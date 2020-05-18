Какими будут детские площадки в Татарстане, что не так с тарзанками и на что уйдут 50 миллиардов

Какими будут новые детские площадки во дворах татарстанцев, что не так с тарзанками под окном и на что уйдут 50 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Почти год кипят горячие споры — татарстанцы, местные власти и эксперты договариваются о том, какими будут новые дворы вблизи жилых домов, с этого года возводимые по всему Татарстану в рамках «миннихановской» программы «Наш двор». В ближайшие 5 лет в республике приведут в порядок 6 775 дворов, а «общий чек» благоустройства составит 50 млрд рублей. Если жителей больше беспокоят парковки и асфальт, то власти — высота качелей и соответствие их ГОСТам. Чтобы найти компромисс, Наталия Фишман-Бекмамбетова запустила серию открытых лекций, одна из которых прошла как раз в этот уикенд. Почему сажать деревья под своим балконом можно, а тарзанку признают «самостроем», какие мифы о детском счастье в головах взрослых живут до сих пор и зачем во всех дворах вместо резиновой плитки насыпят песок — в материале «Реального времени».

«Для детей лужа с грязью — вполне себе привлекательна»: 8 мифов о детских площадках

Темой очередного урбанистического ликбеза от помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой стала «болевая точка» дворов всей постсоветской России — детские площадки. Их функционал, безопасность и оформление. Новые игровые «снаряды» (горки, качели и т. д.) должны появиться в каждом из шести тысяч дворов, взятых в программу. После того, как они будут установлены, их передадут на баланс управляющих кампаний, либо собственников близлежащих домов — тех, кто будет отвечать за исправность и состояние оборудования.

После месяцев работы с экспертами, команда «Нашего двора» выработала три основных аспекта, которые будут учтены при его подборе: польза для развития ребенка и игровая ценность, безопасность и создание условий для дальнейшего содержания («уход» должен быть максимально простым и незатратным). Но остаются и открытые вопросы, подчеркнула Фишман-Бекмамбетова, открывая лекцию.

— В последние 5 лет в рамках программы развития общественных пространств мы строим детские площадки: уже почти 400 дворов обустроили и почти в каждом есть детские площадки от довольно скромных до вполне себе шикарных. Но когда мы подошли к площадкам во дворах, мы поняли, что опыта нам не хватает. Я бы хотела попросить рассказать: детская площадка в парке и во дворе — это одно и то же? И в чем между ними разница и как подходить к их созданию?

К онлайн-трансляции подключилась партнер столичного архбюро «Дружба», специалист по обустройству детских пространств Белла Филатова. Первое, что нужно усвоить всем, кто хочет организовать любую детскую зону, по ее словам, это разница восприятия. Детские площадки нельзя делать без детей, иначе даже после сдачи и вложенных миллионов они останутся пустыми. Эксперт обозначила свои три параметра идеальной детской площадки: привлекательность для ребенка (не путать с интересом взрослых, ведь «для детей лужа с грязью — вполне себе привлекательна»), развивающий потенциал и неослабевающий интерес. Уложить их в голове и проиллюстрировать помогут «восемь мифов о детских площадках», рассказанных Филатовой в следующие 40 минут:

Тематическая площадка — высший пилотаж. Это заблуждение встречается очень часто и дает ответ на вопрос: в чем отличие площадок в парках и во дворах. «Замки», «корабли» и «снежинки» восхитят ребенка, но надолго ли? Тематическая площадка не только будет ограничивать фантазию ребенка, но и очень скоро надоест, если малыш будет видеть ее каждый день. Все детское должно быть ярких цветов. Исследования говорят, что далеко не всем детям это нравится. Пестрое и яркое впечатляет в основном малышей до трех лет. Кроме того, обилие ярких цветов — нагрузка на психику. Детская площадка — обязательно стационарный объект (большие громоздкие конструкции). В реальности — это не так. Большие архитектурные формы сами по себе быстро надоедают детям, поэтому важная задача — дать ребенку возможность самостоятельно трансформировать площадку под свои игры, например, с помощью сыпучих предметов (песка, щебня), воды, растений с необычными листьями и шишками. То есть максимальным количеством всего того, что можно перемещать и создавать что-то новое.



Детская площадка = горка + качели + карусель + песочница. Да, это база. Но если на площадке есть только этот «скелет», у ребенка перестанет включаться фантазия. Кроме базовых объектов нужно наполнить площадку «неопределенными, непонятными» объектами, на взгляд взрослого, «странными» малыми архитектурными формами, применение которым ребенок обязательно найдет сам. Натуральные материалы — дешевые и недолговечные. Это уже давно не так. Пластик не лучше обработанного дерева по своим эксплуатационным и эстетическим свойствам, не говоря уже о цене. Кроме того, дерево «стареет» гораздо благороднее «бензиновых материалов». В нашем дворе «чужих» не надо. Из этого утверждения вытекает другое — в нашем дворе должно быть сразу и все. Как итог — практически идентичное детское игровое оборудование, забитый до отказа двор и отсутствие индивидуальности. Двор необходимо рассматривать только как часть микрорайона. На площадке детский риск исключен. После 6 лет риск — обязательный элемент детской игры. Если детская площадка «стерильна», ребенок обязательно будет искать этот самый риск за ее пределами. И обязательно найдет, но это будет уже не риск, а опасность (не детский скалодром с небольшим углом наклона и «мягким» полом, а ближайшая стройка со сваями). Ребенку после 6 лет необходимо понять, с какой высоты он может прыгать, а с какой — уже нет, что чувствуешь, когда висишь вниз головой и т. д. Если он этого сделать не сможет в заданном взрослыми пространстве, он или найдет выход сам, или приобретет фобии в будущем. Все решает только оборудование. И в этом тоже большая разница площадок во дворе и в парке. Главное для игровой зоны во дворе не «инвентарь», а ландшафт, среда и планировка. Например, перепады высот, естественные пригорки и углубления, зонирование с помощью тоннелей из елок и зон «пустыни» из песка могут быть гораздо интереснее для детей, чем типовая площадка.

Почему не стоит мастерить своими руками тарзанку во дворе и что сделать можно

Специалисты, подключенные к программе «Наш двор», разработали больше десятка типовых проектов — вариантов обновления придомовых территорий. Такой «конструктор» позволит сэкономить время и не разрабатывать отдельный проект для каждого типового двора с нуля. Но в каждый проект обещают внести изменения индивидуально под запросы жильцов. Что появится в обновленных дворах, точно известно: детские площадки, озеленение, освещение, парковочные места, малые архитектурные формы и мусорные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Как мы уже говорили выше, все это после завершения работ, по плану Фишман-Бекмамбетовой, будет передано на баланс собственникам и вручено на «ответственное сохранение» управляющим компаниям либо ТСЖ. Но на этом новая история татарстанских дворов не должна заканчиваться. Жители домов могут сами сделать дворы по-настоящему «своими» — уникальными и еще более привлекательными для себя и детей, дополнив их нестандартными решениями. Что горожане могут сделать в своих дворах без согласования с властями, а чего делать не стоит, обозначила Белла Филатова.

Важно помнить: никакого «самостроя» во дворах быть не должно — это опасно и в перспективе уголовно наказуемо. То есть НЕЛЬЗЯ своими силами обустраивать во дворах горки, качели, тарзанки и дополнять детские площадки любым другим детским игровым оборудованием. Все это потенциально опасные конструкции, которые разрабатываются в строгом соответствии с ГОСТ. Но, как выяснилось, МОЖНО гораздо больше, чем нельзя:

можно расписывать покрытия, например отрисовывать «лабиринты» и «классики» на резиновой плитке,

можно создавать новое зонирование за пределами детской площадки, например, тоннели и лабиринты из растений и декоративных элементов,

можно строить скворечники и кормушки, «отели для насекомых» из ячеистых конструкций, наполненных шишками и ветками (по типу увеличенных муравьиных ферм с AliExpress),

можно вешать уличные гирлянды,

можно сажать растения,

можно декорировать часто скучные и унылые заборы по периметру площадки, например, превращать их в стенды с самодельными музыкальными инструментами или в доски, пригодные для рисования мелом,

можно обустраивать уличные полки для буккроссинга,

можно строить шалаши, «полосы препятствий» и гнезда из негабаритных природных материалов, например, небольших полен, веток и т. д.

Зачем на всех детских площадках Татарстана вместо укладки резиновой плитки засыпят «пол» песком?

Этот вопрос, по словам Наталии Фишман-Бекмамбетовой, часто звучит от жителей домов, которые вскоре примут у себя «Наш двор». Многие жильцы настаивают на укладке именно резиновой плитки в качестве ударопоглощающего покрытия на «пол» детской игровой во дворах. Такая плитка обычно кислотных ярких цветов была «на пике» моды еще пару лет назад и, надо признать, довольно эффектно смотрится на фоне межсезонной серости наших дворов. Зачастую ее можно встретить и на площадках городских парков Казани.

Несмотря на все преимущества такого покрытия помощник главы республики с таким вариантом категорически несогласна. В качестве альтернативы она настоятельно предлагает использовать песок. Именно песчаные насыпи, по утверждениям Фишман-Бекмамбетовой, лучше других покрытий поглощают вибрации и удары в случае неловких приземлений с горок, соответствуют всем ГОСТам и являются гораздо более дешевыми и простыми в эксплуатации. Песок в случае необходимости легко будет заменить или обновить «верхний слой».

Свое мнение об этой дискуссии она попросила высказать технического и судебного эксперта Ассоциации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «Город», гуру безопасности детских игровых площадок Наталью Зинченко. Подключившись к трансляции, эксперт пояснила, что песок действительно одно из самых удачных покрытий для детских игровых вариантов, наряду с другими естественными покрытиями — щебнем и галькой. Устилать детские зоны природными материалами — общеевропейский тренд и грамотное с точки зрения безопасности решение. Но резиновая плитка тоже обладает нормальными ударопоглащающими свойствами, и, кроме того, имеет другое важное свойство — ее легко заменить в случае повреждения одной или нескольких деталей, как пазл. Песок же имеет ряд особенностей при уходе.

— Прежде всего, когда у нас проектировщики закладывают этот вид покрытия, мы всегда предусматриваем водоотведение в виде подушки — важно, чтобы вода не «стояла». Если при песчаном покрытии стоит вода, мы всегда получаем коэффициент уплотнения на этом покрытии, снижается демпфирование, — объяснила Наталья Зинченко. — Второй момент — оно должно регулярно убираться граблями или как-то еще — окурки, стекла и прочие загрязняющие элементы. На западе есть машинка специальная, ею чистят пляжи, ну у нас ни одной в стране нет, поэтому…

— Ну как? У нас в Альметьевске есть, Наталья, не клевещите, приглашаем вас в Альметьевск — улыбаясь, перебила Фишман-Бекмамбетова.

— Да вы что? Я не видела еще ни одной, — удивилась эксперт. — Альметьевск — да, я с удовольствием посмотрю, было бы интересно. Но на детской площадке пока это использовать утопично у нас… Каждому дворнику по такой машинке, естественно, никто не выделит. Это все убирается вручную. И самое неприятное у нас — это то, что песочница становится туалетом для животных. Для этого как раз снимается верхний слой и отсыпается с периодичностью раз в несколько месяцев. Это в регламент обслуживания можно прописать управляющей компании. Другой момент — после зимы обязательно рыхлить песок. Учитывать надо и то, как выдувается этот песок.

Но даже при всех трудностях эксплуатации, песок, по утверждению Натальи Зинченко, самый «честный» вид ударопоглащающего покрытия. Из ее личной практики как судебного эксперта следует, что при падении с 2 метров на 40 сантиметров песка риск получить перелом основания черепа в разы меньше, чем если будет падение на два сантиметра резинового покрытия.

— Много комментариев есть от родителей, которые говорят: мы не хотим каждый раз стирать одежду, дети пачкаются в песке, давайте, пожалуйста, сделайте нам «резинку». Мы объясняем, что, во-первых, это опасно с точки зрения испарений летом, когда жарко и резина начинает плавиться и испарятся. Объясняем, что резина истончается достаточно быстро и, скорее всего, если машину песка кто-то еще может привезти из жителей, скинуться или договориться с УК или ТСЖ, то резину сам не положишь, надо обращаться к подрядчику. Поэтому мы приняли решение, что будем использовать то покрытие, которое будет дешево эксплуатировать, не увеличит стоимость в графе «за содержание дворовой территории, — резюмировала Фишман-Бекмамбетова.

Ольга Голыжбина