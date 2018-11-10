Минниханов открыл в Казани бульвар «Белые цветы» на улице Абсалямова

Сегодн в Казани состоялось торжественное открытие бульвара «Белые цветы» на улице Абсалямова. В нем приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и его помощник Наталия Фишман.

Пешеходный бульвар появился на месте бывшей парковки. Он назван в честь романа «Белые цветы» писателя Абдурахмана Абсалямова, а одним из идейных образов бульвара является национальный татарский орнамент. Бульвар связывает единым зеленым пешеходным маршрутом Парк Победы со сквером Стамбул и выходом на ул. Сибгата Хакима к центру семьи «Казан».



Благоустройство бульвара предполагает две очереди. В первую очередь вошел участок от проспекта Ямашева до улицы Четаева. Вторая очередь с участком от улицы Четаева до улицы Чистопольская планируется к открытию в следующем году.



На бульваре создана входная площадь, фонтан и зона отдыха. В парковой части под названием «Тайный сад» высадили много разнообразных деревьев, там находятся детская игровая и спортивная зоны, а также несколько прогулочных маршрутов.

