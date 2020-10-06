Березовая роща Зеленодольска и экстрим-парк Нижнекамска: парки Татарстана преобразят за 1,3 миллиарда

Уже в новом году в Нурлате благоустроят городское озеро, в Пестрецах — Детский городок, а в Камском Устье — вторую очередь набережной Волги

Как стало известно «Реальному времени», в республике скоро появится полсотни новых общественных пространств. Масштабные работы по благоустройству парков, набережных, площадей и скверов в районах Татарстана пройдут в 2021 году. ГИСУ РТ объявило соответствующие тендеры на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. Речь в проектах двух госконтрактов идет о создании или обновлении 46 общественных пространств в крупных селах и райцентрах 36 районов.

1,3 миллиарда на 46 парков, скверов и майданов в Татарстане

Работы по формированию современной городской среды, согласно документам, должны быть завершены уже к 20 декабря 2021 года. Заявочная кампания для потенциальных подрядчиков продлится до 10 часов 12 октября 2020 года, тем же днем в 14 часов, по планам, состоятся сами аукционы. Первый тендер на 816,5 млн рублей предусматривает развитие территорий в Нижнекамском, Набережночелнинском, Тукаевском, Альметьевском (главным образом) и еще 12 районах республики. Второй, с начальной максимальной ценой контракта в 564 млн 113 тысяч 29 рублей, — сразу в 20 муниципалитетах.

Все парки и скверы, перечисленные в тендерах, включены в программу развития общественных пространств, курирует которую команда помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой. С проектами благоустройства некоторых территорий уже можно ознакомиться на их сайте во вкладке «проекты». К слову, несколько недель назад заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Айназ Ярмиев также озвучивал промежуточные планы республики по программе Фишман-Бекмамбетовой на 2021-й год, называя 63 объекта, на которые из федерального бюджета республике могут «накинуть» как и в 2020-м, еще 1,2 млрд рублей.

Айназ Ярмиев также озвучивал промежуточные планы республики по программе Фишман-Бекмамбетовой на 2021-й год, называя 63 объекта. Фото tatar-inform.ru

Сама программа благоустройства общественных пространств в Татарстане работает с 2015 года. За четыре полных года в республике создали и благоустроили 382 парка, набережных, площадей, променадов и бульваров на общую сумму в 11,4 миллиарда рублей (из них около 8 миллиардов выделил бюджет Татарстана, и еще 3,4 миллиарда пришли из федерального бюджета). Плюс в этом году в республике обустраиваются 62 объекта за 2,94 млрд рублей. 1,2 млрд из них — из федерального бюджета, 1,5 млрд — из республиканского.

Больше всего республиканских денег уйдет в Нижнекамский и Альметьевский районы

На данный момент, исходя из опубликованных тендеров, суммы, выделенные на благоустройство общественных пространств, распределяются по районам крайне неравномерно: если на Атнинский муниципальный район в 2021-м приходится лишь 9,7 млн рублей (благоустройство парка в селе Коморгузя), то на работы с объектами Нижнекамского района предполагается выделить 208,8 млн рублей.

— На то, какие новые парки, бульвары и набережные появятся в Татарстане, влияет несколько факторов, — пояснила «Реальному времени» пресс-секретарь Наталии Фишман-Бекмамбетовой Зиля Гарипова. — Сначала с учетом плана стратегического развития территорий приоритетные объекты для благоустройства на следующий год определяет администрация муниципалитета. Следующим этапом является народное голосование на портале «Открытый Татарстан», оно проводится ежегодно. Благодаря этому можно понять, востребованы ли территории, определенные администрациями районов, нужны ли они людям. Жители могут предложить и свой вариант территории для благоустройства, если не найдут в списке понравившийся — такая возможность предусмотрена в механизме голосования. С учетом результатов голосования и предложений районной администрации и формируется список объектов.

Небольшую сумму относительно общих бюджетов на благоустройство в будущем году получит также Камско-Устьинский район, здесь планируется благоустройство второй очереди волжской набережной в райцентре

Небольшие суммы относительно общих бюджетов на благоустройство в будущем году наряду с Атнинским получат также Камско-Устьинский район, (здесь планируется благоустройство второй очереди волжской набережной в райцентре за 11 млн рублей), Новошешминский район (городская площадь райцентра перед зданием ЗАГС за 9,6 млн рублей), Спасский район (третья очередь Центральной площади Болгара за 14 млн рублей) и Тетюшский район (обустройство второй очереди Березовой рощи также в райцентре за 16,3 млн рублей).

Нижнекамский район возглавил импровизированный топ муниципалитетов как по суммам, которые предполагается выделить из бюджета Татарстана на общественные пространства, так и по числу самих объектов. За 208 млн здесь планируется поработать сразу с шестью территориями, три из которых, к слову, расположены в самом Нижнекамске.

Первый объект стоимостью, согласно тендеру, в 70 млн рублей — экстрим-парк, который планируется построить в Нижнекамске на территории микрорайона «Солнечная поляна» (улица Мурадьяна). Проект пока еще находится в разработке, но уже известно, что им займется главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов совместно с командой Legato Sports Architecture, проектировавшей скейт-парки в Москве и совсем недавно в Казани. Еще 45 млн выделят на благоустройство городского Проспекта Химиков, а 28,8 млн уйдут на создание сквера на Корабельной.

За эти деньги подрядчикам удалось благоустроить 3 тысячи квадратных метров. Фото Ангелины Панченко

Еще один затратный и интересный проект 2021-го в Нижнекамском районе — создание экопарка в поселке Красный Ключ, расположенного всего в 10 километрах от райцентра. На будущий год в экопарк, согласно тендерной документации, планируют вложить 45 млн рублей. В этом году на обустройство «зеленой зоны» площадью около 15 гектаров уже была потрачена аналогичная сумма. За эти деньги подрядчикам удалось благоустроить 3 тысячи квадратных метров — выложить дощатые дорожки, засеять газоны, установить входную группу, привести в порядок берег озера, высадить на территории тысячи кедров и сакур. Строительство экопарка районные власти планируют завершить к 2022 году.

Кроме того, по 10 млн рублей в Нижнекамский район из республиканского бюджета придет на Школьный бульвар в пгт Камские Поляны и вторую очередь Центрального сквера села Сухарево.

Вторым рекордсменом смело можно назвать Альметьевский район — здесь всего на два объекта в 2021 году власти планируют выделить 157,9 млн рублей, причем обе территории расположены в райцентре — городе Альметьевск. Речь идет о благоустройстве Бульвара по улице Ризы Фахретдина (территории, ограниченной улицами Герцена и Советская) за 78,9 млн рублей, и внутриквартального бульвара микрорайона «Западные Ворота», который подрядчикам предстоит создать за аналогичную сумму. Проектов и даже эскизов концепций новых рекреационных зон Альметьевска пока что представлено не было.

Самым «дорогим» и финансируемым в 2021-м, по всей видимости, объектом станет Парк «Березовая роща» в микрорайоне Мирный Зеленодольска

Самые «дорогие» районные парки в Зеленодольске, Елабуге и Лениногорске

В условный топ-5 самых затратных проектов благоустройства общественных пространств в районах Татарстана, безусловно, вошли уже представленные нами экстрим-парк в Нижнекамске и оба новых бульвара Альметьевска, но самым «дорогим» и финансируемым в 2021-м, по всей видимости, объектом станет Парк «Березовая роща» в микрорайоне Мирный Зеленодольска. Как сказано в приложении к Госконтракту, опубликованному на сайте закупок, начальная максимальная цена за вторую очередь его благоустройства составит 93,4 млн рублей.

Первую очередь парка, создание которого стартовало этой весной, районные власти обещаются завершить уже к ноябрю этого года. Как рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Расим Хазиев, ведутся работы по проектированию второй очереди зеленой зоны. «Березовая роща» обещает стать большим подарком для жителей Мирного, поскольку в новой части Зеленодольска не так много зеленых зон (в старой части города горожане уже успели облюбовать парки Авангард, ДК Родина и городское озеро).

— Парк «Березовая роща» — долгожданный объект микрорайона Мирный, место встреч и проведения культурного досуга. [Создание парка] является важной частью комплексного благоустройства города. Ждем улучшения качества жизни горожан, — добавил Расим Хазиев.

В первую очередь строительства, согласно проекту, входит центральная часть зеленой зоны — центральный павильон с навесом, торговыми павильонами, сценой и общественными уборными, сад с беседками, несколько игровых площадок для детей от трех до пяти лет и спортивная зона с воркаут-площадкой и уличными тренажерами. Первый этап работ затрагивает территорию более, чем в 27 тысяч «квадратов». Сейчас здесь продолжается укладка тротуаров, обустройство цветников, велодорожек с «выделенками» для роллеров и самокатов.

Вся территория парка превышает 180 тысяч квадратных метров, вторая часть работ, затронет территорию вокруг «ядра» еще в 70 тысяч — в том числе и часть лесного массива, которым особо дорожат местные жители. В будущем году, по планам проектировщиков, будет начата работа по прокладке троп в новой зеленой зоне. Согласно проекту, они будут буквально «пронизывать» «Березовую рощу», создавая многокилометровые пешие и веломаршруты с отличными природными видами. Часть маршрутов будет проходить через зону пикников с мангалами, лавками и столами (которые также планируется здесь оборудовать), смотровые площадки, горки и площадку Сабантуя с амфитеатром, вписанным в ландшафт.

Георгиевский парк находился в довольно «диком» состоянии. Фото tatmitropolia.ru

Четвертое и пятое места условного топа в 2021-м — у двух других относительно крупных городов Татарстана, Елабуги и Лениногорска. Если у ГИСУ все пойдет по плану, то в будущем году руки Фишман-Бекмамбетовой, наконец, дойдут до единственной зеленой зоны в самом густонаселенном (четвертом) микрорайоне Елабуги — Георгиевского парка с прилегающим к нему сквером (на пересечении улицы Марджани и Окружного шоссе). В тендере на реконструкцию одного из старейших городских парков «заложено» 64,5 млн рублей. Стоит отметить, что до сих пор Георгиевский парк находился в довольно «диком» состоянии, оборудовать «минимальный набор» — уличное освещение, лавки и мусорные контейнеры — здесь начали только в 2017-м. На данный момент проекта благоустройства парка еще нет.

Еще один «недешевый» проект благоустройства в райцентрах 2021 года — лениногорский Парк «Мэхэббэт», на него могут потратить еще порядка 61 млн рублей. Утвержденного проекта благоустройства этой зеленой зоны пока также нет, но свое видение этим летом представляло казанское архитектурное бюро «S4S». Согласно их проекту, в Парке «Мэхэббэт», расположенном вблизи ЗАГСа, может появится тематическая тропа для молодоженов и «инстаграмными» зонами, центральная площадь, которая в зимнее время может быть использована под заливку катка, пешеходный маршрут сквозь зеленый массив «Кольцо тишины» и амфитеатр, вписанный в ландшафт.