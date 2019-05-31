Фишман опровергла сообщения о тяжелой болезни Бекмамбетова

Помощница президента Татарстана Наталия Фишман опровергла информацию о том, что у ее супруга, режиссера Тимура Бекмамбетова, обнаружили тяжелое заболевание.



«Все с ним хорошо, Тимур дома. Это кто-то попиариться решил, я не знаю кто. Он был в больнице на плановом обследовании, все с ним в порядке. Сейчас дома, работает, хорошо себя чувствует», — цитирует Фишман Nation News.

Помощник Тимура Бекмамбетова Тимур Асадов также опроверг сообщения о тяжелом заболевании режиссера.



«Информация о тяжелом заболевании — неправда, желтая пресса. Была у нас история, когда Тимур пробыл в больнице в Москве полдня — он прошел обследование и абсолютно здоров. Вообще никаких заболеваний нет. Я сейчас с ним поговорил и еще раз могу это подтвердить», — приводит слова Асадова агентство городских новостей «Москва».



Ранее в СМИ появилась информация, что в ходе обследования врачи якобы поставили Бекмамбетову тяжелый диагноз и назначили курс лечебной терапии.



Напомним, что помощник президента РТ Наталия Фишман вышла замуж за режиссера Тимура Бекмамбетова в конце апреля этого года.

