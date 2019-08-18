В Казани задержали авторов граффити на набережной озера Кабан

Ночью 17 августа неизвестные изрисовали объекты, расположенные на набережной озера Кабан.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались молодые люди 18, 23 и 24 лет. Задержанные вину признали полностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба МВД. В настоящее время устанавливается роль каждого фигуранта противоправной деятельности.

Помощница президента Наталия Фишман-Бекмамбетова, сообщившая накануне о случаях вандализма на набережной, в «сторис» в Instagram рассказала, что граффити уже удалось отмыть.

