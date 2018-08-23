С зелени на воду: Наталии Фишман доверили благоустроить пляжи и построить бассейны

Новости казанского Кремля в семи абзацах

Фото: Олег Тихонов

На этой неделе официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, как Рустам Минниханов решил бороться со смертностью на воде в летний период. Спойлер: в Татарстане в ближайшие три года начнут массово появляться новые оборудованные пляжи. Кроме того, она пояснила, как в республике будут помогать стажировкой молодым чиновникам и чего стоит ждать от нового федерального законопроекта по расселению из аварийного жилья. Подробности — в материале «Реального времени».

О благоустройстве пляжей

На традиционном субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в рамках существующей программы по благоустройству общественных пространств проработать вопрос об обустройстве пляжей. Разработкой концепции и реализацией поручения займутся Минстрой, МЧС и помощник президента РТ Наталия Фишман. Цель — снизить число погибших на воде. С начала года в республике утонуло 70 человек, а в прошлом году за тот же период — 62. «Основных причин гибели людей на воде две. Первая — это алкогольное опьянение и, как следствие, неосторожное поведение на водоемах. И вторая причина — это, конечно, купание в необорудованных местах. Чтобы ликвидировать вторую причину, было предложено вести работу по обустройству пляжей», — пояснила Лилия Галимова.

Рустам Минниханов предложил обустроить оборудованные пляжи в республике в ближайшие три года. Президент поручил проработать с инвесторами вопрос строительства бассейнов в местах, где вода не соответствует нормам для купания. Инвесторам обещают льготные условия. Кроме того, республиканским Минспорта и Минобру поручено учить детей плавать.

Лилия Галимова пояснила, что под площадками подразумеваются органы госвласти республики, где молодые специалисты будут проходить практику у более опытных коллег. Фото Максима Платонова



О стажировке для молодых кадров

Для тех, кто устроился на государственную или муниципальную службу менее года назад и впервые назначен на должность в Татарстане, по указу президента РТ организуют стажировочные площадки для профессионального развития. Лилия Галимова пояснила, что под площадками подразумеваются органы госвласти республики, где молодые специалисты будут проходить практику у более опытных коллег: «В ближайшее время согласно указу кабинет министров должен сформировать нормативно-правовую базу, как это будет осуществляться», — рассказала официальный представитель Кремля.

Об аварийном жилье

С 1 января 2019 года в стране запускается новая программа по расселению из аварийного жилья. Проект предполагает ежегодное улучшение условий проживания не менее пяти миллионов семей. «Предполагаем, что в осеннюю сессию Государственной думы этот закон будет принят. Как только Госдума принимает этот закон, соответственно все субъекты Российской Федерации должны сформировать свою программу, как они будут заниматься вопросом расселения из аварийного жилья», — отметила Галимова.

В Татарстане аварийными признаны 25 890 кв. метров жилого фонда. Речь идет о домах, внесенных в реестр аварийных с 1 января 2012 года по 1 января 2019 года. Наибольший объем аварийного жилья сконцентрирован в Казани. Речь идет преимущественно о частной собственности. Предполагается, что в случае с муниципальной собственностью государство поможет с переселением, с частной собственностью — сделает оценку жилья и предоставит меры социальной поддержки.

В Татарстане аварийными признаны 25 890 кв. метров жилого фонда. Фото Олега Тихонова

О пенсионных надбавках чиновникам

На этой неделе секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции. В Татарстане вопрос о сокращении пенсионных надбавок у региональных чиновников не поднимался. «На сегодняшний день в повестке такого вопроса не стояло, во всяком случае он не обсуждался», — рассказала Галимова.

Без комментариев

От комментариев «Реальному времени» по поводу информации о рекомендации на должность руководителя Госинспекции труда РТ сына главы «Метроэлектротранса» Рустема Галявова спикер воздержалась: «По назначениям и рекомендациям мы традиционно никогда не анонсируем ни отставки, ни назначения, пока не случится факт самого назначения или отставки». Не стала официальный представитель озвучивать журналистам позицию казанского Кремля и по парламентско-общественным слушаниям законопроекта о пенсиях: «Как мы можем оценивать? Мы так же, как вы, наблюдали за этими слушаниями», — заключила Галимова.