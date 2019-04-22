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Наталия Фишман вышла замуж за режиссера Тимура Бекмамбетова

11:12, 22.04.2019 3
Наталия Фишман вышла замуж за режиссера Тимура Бекмамбетова
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Помощник президента Республики Татарстан Рустама Минниханова Наталия Фишман вышла замуж за режиссера Тимура Бекмамбетова. Информацию «Реальному времени» подтвердил пресс-секретарь Фишман.

Торжественная церемония бракосочетания состоялась сегодня утром в отделе загса, расположенном в центре семьи «Казан». Мероприятие прошло в кругу близких и друзей.

Информация о возможном романе Фишман и Бекмамбетова появилась летом 2018 года. Бекмамбетов неоднократно был замечен в обществе помощника президента РТ в Казани. В частности, их видели вместе на премьере эскиза спектакля, посвященного Мергасовскому дому. 

Кроме того, Фишман и Бекмамбетов в августе приезжали на форум городских сообществ «Городская культура» в Якутске. В конце февраля Бекмамбетов опубликовал в Instagram совместное фото с Фишман.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:26
    счастья молодым
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  • Анонимно 11:27
    Хава нагила, хаверим!
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  • Анонимно 12:02
    А который раз господин Бекмамбетов слышит такие поздравления?
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