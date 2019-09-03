Татарстанцы выберут приоритетные виды ремонтных работ во дворах домов

По квартирам жителей Татарстана начали разносить анкеты, в которых им предлагается выбрать приоритетные виды ремонтных работ во дворах многоквартирных домов.

В анкетах всего один вопрос: «Какой из перечисленных видов работ вы считаете наиболее приоритетным?». Татарстанцам предлагается поставить числа от 1 до 10 напротив каждого из них. Заполненные бланки нужно будет отнести на избирательные участки в единый день голосования, 8 сентября, сообщила на брифинге помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Анкетирование запустили в 18 населенных пунктах Татарстана: в 14 крупных городах, в том числе в Казани, и 4 поселках. Там расположены более 90% многоквартирных домов республики.



По результатам опроса в ноябре будет сформирован первоначальный проект с перечнем наиболее приоритетных работ. Помощник президента подчеркнула, что позже в каждом дворе пройдут общественные обсуждения, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее на общественных слушаниях по поводу застройки улицы Рощи Фрунзе в Казани жители дома по улице Волкова потребовали озеленить территории своих дворов, поскольку экологическая ситуация там ухудшилась в связи с постройкой Шамовского отеля.