В Мамадыше построят двухуровневый пляж за 9,5 млн рублей

На строительство и благоустройство первой очереди пляжа в Мамадыше из бюджета района выделят 9,5 млн рублей. Двухуровневый пляж на правом берегу Вятки появится к ноябрю этого года.



Согласно сведениям закупки, на участке площадью 4 тыс. кв. м предусмотрено строительство двухуровневой бетонной подпорной стены, лестничных спусков, водопровода и временных подъездных дорог.

Отмечается, что берегоукрепление контрофорсами планируется с шагом 8 м.

Ранее в казанском Кремле рассказали, что в Татарстане в ближайшие три года начнут массово появляться новые оборудованные пляжи. Разработкой концепции и реализацией поручения займутся Минстрой, МЧС и помощник президента РТ Наталия Фишман. Подробности — в материале «Реального времени».