Власти Татарстана и НИУ ВШЭ объявили конкурс на получение гранта для обучения в Высшей школе урбанистики

Правительство Республики Татарстан, Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ и «Шухов Лаб» объявили второй грантовый конкурс для студентов из РТ на обучение по международной магистерской программе НИУ ВШЭ «Город и технологии: прототипирование городов будущего».



Всего будут зачислены пять человек. Один грант составит до 950 тыс. рублей. Он покроет стоимость обучения в течение двух лет и проживание в общежитии НИУ ВШЭ. Во время учебы татарстанские студенты займутся исследованиями и разработкой проектов, которые в дальнейшем лягут в основу практических рекомендаций для решения актуальных городских проблем РТ.

Прием заявок на конкурс продлится с 10 июля до 10 августа. Кандидат должен быть возрастом от 20 до 35 лет, уроженцем Татарстана или проживать в РТ, а также владеть устным и письменным английским языком (не ниже Advanced) и иметь диплом бакалавра или специалиста ( специальности: архитектура, городское планирование, дизайн, инженерное дело, социология, география, информационные технологии), сообщает пресс-служба президента РТ.

Отбор конкурсантов будет проходить в августе. В нем будут участвовать помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, а также экс-главный архитектор Барселоны, руководитель «Шухов Лаб» и академический руководитель магистерской программы «Город и технологии: прототипирование городов будущего» Висенте Гуаярт.

Напомним, что первый конкурс на грант президента РТ на обучение в Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ стартовал в июле 2017 года.