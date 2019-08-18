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В Казани задержали авторов граффити на набережной озера Кабан

14:03, 18.08.2019
В Казани задержали авторов граффити на набережной озера Кабан
Фото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetova/

Ночью 17 августа неизвестные изрисовали объекты, расположенные на набережной озера Кабан.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались молодые люди 18, 23 и 24 лет. Задержанные вину признали полностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба МВД. В настоящее время устанавливается роль каждого фигуранта противоправной деятельности.

Помощница президента Наталия Фишман-Бекмамбетова, сообщившая накануне о случаях вандализма на набережной, в «сторис» в Instagram рассказала, что граффити уже удалось отмыть.

Общество Татарстан
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