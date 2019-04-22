Наталия Фишман вышла замуж за режиссера Тимура Бекмамбетова

Помощник президента Республики Татарстан Рустама Минниханова Наталия Фишман вышла замуж за режиссера Тимура Бекмамбетова. Информацию «Реальному времени» подтвердил пресс-секретарь Фишман.



Торжественная церемония бракосочетания состоялась сегодня утром в отделе загса, расположенном в центре семьи «Казан». Мероприятие прошло в кругу близких и друзей.



Информация о возможном романе Фишман и Бекмамбетова появилась летом 2018 года. Бекмамбетов неоднократно был замечен в обществе помощника президента РТ в Казани. В частности, их видели вместе на премьере эскиза спектакля, посвященного Мергасовскому дому.

Кроме того, Фишман и Бекмамбетов в августе приезжали на форум городских сообществ «Городская культура» в Якутске. В конце февраля Бекмамбетов опубликовал в Instagram совместное фото с Фишман.

