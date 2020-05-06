Тимур Бекмамбетов: «Кто знает, как мы будем зарабатывать. Это как революция»
Российский кинорежиссер рассказал англоязычному миру, как ему живется на самоизоляции в Казани
Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов рассказал популярному американскому журналу New York Magazine, как переживает самоизоляцию в Казани, где сейчас находится с супругой — помощником президента Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой. На страницах издания вышла колонка создателя «Ночных дозоров» и новой картины о летчике Михаиле Девятаеве, в которой он повествует, как благодаря локдауну стал более активным, о революции в сознании людей и почему мир больше не будет прежним. «Реальное время» перевело колонку режиссера на русский язык.
«Карантин сделал россиянина Тимура Бекмамбетова самым активным в кино» (со слов Джордан Круккиолы)
Я нахожусь в центре Казани, население которой около 1,5 млн, и оно сейчас на карантине. Улицы довольно пустынные, но люди до сих пор не верят в то, что ситуация опасная. Российские регионы ввели режим всеобщей самоизоляции, и ты можешь выйти из дома за товарами первой необходимости: в продуктовый магазин и аптеку, выгулять собаку, выбросить мусор, обратиться за медицинской помощью, обеспечить уход пожилым родственникам или поехать на работу и вернуться, если твоя работа в списке, согласно которому ты обязан быть в офисе. Горожане соблюдают указания самоизоляции довольно хорошо, но я не думаю, что проблемой является вирус. На мой взгляд, проблемой являются его последствия. В экономической сфере нанесен больший ущерб, нежели в медицинской.
Мне кажется, что мы никогда уже не будем жить в прежнем мире, потому что это не проблема длительностью в один месяц. Она продолжится, и это изменит наше поведение.
Я считаю, что большой проблемой, с которой мы скоро столкнемся, станет моральное доверие между людьми, поскольку мы знаем, как жить офлайн. У нас есть тысячелетние традиции моральной и социальной структур. Все было на своих местах и все было основано на мифах и религиях и уроках истории. Но в виртуальном мире этого нет. Если я могу найти чей-то фильм онлайн, и никто меня не поймает, я посмотрю его, что означает, что ты можешь украсть. Ты можешь навредить людям. Было нормально, когда интернет быль лишь частью нашей жизни, но сегодня он занимает 90% нашей жизни. Нам действительно нужно организовать новый моральный ландшафт. Как это сделать — большой вопрос, но есть как раз один способ, который появился тысячи лет назад, когда цивилизация создавала истории. Наши предки решили рассказывать истории, и, рассказывая эмоциональные истории о добре и зле, значении любви, значении ненависти, мы можем выстроить доверие.
Когда я снял «Убрать из друзей» (фильм ужасов, который практически полностью снят через скринкаст MacBook, где главные герои участвуют в смертельной игре «Я никогда не» по Skype) в 2014 году, я стремился найти прокатчика, и каждая студия говорила мне: «Кто пойдет в кинотеатр смотреть на экран их компьютера?», а я говорил: «Люди живут на экранах, и большинство важных мероприятий нашей жизни происходят на экране». Второй вопрос был: «Почему [герои] просто не выключат компьютер [чтобы избежать смерти]?». Честно говоря, ответа у меня не было.
Но сегодня никакого второго вопроса не существует. Потому что ты не можешь выключить свой компьютер. Потому что тогда ты будешь абсолютно изолирован. Мы все живем с чувством того, что все будет как прежде, но так не будет. Кажется, что мы видим будущее. В Bazelevs (производственная компания Бекмамбетова) мы называем «Убрать из друзей» форматом Screenlife (экранная жизнь, — прим. ред.). «Поиск» Аниша Чаганти (спродюсированный Бекмамбетовым, — прим. ред.) является другим примером этого жанра, и сейчас это единственная жизнь. Это мир, в котором самые важные события и связи происходят онлайн, и другого способа снимать фильмы нет. Ты не можешь нанять людей. Ты не можешь вызвать съемочную команду. Я не знаю, что произойдет, но в течение следующих двух месяцев старая индустрия кино приостановится в отличие от Screenlife [фильмов], потому что мы можем снять фильм, в то время как актеры находятся у себя дома, и я могу режиссировать его онлайн. Им не нужны камеры, потому что они могут использовать для записи свои игры. Речь не о лицах, речь о том, что происходит на твоем экране. И когда ты видишь экран героя, кажется, что ты находишься внутри чьего-то разума. Ты видишь каждую ошибку, каждое подсознательное действие. Ты видишь множество секретов.
Мы рассказываем истории о цифровом мире, чтобы помочь нам пережить, понять и создать эти социальные навыки, доверие и моральный кодекс.
Bazelevs объявили конкурс, где мы выберем лучшие истории, лучшие питчи, лучшие пилоты, лучшее доказательство концепта. Мы будем финансировать молодых кинорежиссеров, которые могут быть и немолодыми, которые хотят рассказывать истории о своей жизни и в настоящий момент заперты в своих квартирах. Мы научим людей снимать такие фильмы, обеспечим инструментами и поможем с прокатом. Мы продюсируем фильмы в Лос-Анджелесе, в России, в Корее, в Европе. Я надеюсь, что в итоге молодые кинорежиссеры выберут этот язык, поскольку он является самым релевантным, и думаю, это то, что нужно людям сейчас. Люди реально шокированы и сбиты столку, они пытаются понять, что за хрень произошла с нами и как мы будем жить.
Я нахожусь в хорошем положении, потому что до этого кризиса, до вируса, я проверял свой мобильный телефон и сидел 9 часов в день онлайн. В перерыве между работой в Москве и Лос-Анджелесе я сейчас работаю 24 часа, и в основном это происходит онлайн. Для меня локдаун стал более активным, потому что мы делаем больше фильмов, у нас появилось больше переговоров, больше креативных встреч, больше деловых встреч. Сейчас мы растем очень быстро, потому что внезапно оказалось, что у кинорежиссеров нет другого способа, чтобы рассказать историю. В этом случае у нас есть больше возможностей, чтобы найти лучших писателей, лучших режиссеров, лучший каст.
И мы решили, что у нас есть миссия, так как сейчас мы можем спасти кинорежиссеров. Мы можем обеспечить их какими-то новыми инструментами, а они могут продолжить рассказывать истории.
Мы все живем с чувством того, что все будет как прежде, но это не так. Это реально пугает, как и все новое. Мы только обнаружили, что мы находимся в другой реальности, живем согласно другим правилам. Как мы будем разговаривать друг с другом? Как мы будем общаться? Кто знает, как мы будем зарабатывать. Это как революция. Мне кажется, что многие люди на подсознательном уровне хотят изменить свою жизнь, и они хотят разрушить мир, в котором они жили, а вирус является лишь триггером. Судя по тому, что я увидел в России, вирус пугает, но он не так опасен, как последствия.
У меня смешанные чувства. С одной стороны, я чувствую, что это страшно, абсурдно, жутко, как в фильме ужасов. Но в то же время я чувствую, что это поможет нам открыть что-то новое. Я считаю, что многое изменится, и если вы открыты, вам любопытно, и у вас есть воображение, сейчас время не только терять, но и находить в мире что-то интересное.
комментарии
Ему с женой повезло - пусть она и "зарабатывает".
А Тимур пусть занимается творчеством.
Как хорошо известно - творчество и "зарабатывание" не совместимы.
Или одно или другое.
Так было с Библейских времён.
Любовь творит Чудеса.