Тимур Бекмамбетов: «Кто знает, как мы будем зарабатывать. Это как революция»

Российский кинорежиссер рассказал англоязычному миру, как ему живется на самоизоляции в Казани

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов рассказал популярному американскому журналу New York Magazine, как переживает самоизоляцию в Казани, где сейчас находится с супругой — помощником президента Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой. На страницах издания вышла колонка создателя «Ночных дозоров» и новой картины о летчике Михаиле Девятаеве, в которой он повествует, как благодаря локдауну стал более активным, о революции в сознании людей и почему мир больше не будет прежним. «Реальное время» перевело колонку режиссера на русский язык.

«Карантин сделал россиянина Тимура Бекмамбетова самым активным в кино» (со слов Джордан Круккиолы)

Я нахожусь в центре Казани, население которой около 1,5 млн, и оно сейчас на карантине. Улицы довольно пустынные, но люди до сих пор не верят в то, что ситуация опасная. Российские регионы ввели режим всеобщей самоизоляции, и ты можешь выйти из дома за товарами первой необходимости: в продуктовый магазин и аптеку, выгулять собаку, выбросить мусор, обратиться за медицинской помощью, обеспечить уход пожилым родственникам или поехать на работу и вернуться, если твоя работа в списке, согласно которому ты обязан быть в офисе. Горожане соблюдают указания самоизоляции довольно хорошо, но я не думаю, что проблемой является вирус. На мой взгляд, проблемой являются его последствия. В экономической сфере нанесен больший ущерб, нежели в медицинской.

Мне кажется, что мы никогда уже не будем жить в прежнем мире, потому что это не проблема длительностью в один месяц. Она продолжится, и это изменит наше поведение.

Я считаю, что большой проблемой, с которой мы скоро столкнемся, станет моральное доверие между людьми, поскольку мы знаем, как жить офлайн. У нас есть тысячелетние традиции моральной и социальной структур. Все было на своих местах и все было основано на мифах и религиях и уроках истории. Но в виртуальном мире этого нет. Если я могу найти чей-то фильм онлайн, и никто меня не поймает, я посмотрю его, что означает, что ты можешь украсть. Ты можешь навредить людям. Было нормально, когда интернет быль лишь частью нашей жизни, но сегодня он занимает 90% нашей жизни. Нам действительно нужно организовать новый моральный ландшафт. Как это сделать — большой вопрос, но есть как раз один способ, который появился тысячи лет назад, когда цивилизация создавала истории. Наши предки решили рассказывать истории, и, рассказывая эмоциональные истории о добре и зле, значении любви, значении ненависти, мы можем выстроить доверие.

Когда я снял «Убрать из друзей» (фильм ужасов, который практически полностью снят через скринкаст MacBook, где главные герои участвуют в смертельной игре «Я никогда не» по Skype) в 2014 году, я стремился найти прокатчика, и каждая студия говорила мне: «Кто пойдет в кинотеатр смотреть на экран их компьютера?», а я говорил: «Люди живут на экранах, и большинство важных мероприятий нашей жизни происходят на экране». Второй вопрос был: «Почему [герои] просто не выключат компьютер [чтобы избежать смерти]?». Честно говоря, ответа у меня не было.



Кадр из фильма «Убрать из друзей». Фото film.ru

Но сегодня никакого второго вопроса не существует. Потому что ты не можешь выключить свой компьютер. Потому что тогда ты будешь абсолютно изолирован. Мы все живем с чувством того, что все будет как прежде, но так не будет. Кажется, что мы видим будущее. В Bazelevs (производственная компания Бекмамбетова) мы называем «Убрать из друзей» форматом Screenlife (экранная жизнь, — прим. ред.). «Поиск» Аниша Чаганти (спродюсированный Бекмамбетовым, — прим. ред.) является другим примером этого жанра, и сейчас это единственная жизнь. Это мир, в котором самые важные события и связи происходят онлайн, и другого способа снимать фильмы нет. Ты не можешь нанять людей. Ты не можешь вызвать съемочную команду. Я не знаю, что произойдет, но в течение следующих двух месяцев старая индустрия кино приостановится в отличие от Screenlife [фильмов], потому что мы можем снять фильм, в то время как актеры находятся у себя дома, и я могу режиссировать его онлайн. Им не нужны камеры, потому что они могут использовать для записи свои игры. Речь не о лицах, речь о том, что происходит на твоем экране. И когда ты видишь экран героя, кажется, что ты находишься внутри чьего-то разума. Ты видишь каждую ошибку, каждое подсознательное действие. Ты видишь множество секретов.



Мы рассказываем истории о цифровом мире, чтобы помочь нам пережить, понять и создать эти социальные навыки, доверие и моральный кодекс.

Bazelevs объявили конкурс, где мы выберем лучшие истории, лучшие питчи, лучшие пилоты, лучшее доказательство концепта. Мы будем финансировать молодых кинорежиссеров, которые могут быть и немолодыми, которые хотят рассказывать истории о своей жизни и в настоящий момент заперты в своих квартирах. Мы научим людей снимать такие фильмы, обеспечим инструментами и поможем с прокатом. Мы продюсируем фильмы в Лос-Анджелесе, в России, в Корее, в Европе. Я надеюсь, что в итоге молодые кинорежиссеры выберут этот язык, поскольку он является самым релевантным, и думаю, это то, что нужно людям сейчас. Люди реально шокированы и сбиты столку, они пытаются понять, что за хрень произошла с нами и как мы будем жить.

Я нахожусь в хорошем положении, потому что до этого кризиса, до вируса, я проверял свой мобильный телефон и сидел 9 часов в день онлайн. В перерыве между работой в Москве и Лос-Анджелесе я сейчас работаю 24 часа, и в основном это происходит онлайн. Для меня локдаун стал более активным, потому что мы делаем больше фильмов, у нас появилось больше переговоров, больше креативных встреч, больше деловых встреч. Сейчас мы растем очень быстро, потому что внезапно оказалось, что у кинорежиссеров нет другого способа, чтобы рассказать историю. В этом случае у нас есть больше возможностей, чтобы найти лучших писателей, лучших режиссеров, лучший каст.

И мы решили, что у нас есть миссия, так как сейчас мы можем спасти кинорежиссеров. Мы можем обеспечить их какими-то новыми инструментами, а они могут продолжить рассказывать истории.

Мы все живем с чувством того, что все будет как прежде, но это не так. Это реально пугает, как и все новое. Мы только обнаружили, что мы находимся в другой реальности, живем согласно другим правилам. Как мы будем разговаривать друг с другом? Как мы будем общаться? Кто знает, как мы будем зарабатывать. Это как революция. Мне кажется, что многие люди на подсознательном уровне хотят изменить свою жизнь, и они хотят разрушить мир, в котором они жили, а вирус является лишь триггером. Судя по тому, что я увидел в России, вирус пугает, но он не так опасен, как последствия.

У меня смешанные чувства. С одной стороны, я чувствую, что это страшно, абсурдно, жутко, как в фильме ужасов. Но в то же время я чувствую, что это поможет нам открыть что-то новое. Я считаю, что многое изменится, и если вы открыты, вам любопытно, и у вас есть воображение, сейчас время не только терять, но и находить в мире что-то интересное.