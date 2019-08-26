Власти Татарстрана рассчитывает завершить вторую очередь набережной озера Кабан весной 2020 года

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала о ходе благоустройства набережной озера Кабан. По ее словам, вторая очередь объекта будет завершена весной 2020 года.

При этом она сообщила, что участки у улицы Марджани и возле фитнес-центра будут сданы уже осенью.

На своей странице в Instagram главный специалист республики по общественным пространствам рассказала, что строители уже забили 28 свай под смотровую площадку, которая будет вздыматься над озером. Также забиты 91 из 100 свай под спортивную площадку и 50 из 100 свай под фитоочистные сооружения.

«Во время подготовительных работ с зоны застройки пересадили более 720 деревьев, кустарников и многолетних растений. Деревья «переехали» на территорию по соседству, а растения — в питомник», — написала Фишман-Бекмамбетова.

Ранее сообщалось о временном закрытии части уже благоустроенной набережной. Настил решили покрыть защитным слоем. Напомним, что на вторую очередь объекта планировалось потратить 1 млрд рублей.