Зеленые бульвары Горок: автолюбители против собаководов, девочка-гимнаст и три дорожки

Наталия Фишман пообещала жителям казанского микрорайона зелень за 29 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман запускает новые проекты благоустройства парков и скверов. Общественные обсуждения в стенах гимназии №52 прошли по первой территории — бульвару на Гарифьянова. В прошлом году здесь же проходили обсуждения парка на Сыртлановой, который после обновления получил название «Калейдоскоп». По большому счету, бульвар на Гарифьянова — вторая очередь реконструкции протяженной зеленой зоны. «Реальное время» выслушало мнения сторон и узнало, как команда архитекторов хочет за 29 млн рублей изменить территорию.

Три прогулочные дороги

— Как вы используете эту территорию на Гарифьянова?

— На проспект идем через него.

Примерно так ограничивается использование зеленой территории на Гарифьянова, которую в этом году ждет комплексное благоустройство. Первые общественные обсуждения уже прошли. После настойчивых вопросов модератора местные жители все-таки вспомнили, что пользуются этой территорией не только для транзита, но и, например, чтобы выгуливать собак, иногда ездить на велосипеде, кто-то даже собирает желуди. На эти дубы впоследствии активисты особенно напирали — с просьбой сохранить их по максимуму. В этом году команда Наталии Фишман вдохнет новую жизнь в территорию, предшествующую парку «Калейдоскоп».

Проблемы не ограничились только деревьями и скамейками. Один из авторов проекта Вероника Герке назвала еще и небезопасные пешеходные переходы, неудобные развороты для машин, которые пересекают сплошную пешеходную зону, слишком пустую часть в начале. Как оказалось, для казанцев выбор этого участка для обновления стал проблемой сам по себе.

«От вашей активности будет зависеть, куда именно мы придем», — объяснила Наталия Фишман



— Как только я заявила о предстоящих обсуждениях по бульвару на Гарифьянова в соцсетях, многие стали спрашивать, критиковать: зачем опять здесь делаем парк, если совсем близко уже есть «Калейдоскоп». Отвечу всем — совсем скоро на портале госуслуг РТ запустим онлайн-опрос для жителей Татарстана, где следовало бы благоустроить парк. От вашей активности будет зависеть, куда именно мы придем, — объяснила Наталия Фишман.

Но жителей Горок внимание к их территории более чем устраивает. Архитекторы предложили разбить зеленую зону на три дорожки — для велосипедистов, пешеходов и тех, кто гуляет с собаками. Автомобильные развороты убрать, тем самым соединив части бульвара полностью, по периметру установить ограждения, озадачиться регулируемыми пешеходными переходами. Добавить элементов уюта — круговые скамейки вокруг стволов деревьев, освещение, навигация по парку, урны для того, чтобы убирать за собаками, добавить еще немного зелени, обозначить два ключевых входа в парк.

Выбор именно этой зоны неслучаен. Заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова объяснила, что сейчас готовится новый генплан города, где будет рекреационный каркас — парки, соединенные в сеть. Краткосрочная задача — связать в непрерывную систему зеленые зоны на Горках, вдоль которой будут пролегать пешеходные и велодорожки. Парк не должен замыкаться в себе, из него нужно легко попадать в другие зоны для отдыха, над чем сейчас и работают.

Дарья Толовенкова объяснила, что сейчас готовится новый генплан города, где будет рекреационный каркас — парки, соединенные в сеть



Автомобилисты против собаководов

Для собаководов приготовили специальную площадку для выгула — на выбор огражденный газон или место, где можно заняться тренировками питомца. Но мнения жильцов все же разделились.

— Идея прекрасная, можно добавить еще спортивные снаряды. Но что касается выгула собак, то его нужно запретить, я считаю. За собаками никто убирать не станет, а люди все равно и там, и там будут ходить, — выступила жительница четвертого дома по Гарифьянова.

Регина Карадова, наоборот, не хотела соглашаться: ведь как еще, если не через домашних питомцев, приучать детей к ответственности, а оставаться без цивилизованного места для выгула нельзя. Зато из недостатков предложенной концепции она отметила отсутствие парковочных мест. К тому же после обновления сюда потянутся люди из других районов, а оставить машину уже сейчас негде. Наталия Фишман предложила было отвести половину парка под парковку, но это предложение было чересчур радикальным. Местные жители довольно быстро пришли к мнению, что ездить в парк просто погулять можно спокойно и на общественном транспорте, а отсутствие большого количества парковочных мест — скорее надуманный недочет.

«Наша задача сейчас — обработать мнения, сделать так, чтобы бульвар был удобным для пользования», — высказался Игорь Куляжев



Переживают, что алкоголики будут спать на скамейках

Мнения жителей, которым предложили поработать в группах, сводились к опасениям, что на новых скамейках будут спать алкоголики и прочие маргинальные личности, поэтому многие напирали на меры безопасности — видеонаблюдение и даже пункт полиции, от которого быстро отказались. Разработчики посчитали, что здесь будет достаточно патрулирования. Не лишними станут тренажеры, прокат велосипедов, расширение границ благоустройства (имеются в виду территории перед жилыми домами, где у многих свои приусадебные участки), появление инстаточки и символа парка. Марина Александрова предложила в качестве варианта девочку-гимнастку — центр гимнастики как раз неподалеку. Авторы же проекта хотели сделать немного больше упор на человека, чьим именем названа улица. Из более чем ста человек, пришедших на обсуждения, только один ответил, что Гарифьянов — это ученый, остальные промолчали. Ответ оказался близок к истине: Нургаяз Гарифьянов — физик, доктор физико-математических наук, специалист в области парамагнитного резонанса.

— Спасибо за все предложения. Наша задача сейчас — обработать мнения, сделать так, чтобы бульвар был удобным для пользования, — высказался председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.

Наталия Фишман отметила более радушный прием по сравнению с прошлым годом, добавив, что архитекторы проделали достойную работу. Известно, что благоустройство бульвара планируют начать, как только растает снег и начнется строительный сезон. Все работы должны завершиться в этом же году.

1 / 27 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов