Новости общества

12:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Мамадыше построят двухуровневый пляж за 9,5 млн рублей

12:08, 28.08.2018
В Мамадыше построят двухуровневый пляж за 9,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

На строительство и благоустройство первой очереди пляжа в Мамадыше из бюджета района выделят 9,5 млн рублей. Двухуровневый пляж на правом берегу Вятки появится к ноябрю этого года.

Согласно сведениям закупки, на участке площадью 4 тыс. кв. м предусмотрено строительство двухуровневой бетонной подпорной стены, лестничных спусков, водопровода и временных подъездных дорог.

Отмечается, что берегоукрепление контрофорсами планируется с шагом 8 м.

Ранее в казанском Кремле рассказали, что в Татарстане в ближайшие три года начнут массово появляться новые оборудованные пляжи. Разработкой концепции и реализацией поручения займутся Минстрой, МЧС и помощник президента РТ Наталия Фишман. Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты