В Казань приплыл пароход «АРХ Москвы» с архитекторами и журналистами

Фото: Даниил Шведов

Сегодня в Казань прибыл пароход «Григорий Пирогов», который привез на своем борту 70 архитекторов и журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Твери.

Проект «АРХ Пароход» организован выставкой «АРХ Москва» и Pluton Project. Он призван объединить российских архитекторов и дизайнеров, которые собираются на пароходе, чтобы обсудить актуальные проблемы и их решение.

По приезду в Казань помощнику президента Наталие Фишман вручили диплом за лучшее общественное пространство «АРХ Москвы», который получил стенд Татарстана на выставке в этом году, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее «Реальное время» писало, что в Мамадыше построят двухуровневый пляж за 9,5 млн рублей.