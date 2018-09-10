Наталия Фишман задумала МАРШ-бросок во дворцы культуры

Участники архитектурного воркшопа под руководством «главной по паркам» продумают концепции семи дворцов культуры и молодежных центров

Фото: Олег Тихонов

В Казань снова пришел архитектурный воркшоп МАРШ, в рамках которого на этот раз вместо парков и набережных было решено заняться дворцами культуры и молодежными центрами по всему Татарстану. Объекты выбирало Министерство по делам молодежи, а технические задания составляли сами сотрудники учреждений и их посетители. Подготовка концепций должна завершиться 17 сентября, и по итогу их презентаций организаторы мероприятия надеются, что они так понравятся правительству, что на их реализацию найдут средства. Подробности — в материале «Реального времени».

Без «дивного нового мира», но с улучшением существующего

С 7 по 17 сентября в Казани снова проходит архитектурный воркшоп МАРШ. Но если раньше участники образовательного мероприятия под руководством опытных тьюторов занимались разработкой концепций общественных пространств, на этот раз они продумывают архитектурные концепции развития социально-культурных центров республики — домов культуры, молодежных центров и подростковых клубов.

Помощник президента РТ Наталия Фишман, говоря об этом, воспользовалась формулировкой президента Центра архитектурных инициатив архитектурной школы МАРШ «МАРШ lab» Елены Гонсалес, которая сказала, что в Татарстане у нее возникло чувство, будто привозить экспертов для обучения проектированию парков уже нет необходимости.

— Кажется, мы уже чуть-чуть умеем, — резюмировала Наталия Фишман.

По мнению помощника президента, пришло время экстраполировать татарстанские подходы не только на открытые общественные пространства, но и на закрытые. Здесь на помощь пришел министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, который и определил объекты, нуждающиеся в переосмыслении.

С 7 по 17 сентября в Казани снова проходит архитектурный воркшоп МАРШ



— Смысл состоит в том, что, как и с парками, мы должны вновь продумать, а зачем вообще вся эта инфраструктура существует, какое взаимодействие там должно происходить, и это взаимодействие в том числе запрограммировать, — отметила спикер.

По ее словам, «дивный новый мир» они придумывать не собираются, а занимаются конструированием такого пространства, которое осуществляло бы озвученные, невысказанные и даже подсознательные пожелания местных жителей. Специально для этого были привлечены такие эксперты, как, например, партнер архбюро Orchestra Design Екатерина Гольдберг, которая хорошо знакома с работой над различными культурными центрами.

Семь объектов на 220 специалистов

В этом году в воркшопе задействовано 220 архитекторов, проектировщиков, социологов и других специалистов, преимущественно из Татарстана. Как пояснила Елена Гонсалес, в этом году конкурс на участие в МАРШе не устраивали и пошли не по привычной схеме — 50% казанских ребят, 50% — из других городов, а взяли большинство молодых специалистов из Татарстана из-за специфики поставленных задач. По словам Наталии Фишман, среди участников оказались члены архитектурного десанта (над концепциями работают, например, авторы проекта благоустройства бульвара на Декабристов), главные архитекторы муниципальных образований, представители «Татинвестгражданпроекта», Минмолодежи.

Для казанских архитекторов провели отдельный конкурс, по итогам которого отобрали 14 человек. Кроме того, в Казань для участия в МАРШе приехали пять ребят, которые получили гранты от президента Татарстана на обучение в магистратуре Высшей школы урбанистки. Они в рамках Московского урбанистического форума презентовали Рустаму Минниханову исследование относительно состояния социальной инфраструктуры в Казани и сейчас будут участвовать в работе над переосмыслением инфраструктуры Минмолодежи.

Как пояснила Елена Гонсалес, в этом году конкурс на участие в МАРШе не устраивали и пошли не по привычной схеме — 50% казанских ребят, 50% — из других городов, а взяли большинство молодых специалистов из Татарстана из-за специфики поставленных задач



Министр молодежи РТ Дамир Фаттахов рассказал, что они постарались охватить все виды учреждений, не ограничиваясь заведениями для молодежи. В итоге было решено остановиться на семи объектах — по числу созданных рабочих групп. Ими стали ДК химиков и Центр психологического пространства в Казани, молодежный центр «НУР» в Набережных Челнах, молодежный центр в Альметьевске, подростковый клуб «Ровесник» в Нижнекамске, дворец молодежи в Бугульме и молодежный оздоровительный центр имени Губина в селе Малая Бугульма.

По задумке организаторов МАРШа, в формировании технического задания на проектирование участвовали сами сотрудники и пользователи этих объектов, что позволило лучше понять, чего ждут от обновленного пространства его обитатели. Как следствие, например, в работе над ДК химиков, который пока еще не передан на баланс Минмолодежи, участники воркшопа подумают, как связать здание с парком «Сосновая роща», разработают общие для двух пространств программы, решат, как наладить нарушенные в ДК инженерные системы и систему вентиляции. Кроме того, архитекторы и проектировщики выяснили, что в парке и ДК активности предназначены только для детей и для пожилых людей. Поэтому в планах — заинтересовать и молодежь.

Наталия Фишман уточнила, что в рамках МАРШа планируется не просто проработать конкретную территорию, а продумать дальнейшее видение используемого пространства.

— В этом смысле надо понимать, что есть большая разница между работой с конкретной территорией, конкретным объектом и формированием системного подхода. Сейчас мы предлагаем концептуальное видение того, что там должно быть, и дальше будем это систематизировать, — объяснила помощник президента.

По словам Дамира Фаттахова, они выбирали из еще не реконструированных объектов, которые могут быть благоустроены в ближайшие годы

Пока без денег, но с надеждой на финансирование

По словам Дамира Фаттахова, они выбирали из еще не реконструированных объектов, которые могут быть благоустроены в ближайшие годы. Но в рамках воркшопа пока речь идет только о проектировании, без конкретных сумм на дальнейшую реализацию созданных концепций.

Вместе с тем по опыту прошлых лет у организаторов воркшопа есть надежда, что после презентации итоговых проектов правительство выделит средства на их исполнение.

— Когда мы презентовали президенту и коллегам итоги первого МАРШа, у нас не было готового решения, что мы полностью получим финансирование на реализацию этих проектов. Но поскольку проекты, которые мы сделали, были очевидно хороши и востребованы, мы получили деньги, и объекты во многих районах республики, начиная от Кукмора и продолжая Муслюмово, были реализованы в тот же год или на будущий, — напомнила Фишман.

Сейчас реконструкция ДК, детских оздоровительных лагерей и других социальных учреждений в Татарстане осуществляется в рамках соответствующих государственных программ. Тем не менее будут ли выделены деньги на реализацию семи разрабатываемых участниками МАРШа объектов, выяснится позже.

— Так или иначе, эти программы есть. Вопрос объема и приоритета тех или иных объектов, — отметил Фаттахов.

Для Министерства молодежи РТ участие в воркшопе станет только началом пути по актуализации работы подведомственных им организаций. А их у «молодого» ведомства немало — 214 подростковых клубов, 29 крупных молодежных центров, 76 муниципальных и республиканских лагерей.