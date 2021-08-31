Памятником погибшим в гимназии №175 стал мемориальный сад

О случившейся трагедии напомнят только деревья и светильники

Фото: Максим Платонов

1 сентября после глобальной реконструкции откроет свои двери казанская гимназия №175. О страшных событиях, случившихся здесь 11 мая, вспомнят на торжественной линейке, отдав дань памяти погибшим минутой молчания. 9 «А» класса, где были расстреляны дети, больше нет — кабинет переоборудован в большой холл, окна которого выходят на мемориальный сад. А само пространство школы перекроено так, чтобы дети не испытывали страха и чувствовали себя комфортно. Гимназия получила не только новую систему безопасности, но и современные актовый зал, столовую, бассейн и стала похожа на лучшие образцы проекта «Адымнар». Не случайно в этом учебном году она примет больше школьников, чем годом ранее, а родители пострадавших не стали менять учебное заведение.

Облик школы полностью изменился

Гимназию, где 11 мая случилась трагедия, сегодня просто не узнать — она изменилась не только снаружи, но и изнутри. Бывшая типовая панелька родом из 90-х сейчас похожа на лучшие образцы современных школ, строящихся по программе «Адымнар». Кое-где в помещениях еще пахнет краской, но гимназия уже полностью готова к открытию.

Первое, что бросается в глаза — у здания появилась входная группа. Хотя она выполнена из стекла, но это позволяет хорошо просматривать внешний контур. Система контроля и управления доступом позволит попасть внутрь только педагогам и ученикам по картам входа. Кроме того, предусмотрена блокировка дверей, соединяющих основное здание школы с появившимся у нее пристроем. Второй заслон — две рамки металлодетектора. Сразу за ними — холл с амфитеатром, в котором родители могут ожидать выхода после уроков детей, а дети — припозднившихся родителей. В этом отсеке оборудован теплый пол, чтобы было нехолодно зимой, а стена украшена панно из настоящего мха.

Первое, что бросается в глаза — у здания появилась входная группа

Рядом обустроена отдельная переговорная, в которой родители могут встретиться с нужным им педагогом, не заходя в классы.

Внутри гимназии просторно и светло, что редко бывает в учебных заведениях, — стены выкрашены в нехарактерный белый цвет. Основной стиль в интерьере — современный минимализм. Проектанты полностью изменили внутреннее пространство и логистику, расширили территорию начальной школы, выделили кластеры — иностранных языков, химико-биологический, физико-математический, художественный. Вместительные рекреации оборудованы так, что в случае необходимости там тоже можно провести уроки.

— Когда мы работали над этим проектом, перед нами стояло несколько задач. Первая задача была радикально изменить внешний облик, вы видите, что фасадные решения делают объект неузнаваемым. Это было важно для учащихся, педагогов и родителей, чтобы барьер попадания обратно в школу, где они пережили такую трагедию, было легче преодолеть. Следующая задача состояла в том, чтобы изменить школу еще и изнутри. Эту часть работы мы проделали вместе с педагогическим коллективом, вместе с ними мы полностью перепридумали зонирование, — рассказала помощник президента Наталия Фишман-Бекмамбетова, под чьим руководством шла реализация проекта.

Она отметила, что по проведенным опросам примерно 25% людей старше 30 лет сомневаются, нравится ли им новый фасад, а 100% опрошенных младше 30 считают его привлекательным.

Вместо парт — небольшие столы, которые можно сдвигать и раздвигать, эргономичные стулья

В актовом зале могут выступать профессиональные артисты

В реконструированной гимназии даже классы получились нестандартными. В них не только современное оборудование, интерактивные доски, аппараты для обеззараживания воздуха, но и нестандартная мебель. Вместо парт — небольшие столы, которые можно сдвигать и раздвигать, эргономичные стулья. Наталия Фишман рассказала, что одной из самых сложных задач было найти в такие короткие сроки такие большие объемы мебели, оборудования, материалов. Один предприниматель из Иваново даже отказался от своего заказа в пользу казанской гимназии, когда узнал, что нужный объем поставки кабеля завод сможет обеспечить только через 3 недели.

1 сентября школьники не узнают актовый зал и столовую, которые полностью обновлены. В первом появились акустические панели и акустический линолеум.

— Зал полностью соответствует всем современным требованиям. Та техника, которая здесь находится, — это минимальный райдер для выступления артистов даже российского масштаба, — похвастался один из кураторов стройки, глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Особая фишка — трансформируемое мультифункциональное помещение библиотеки

Столовая тоже получила новое оборудование и мебель, ее площадь увеличилась на 40 посадочных мест. Особая фишка — трансформируемое мультифункциональное помещение библиотеки, которое стало одновременно и коворкингом, и местом для проведения встреч и уроков. Его сделали из одного из двух спортивных залов. На антресолях разместится музей истории Советского района с небольшим кафетерием, где будут стоять вендинговые автоматы.

После трагических событий по желанию родителей и поручению президента Рустама Минниханова, который принимал живейшее участие в обсуждении проекта, у гимназии №175 появился пристрой. В нем разместился 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками и раздевалки. Деньги для строительства выделила «Татнефть». Это пространство сейчас мало чем отличается от продвинутых фитнес-центров: здесь такие же шкафчики в раздевалке, душевые и качественная сантехника. По словам Фатхутдинова, шефство над гимназией взял известный пловец, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Александр Красных. Он будет помогать с методологической базой и давать детям открытые уроки плавания.

Серьезно укрепилась спортивная база гимназии — здесь оборудованы современные спортплощадки, футбольное поле, зона стритбола, уличных тренажеров, детский городок для младшеклассников, устанавливается профессиональная хоккейная коробка, которая в теплое время года будет использоваться как баскетбольная площадка.

Это пространство сейчас мало чем отличается от продвинутых фитнес-центров

Места памяти

Кабинета 9 «А» класса, куда ворвался вооруженный преступник, теперь больше нет. По рекомендациям психологов, на его месте сделали холл, изменив конфигурацию помещения, снеся перегородки и увеличив площадь. Здесь стоит цветная мебель, светло и уютно. Единственный отсыл к событиям 11 мая — девять белых плафонов на потолке, ровно по числу жертв казанского стрелка — взрослых и детей. Окна холла выходят во внутренний дворик, где обустроен мемориальный сад.

— Мы встречались с родственниками погибших и предложили им такое решение, которое было ими полностью поддержано, — пояснил глава администрации Советского района.

Чтобы лишний раз не травмировать учеников, поминальную зону вынесли за пределы учебного заведения. По этой же причине отказались от памятника. На мемориальной территории было решено посадить деревья и цветы, которые каждая семья погибших выбрала по своему вкусу. Обустройство этого участка еще не завершено, здесь будет положена брусчатка, сделана подсветка, а вокруг деревьев оборудуют бетонные конструкции с именами тех, в память о ком посажены растения. Кроме того, по периметру посадят крупномеры, чтобы обособить эту зону от остальной территории. Закончить все работы планируется в октябре. За садом будут ухаживать сами школьники, в него смогут прийти и родственники жертв.

Чтобы лишний раз не травмировать учеников, поминальную зону вынесли за пределы учебного заведения

— Очень важно было соблюсти баланс между уважением к памяти погибших и тем, чтобы детям, которые учатся и придут учиться в эту школу, не было здесь страшно. Поэтому мы согласились создать такое пространство. Оно не транзитное, у него — отдельный вход. Это то место, куда человек может прийти целенаправленно, — рассказала помощник президента РТ.

«Школу нельзя сносить, потому что тогда получится, что стрелок добился своего»

Наталия Фишман-Бекмамбетова подчеркнула, что все работы в гимназии проходили после консультаций с родителями, которые высказывали свои пожелания, а прежде чем начать работу над проектом, посоветовались с психологами.

— Мы общались с психологами МЧС, которые помогали родственникам погибших, и они сказали очень важную вещь: ни в коем случае нельзя школу сносить, потому что тогда получится, что стрелок добился своего. Жизнь должна продолжаться, школу и детей он победить не должен. И поэтому нужно изменить внешний вид и конфигурацию, должна измениться территория, но школа должна остаться школой и самое главное, чтобы 1 сентября она открылась и дети пошли учиться. А все мы работаем, чтобы так произошло.

Наталия Фишман-Бекмамбетова подчеркнула, что все работы в гимназии проходили после консультаций с родителями

Сроки для реконструкции были сжатые — всего 2 месяца, хотя обычно на подобные объекты уходит минимум полгода. Поэтому на строительстве круглосуточно в три смены трудились 420 человек. Архитекторы проекта (московская компания AKVK&Partners) даже переехали на время в Казань. Из-за того, что здание панельное, нестандартные инженерные решения пришлось принимать и проектировщикам — ГУП «Татинвестгражданпроект».

— Это образец того, как ради одной цели объединяются все. Под одним флагом, поднятым по поручению нашего президента, мы двигались к этому, — отметил Фатхутдинов.

В школе откроют кабинет психологической поддержки

Случившееся 11 мая не стало поводом для родителей переводить детей в другие учебные заведения. Как рассказала «Реальному времени» и. о. директора гимназии Алсу Багавиева, бывший 9 «А» (нынче он 10 «А» класс) практически остался в полном составе — из него ушла только одна девочка, которая перешла на домашнее обучение и прикрепилась к школе по месту жительства в Царево. Большинство пострадавших детей ожидают 1 сентября, четверо школьников останутся на домашнем обучении по состоянию здоровья.

Как рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, педагоги и школьники на протяжении года будут получать психологическую помощь

Не побоялись отдать в эту гимназию своих детей и родители первоклассников.

— В этом учебном году мы приняли 145 учащихся в первый класс, открыли пять первых классов, в прошлом году их было четыре. Радует то, что дети и родители выбирают нашу школу, что мы открыли больше классов и в целом у нас увеличилось количество детей в этом учебном году — 1 056 человек против 1 037 в прошлом, — заявила Багавиева.

Впрочем, эхо трагедии еще не утихло. Как рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, педагоги и школьники на протяжении года будут получать психологическую помощь. В сентябре в гимназии на средства Красного Креста откроют кабинет психологической поддержки с сенсорной комнатой.

— У нас есть план круглогодичной психологической поддержки. Это будет и в отношении педагогов, прежде всего, потому что педагоги должны дальше работать, и детей. Помощь детям включена в план воспитательной работы, то есть это не будет отдельная психологическая помощь, чтобы дети этого не чувствовали, это будет вплетено в программу работы школы. Министерством просвещения России утвержден календарный план, который мы разработали с мая. Мы еще работаем над тем, чтобы количество ставок психологов здесь увеличилось, — рассказала замминистра.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов