татарстане поменяли отношение к общественным пространствам, когда в 2014 году реконструировали совместно с Татнефтью Парк им. Горького: «я даже не ожидал, что этот проект даст такой наплыв». 2015 – стал годом парков и скверов для республики, тогда приехала Фишман. «Многие вещи пришлось поменять — стандарты, нормы, главное – нужны были люди. Пришлось поменять отношения строительных экспертов» — отметил президент РТ:

— Я сам много ездил, смотрел. Мы системно решаем эту задачу, не только столица, но и все наши муниципалитеты имеют эту программу. Мы стараемся не просто сколько-то денег дать, берем программу, делаем обсуждение, выбираем самое эффективное и практически каждый муниципалитет получает проект. Некоторые — за год, самые большие — за три года реализуются. В этой работе очень важны люди. И надо поработать с населением, но об этом лучше Наталья Фишман расскажет, я поддерживаю эту линию, она не нравится кому-то, как всегда, но терпеть надо, — пошутил Минниханов.

Шувалов поддержал иронический настрой: «Наталья, расскажите, как вас приняли в Татарстане, и почему вас некоторые не любят?»

— Дай бог каждому такого руководителя, как Рустам Нургалиевич. Он говорит: если я буду удобная, значит я плохо работаю. Я просто следую его указаниям, — ответила в тон Фишман.

Помощник президента РТ рассказала, как ее пригласили сначала заниматься только Казанью, потом были Челны, Нижнекамск и Альметьевск. Привела пример с Заинском, где в 2015 году по-своему поняли, что такое общественно пространство – «Просто брусчатка, фонарь, скамейка и урна. Это неплохие люди, просто никто тогда всерьез не занимался благоустройством». В 2017г. ситуацию исправили.

Фишман провела короткую презентацию, акцентируя на основных принципах работы по созданию комфортной городской среды: вовлечение людей, работа с местными архитекторами и производителями, взаимодействие с бизнесом и дальнейшее содержание. При этом больших денег для успешных проектов вовсе не надо.

— Любой регион и город может найти на это деньги, — заключил Шувалов и похвалил республику: «Если за дело берется Татарстан, то уже знаешь, что его невозможно будет профукать или провалить». Параллельно сделал неожиданное приглашение для Фишман:

— Поддержите Фишман, пусть у нее будет свое бюро. Очень нужна поддержка по развитию общественных пространств на Сахалине, в Петропавлоске-Камчатском.

— Мы на 30% парки делали за счет предприятий. Когда людям объясняешь, что это твои работники, твой город, все поддерживают, — словно не заметил его предложение Минниханов.

— Фишман поддержите! – вернул его в русло беседы Шувалов.

— Фишман поддержим. Фишман без республики не полетит, у ней будет очень короткий полет. Мы готовы принимать наших коллег, мы открыты. Но в той форме, при всем уважении к вам, совсем отдать Фишман не смогу, — парировал президент Татарстана.

— Хорошо, тогда делайте бюро в Казани. Будем летать в Казань, — смирился Шувалов.

— Сделаем, это будет наш совместный проект, и у вас будет повод приехать к нам, — пообещал Минниханов.

«12 тысяч дольщиков, к тем 4 тысячам обманутых, что уже есть, – будет очень некомфортно»

Вторая сессия, в которой принял участие татарстанский президент — «Региональная политика в контексте пространственного развития России». Говоря о поставленной задаче нарастить в России объемы ввода – до 120 млн кв.м в год, Минниханов отметил, что только республике в этом направлении придется удвоить показатели:

— Вы представьте?! Нам нужно в Татарстане 3,8 млн кв.м жилья строить в год. Не проблема, построим, но где и как? Нужно же еще 120-130 млрд, чтобы вся инфраструктура была. Кто будет это делать? Слышали же, что нельзя деньги дольщиков направить на создание социальной инфраструктуры. Ну и третье, 130 млн кв.м. жилья сегодня…

— 120 млн, десятка лишняя, — смеясь, поправили его коллеги.

— Вы, как руководитель рабочей группы, должны меня поддержать, даже если я не прав, я же всегда вас поддерживаю, – отшутился президент РТ.

Он напомнил, что по данным ДОМ.РФ, в России 28% застройщиков не вписывается в стандарты проектного финансирования.

— Татарстан не последний регион, у нас 109 застройщиков, пока 54 из них не вписываются. Что это такое? Это 12 тысяч дольщиков, к тем 4 тысячам обманутых, что у нас уже есть, – это будет очень некомфортно. Хотя это небольшие компании. Те, которые уже обворовали, мы их посадили, двоих: один уже сел, другой – на стадии, т.е. ни у кого желания садиться нет. Все хотят решить эту задачу, нет, реально, — заверил Минниханов, — Мы знаем, кто строит, если 1 июля мы скажем, что у вас путь только туда, в банк, мы все остановим. Поэтому мы эту тему подняли и доложили.

Доложил о проблеме татарстанский лидер на заседании президиума Госсовета РФ, которое прошло 12 февраля в Казани. На третьей площадке с его участием обсуждали лучшие практики социально-экономического развития и комплексные решения для регионов. Здесь президент РТ рассказал о формах поддержки бизнеса:

— Малый и средний бизнес сам по себе развиваться не будет, если поддерживать не будем. Он требует и административной, и финансовой поддержки.



По его словам, сегодня есть много инструментов поддержки и развивающих программ, но для развития бизнеса необходима инфраструктура: «Парки, скверы, механизмы вовлечения малого бизнеса в крупные проекты или на входе в крупные предприятия. Например, крупный производитель полимеров. Наша задача, чтобы 30% полимеров, которые мы производим, чтобы перерабатывали. Это огромный рынок».



Глава республики добавил, что в сфере переработки есть ниши для малого бизнеса: «У нас есть малые предприятия, которые перерабатывают 40-50 тыс полипропилена. Камаз, авиационные предприятия нуждаются в компонентах».



В прошлом году Агентство стратегических инициатив в своем ежегодном рейтинге поставило Татарстан на третье место. «То, что АСИ рейтинги присваивает – это не для рейтингов. Ты должен понимать, где твое слабое место. У нас это административное давление. Говори-не говори, раз там чиновник есть, у него есть возможность проверить — он все время будет все проверять», — сказал он.



В республике есть наработка, которая должна помочь решить вопрос с давлением на бизнес — портал «Проверенный бизнес», куда поступает, по словам Минниханова, 70 000 обращений за год от бизнеса из Татарстана и других регионов: «Это конкретный механизм, мы чувствуем, когда идут встречи с бизнесом, как это влияет».



По словам президента, важно учить предприятия не только производить, но и продвигать продукт: «Электронные площадки, возможность, поддержка государства, муниципалитетов с госзаказом — это движущая сила. Малый бизнес на то и малый, надо его поддерживать».