Илья Варламов: «Ужасное «Кольцо» в центре так и не снесли»

Топовый блогер о хорошей и плохой Казани

Илья Варламов вновь прошелся по центральным улицам и закоулками Казани. Он щедро сыпал комплиментами в адрес казанских парков и общественных пространств (неслучайно публикацию гостя репостнула Наталия Фишман). Как утверждает блогер, с момента последнего приезда в столицу Татарстана хорошего здесь стало больше, чем плохого. Оценить записки путешественника мы предлагаем читателям «Реального времени».

В Казань я приехал на матч Франция — Аргентина. Вы уже знаете, что французы победили, и для стадиона это была трагедия. По моим ощущениям, за Аргентину болело процентов 90 из 43 000 зрителей. Аргентинцев было много, на каждом — футболка с фамилией Месси. А вот французы в Россию не приехали, как и англичане. Хотя, казалось бы, им добраться до Казани куда проще, дешевле и быстрее. Но болельщиков было совсем мало, поэтому на забитые в аргентинские ворота голы реакция была очень скромной.

Чемпионат мира в Казани проходит буднично. Тут надо отметить, что столица Татарстана практически ничего не сделала к приезду гостей. Казань потратила на подготовку меньше всех городов ЧМ — всего 4,4 миллиарда рублей, тогда как Ростов освоил 100 миллиардов, а Нижний Новгород — 41,5 миллиарда. Не потому, что в Казани такой негостеприимный народ, просто город несколько лет назад уже принимал Универсиаду. Так что почти вся инфраструктура была готова. Большой стадион, современные гостиницы, новый аэропорт. Но, самое главное, в Казани было готово крутейшее благоустройство.

Мало кто знает в России, что Казань (да и вообще Татарстан) — номер один в России по благоустройству. Тут лучшие парки, дворы, общественные пространства, набережные. Об этом, кстати, не знают и сами казанцы. Когда в город приезжает посторонний человек, он ходит с открытым ртом. Потому что ни в одном городе России нет такой красоты. Только Москва с ее деньгами и возможностями может поспорить с Казанью. А дальше — пропасть.

Про благоустройство Казани я расскажу отдельно, а пока давайте посмотрим, что увидели в городе туристы.

Но для начала немного Симбирска. В Казань я ехал из Саранска и решил сделать небольшой крюк, чтобы заехать в Симбирск на обед. Сразу скажу, что на осмотр Симбирска времени совсем не было, так что порадовать вас интересным и полным обзором не смогу.

Местами Ульяновск очень милый.

Но стоит повернуть голову, как начинается п…ц. Точнее, они называют п…ц «Версалем». Я бы на месте французов подал на Ульяновск в суд за то, что позорят название.



Чтобы понять, что с архитектурой в городе полная ж… а, достаточно посмотреть на вход в управление архитектуры и градостроительства мэрии Ульяновска.



Старинный русский город.



Когда-то тут было красиво…

Но потом началась современная архитектура.

Маршрутки вместо нормального транспорта.



За те несколько часов, что я был в Симбирске, город оставил весьма скверное впечатление. Кстати, по какой-то непонятной причине он до сих пор называется «Ульяновском».

Это уже окрестности Казани, отличная паромная переправа через Волгу в селе Верхний Услон. На другой берег можно попасть за 300 рублей и 25 минут.

На третий день дороги в машине был обнаружен приятный сюрприз — встроенная розетка 220V. Три дня я мучился, искал в дороге, где зарядить ноутбук, а, оказывается, счастье все время было буквально под боком.



Фан-зона чемпионата находится на противоположном от центра города берегу реки Казанки. Еще недавно тут не было никакой застройки, но потом появились привычные нам муравейники. К чемпионату обновили тротуары. Газоны, видимо, вырастут сами когда-нибудь.

Искусство.



Стадион «Казань Арена» построили еще в 2013 году, к Универсиаде, так что (если не считать реконструированных «Лужников») это самый старый стадион чемпионата мира.

«Казань Арена» находится на отшибе, вдали от оживленных пешеходных маршрутов. Фактически он стоит через дорогу от спальных районов. Добираться до стадиона без машины не очень удобно, хотя на проспекте Ямашева есть остановка общественного транспорта.



Помимо Универсиады на «Казань Арене» в 2015 году проходил еще и чемпионат мира по водным видам спорта. Прямо на поле стадиона поставили два 50-метровых бассейна и временные трибуны. Газону после этого было очень плохо, его долго «лечили».

Сейчас стадион вроде как считается домашним для футбольного клуба «Рубин», но зрители на матчи ходят крайне неохотно, да и сама команда больше любит играть на «Центральном».

Территория вокруг стадиона выглядит так, как будто благоустройство здесь делали не 5 лет назад, а 35. Плиты уже потрескались, все в каких-то выбоинах.



Вид с трибун.

Сам матч получился одним из самых результативных на этом чемпионате. Напомню, что французы выиграли 4:3, благодаря дублю Мбаппе. Аргентинцы свой третий гол забили на 93-й минуте, но это их не спасло. У всей страны и лично Марадоны настоящая трагедия.



Полиция скучает на остановке.

К чемпионату закрыли баннерами стройки вокруг стадиона.



Помощь туристам.

Фан-зону чемпионата расположили на набережной реки Казанки, возле местного ЗАГСа, похожего на гигантский казан. От фан-зоны к станции метро «Козья Слобода» теперь ведет пешеходный бульвар Фестивальный (по факту это часть улицы Декабристов). То есть на всем пути от метро к фан-зоне сделали новое благоустройство.



В Казани не стесняются везде делать качели. Вообще, качели — это очень круто. Помните, как их сделали в Москве на Триумфальной? Сначала все бухтели: мол, что это за детский сад такой? А потом оказалось, что народ начал использовать их круглосуточно. Недорогое и красивое решение, как можно оживить пространство.

Везде отличный густой газон, на котором можно лежать, поверх газона — деревянные дорожки.

Во всех парках и новых общественных пространствах в Казани делают нормальные туалеты. Где вы еще такое видели? В других городах считают, что туалеты людям не нужны, а на время чемпионата можно просто заставить все биотуалетами.

Все новое благоустройство в Казани очень хорошее.

Но чего-то не хватает. Ах, да! Ни на одной лавочке нет спинок. Очень странное решение. Вообще, заметил, что молодые и модные архитекторы относятся к лавочкам как арт-объектам. Делают какие-то причудливые яркие формы, при этом забывая об эргономике. Лавочка в первую очередь должна быть удобной! На ней все-таки сидят, а не любуются ею. Творческие фантазии лучше оставить для чего-то другого.

Дизайнеры этого общественного пространства говорят, что в его основе — «траектория полета мяча». На изгибе дорожки расположили бетонные мячи с названиями стран-участниц чемпионата. На дальнем плане видны зеленые холмы, которые скрыли шумную дорогу. Отличное решение, как отгородиться от трассы.

Раньше тут был проезд.

Главный «мяч» и его спутники.

Другой вариант лавочек. Нижняя часть сделана из металла, который сильно нагревается на солнце. В итоге скамейка похожа на гриль. Если посидеть на ней минут 30, то будет средняя прожарка. И опять нет ни одной спинки.

В общем, все красиво, качественно, модно и стильно, но не всегда удобно. За деревянные дорожки и шикарный газон — лайк.

Есть светильники для дорожки, а еще сделали отдельную подсветку деревьев.

С велоинфраструктурой в Казани проблемы. В масштабах города ее практически нет, хотя в новых проектах делают велодорожки. Вот здесь велодорожка совмещена с тротуаром. Хотя и выбрано разное покрытие, но лучше так не делать. Народ все равно будет выходить на велодорожку.

Вот на этом участке сделали хорошо: отделили дорожку от тротуара булыжником. Уже случайно на нее не зайдешь, и велосипедист не выедет на тротуар, зазевавшись.

Хм, как думаете, откуда в городе берется грязь?



Про плюсы и минусы Казани я писал несколько лет назад. Почитайте про Плохую Казань, почитайте про Хорошую Казань. С плохой все осталось практически без изменений. Хорошей стало больше.

Ужасное «Кольцо» в центре так и не снесли. Вообще, в центре города много неприятных моментов с широченными дорогами и неуместной архитектурой. Надеюсь, когда-нибудь с этим разберутся. Да, улицы придется сужать, тротуары — расширять, подземные переходы — закапывать, парковку — ограничивать, деревья — высаживать. Это сложно, но никуда от этого не деться, если хотите, чтобы Казань была лучшим городом в России.

Что это такое? Еще и заборов везде понастроили. Забор вдоль дороги — первый признак неправильного проектирования улиц.

Местами Казань очень уютная.

Смотрите, какая красота!

Местами Казань удивляет цыганской роскошью.

Туалет.



Хорошая велодорожка, но переход небезопасный.

Вид на Казанку.



Мост Миллениум и Ново-Савиновский район.

В центре сделали новую набережную. Про нее расскажу отдельно.

Здесь, кстати, велодорожка уже правильная, отделена от пешеходной озеленением.

В комменты к этому посту придут казанцы и начнут рассказывать, как у них плохо. Просто они не бывали в других городах и не понимают, насколько у них все круто.

Казань сегодня действительно один из лучших (а по многим моментам — лучший) городов России.

Где вы еще увидите такие парки?



А такие детские площадки?

Вот-вот! На днях расскажу подробнее, что они сделали. А пока вынужден ехать в Самару. Накидайте советов, на что обратить внимание.



Варламов