«И в Казани умеют делать не хуже, чем в Москве, только в 10 раз дешевле»

Как топовый блогер Илья Варламов казанскими парками восхищался

Илья Варламов продолжает хвалебные оды в честь Наталии Фишман и казанских парков и скверов ( перед этим он, правда, успел пройтись катком критики по надежде всей российской IT-индустрии — городу Иннополису). Блогер обобщил итоги обхода зеленых зон Казани в одном материале. «Реальное время» с разрешения автора публикует его размышления о скверной Казани.

Сегодня продолжим смотреть на благоустройство Казани. Читатель возмущается, чего это я столько внимания уделяю столице Татарстана. А просто ни в одном другом регионе России не сделали столько качественного современного благоустройства. Москву я не беру в расчет, это отдельная история. Но вот кроме Москвы теперь есть Казань. И в Казани умеют делать не хуже, чем в Москве, только в 10 раз дешевле. И еще благоустраивают они не только столицу, но и десятки других населенных пунктов республики.

Я бы всех мэров российских городов в обязательном порядке отправлял в Казань на экскурсию. И чтобы потом они как школьники писали сочинение на тему «Почему у Казани получилось».

Начнем с леса. Горкинско-Ометьевский лес изначально был частью большого зеленого массива, но из-за строительства домов и дорог он становился все меньше и меньше. В 80-е оставшийся кусок леса был разделен дорогами на несколько частей — отсюда и появилось такое разграничение на Горкинский и Ометьевский леса. Но сейчас этой зоне присвоен статус особо охраняемой природной территории, поэтому уничтожение ей уже не грозит.

Территория парка делится на три функциональные зоны. Ометьевский лес — это зона экологии с пешими тропами. Горкинский лес — зона спорта для лыжников и велосипедистов. Центральная часть парка, которую называют междулесьем, — зона семейного отдыха.

Во время реконструкции здесь проложили и благоустроили дорожки, оборудовали освещение, установили входные группы. В центральной зоне парка обустроили эко-центр, многоуровневую детскую площадку, зоны тихого отдыха, зоны для пикников и йоги. Также в парке установили площадки для ворк-аута и триал-спорта, а по просьбе местного велоклуба организовали памп-трек.



При входе есть спортивная база и кафе. База предназначена для лыжников: в ней расположены тренерские комнаты, судейская смотровая площадка, раздевалки и душевые кабины. Также здесь находится прокат лыж.

Летняя веранда кафе. Обратите внимание, что мебель сделана из палет.

Интерьер внутри.

Здесь можно недорого перекусить. Как вам цены?

Очень важно как общественное пространство выглядит ночью. У нас в стране пока не принято думать над освещением. Ну, максимум фонари поставят и все. А чтобы приглашать дизайнеров по свету, все просчитывать — это вообще бывает только в исключительных случаях. В Казани ночью гулять не менее приятно, чем днем.

Очень крутая конструкция с качелями и гигантской песочницей по центру.

Под навесом качели.

Фонтан тоже с подсветкой.

Таинственный лес.

Есть сцена, где проходят различные мероприятия.

Если сделать крутое общественное пространство, то даже ночью там будет полно народу. В Горкинско-Ометьевском лесу народу много в любое время. Несмотря на то, что парк находится далеко не в центре города, то есть это по сути районный парк, но приезжают сюда погулять со всего города. Народу столько, что на центральной аллее все не помещаются на тротуаре. Напоминает столпотворения в парке Горького в Москве, когда его только открыли.

Обязательно есть туалеты и отдельная комната для матери и ребенка.

Дорожки сделали из дерева, везде есть освещение.

Вот тут велодорожка неплохо сделана. Она отделена от пешеходной дорожки, случайно на нее не забредешь.

Есть несколько зон для велосипедистов. Это детский памп-трек, по которому можно ездить на велосипедах и самокатах.





А это памп-трек для подростков и взрослых.

Его сделали специально по просьбе местных велосипедистов. До этого им совсем негде было тренироваться.





Это для занятий триал-спортом.

Велопарковка.

Лавочка вокруг дерева.

Такие же конструкции, как мы недавно видели с качелями, теперь выступают в роли навесов для лавочек. Опять же, ночью тут тоже комфортно, так как есть подсветка. Лавочкам не хватает спинок.

Как в лучших парках Европы тут есть городские огороды. Можно бесплатно забронировать себе грядку и целый сезон выращивать на ней овощи и салат.

Но самое крутое тут — это детская площадка! Одна из лучших в России. Прямо среди деревьев сделали огромный городок с лестницами, веревками, сетками.

Площадка очень органично вписалась в существующий ландшафт. Обратите внимание на детали, например в пеньках сделали подсветку.

Верный признак качественной детской площадки — на ней интересно играть взрослым.

Площадка не должна быть примитивной, как обычно принято ставить у нас. Она наоборот должна развивать фантазию у детей. На первый взгляд это просто груда бревен, а на самом деле это может быть гигантская паутина, космический корабль или джунгли. Детям нужно самим придумывать сценарий игры. Кстати, не обязательно красить все в разные цвета.

Есть вопросы к покрытию. Изначально сделали песок и кору, в таком месте это правильное решение. Но на некоторых участках голая земля. Непонятно, как она будет вести себя в дождь.

Центральное ядро площадки.

Есть зоны для детей разных возрастов.

Зона для игр с песком.

Качели.





Рядом с площадкой есть павильон, где могут проходить разные занятия и мастер-классы.

Кинотеатр на открытом воздухе.

Раньше тут был овраг, через который было сложно перейти, а теперь сделали красивый мост.

Вот такой получился лес. Хотели бы такой у себя в городе?

А теперь давайте посмотрим детский парк, который находится неподалеку.

Этот парк существует здесь с 70-х годов. Он находится в одном из спальных районов Казани между двумя школами и жилыми домами. Поэтому людей здесь всегда было достаточно, даже до благоустройства.

Парк был очень ветхим и плохо благоустроенным. Детская площадка была небезопасной, весь инвентарь — в аварийном состоянии, за деревьями никто не ухаживал, не было цветников и клумб, не работало освещение в вечернее время.

Теперь все иначе. В январе и апреле прошлого года в Казани прошли две общественные встречи, на которых жители этого района вместе с проектировщиками обсуждали, каким они хотят видеть этот парк. Проект благоустройства готовили местные архитекторы, и они постарались учесть все пожелания местных жителей.





Старая детская площадка превратилась в полноценный игровой комплекс. Он рассчитан на детей разных возрастов: для самых маленьких тут есть ферма с цветниками и песочницей, для детей постарше — крепость, лабиринты и горки.

Крепость, кстати, можно брать штурмом)

Еще тут установили скульптуру самолета в честь легендарной татарской летчицы Магубы Сыртлановой. Ее именем названа соседняя улица.

В парке есть площадь со сценой и амфитеатром на 150 человек. Тут проходят разные концерты и мероприятия.

Еще тут сделали тактильные дорожки. Они разделены на секции, каждая из которых выложена отдельным материалом: щепками, камнями, травой, песком или срезами стволов деревьев. По таким дорожкам нужно ходить босиком, чтобы получать тактильные ощущения от разных покрытий.

Не баг, а фича.

В парке есть туалет! Правда, в 21.00 он закрывается на замок.

Всю инфраструктуру постарались максимально приспособить для детей. Например, у входов в парк на пешеходных переходах установили светофоры с кнопками, чтобы дети могли безопасно добираться до парка. Вся территория парка теперь хорошо освещена по вечерам, а велосипедная дорожка закольцована, чтобы дети оставались в пределах общественного пространства. На фото детская велодорожка, она совмещена с тротуаром, что не очень правильно. Странное решение.

По просьбе жителей были восстановлены и отреставрированы декоративные скульптуры животных и качели с фигурами жирафов, аиста и лисы.

В парке много скамеек для родителей.

Световой коридор ведет внутрь парка.

Кстати, вся территория парка доступна для людей с ограниченными возможностями: к игровым площадкам можно подъехать на колясках, и туалеты тоже оснащены всем необходимым оборудованием.

Как вам?

Варламов



