Фишман-Бекмамбетова выложила видео с разрисовавшими набережную Кабана вандалами
Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала в Instagram видеозапись с камер наблюдения, на которую попали разрисовавшие набережную озера Кабан вандалы.
«Наши «герои». Я очень надеюсь, что суд отправит их на пару недель убирать наши парки с Горводзеленхозом», — написала Фишман-Бекмабетова.
На записи видно, что двое молодых людей перемещаются по набережной по зигзагообразной траектории. Также запечатлены сами акты вандализма: в частности, как они рисовали граффити и ногами столкнули с набережной мусорную урну.
Напомним, что подозреваемых в вандализме задержали меньше чем через сутки после того, как Фишман-Бекмамбетова рассказала о случившемся.Происшествия Татарстан
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