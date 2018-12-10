Фишман рассказала Варламову, как ей предлагали взятки в Татарстане

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман рассказала в интервью блогеру Илье Варламову о том, как подрядчики предлагали ей взятки.

Блогер, хваливший работу Фишман за парки Казани и реконструированную набережную озера Кабан, спросил ее о том, часто ли предлагают взятки помощнику президента РТ.

«Мне предлагали взятки первый год, наверное», — поделилась Наталия Фишман.

Она также подробно рассказала о том, как проходит подобное предложение.

«Они подходят и говорят: «Вы знаете, мы могли бы договориться». Я говорю: «О чем договориться?» Они говорят: «Ну мы могли бы сделать это взаимовыгодным». Я говорю: «Да-а-а. Как же интересно», — разыграла ситуацию в лицах помощник президента республики.

При этом Фишман подчеркнула, что ни разу не доводила подобные разговоры до подробностей и конкретных сумм.

В то же время главный куратор общественных пространств Татарстана поделилась открытием: для подрядчика выгоднее дать откат чиновнику, чем выполнить работу качественно.

«Я два с половиной года не могла понять, почему они не молятся на меня. Я святая, не беру у них откаты, заставляю их делать хорошо, так, чтобы они потом гордились и так далее и тому подобное. Я думала, что они должны просто боготворить меня и беспрекословно выполнять все мои пожелания. А потом я поняла, что пока они переделывают все, что мы от них хотим, они тратят больше, чем они могли бы потратить, если бы дали просто откат», — сказала Фишман.

На прямой вопрос Варламова о том, брала ли она хоть раз взятки, Фишман ответила отрицательно.

Также помощник президента РТ поделилась историей о первом заседании в Минстрое РТ и о своем неприятии слова «освоение».

«Я помню, у нас был очень смешной момент. В 15-м году, когда я приехала. Коллеги говорили на совещании про освоение. Говорят: «Мы должны до такого-то сентября показать освоение средств программы». И я, воспитанная так, как воспитаны общающиеся с той средой, с которой я общалась… Для меня слово «освоение» — оно не было термином из области госуправления или там, бюджетного законодательства. Оно было исключительно ругательным словом из роликов Алексея Навального. И я вдруг, значит, как ты описал эту ситуацию, 24-летняя лохматая московская чучундра, какая-то непонятная, начала на них орать: «Да как вы смеете говорить такие слова, как «освоение»!? Вам что ничего больше не нужно?» А они сидят, смотрят на меня, ну про себя думают, что, вообще «зачем нам ее прислали?» Говорят: «Ну вообще-то, да. Нам нужно освоить. Потому что мы должны освоить бюджет, это наша задача». Я потом извинилась перед ними, через год, наверное, или через полтора», — поделилась историей Фишман.

«Когда сама начала осваивать», — пошутил Варламов.