«Нет главного — геологических изысканий»: чем закончится дело «лишних» этажей «Золотой середины»?

За месяц эксперты не подготовили ответ на судебные запросы

Фото: Ирина Плотникова

У дольщиков ЖК «Золотая середина» вызвала вопросы экспертиза, предоставленная суду специалистами КГАСУ месяц назад (в ней отсутствовали материалы геологических изысканий), и они попросили о новой экспертизе. За это время Арбитражный суд РТ не получил ответа, в какой срок было бы возможно провести новое исследование. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Чтобы не было разногласий»

Очередное заседание по «лишним» этажам ЖК «Золотая середина» началось с подробного вникания в суть дела. Судья Руфат Коновалов рассматривал его впервые и подробно объяснял каждый свой шаг.

— Я спрашиваю, чтобы все понимали, чтобы не было разногласий по поводу действий, — объяснял судья Арбитражного суда РТ.

Со стороны участников процесса замечания были лишь к кафедре оснований, фундаментов, динамики сооружений и инженерной геологии КГАСУ. Эксперты должны были до 23 апреля дать ответ о возможности дополнительной экспертизы, но этого не произошло.

— Ответ отсутствует — не успели подготовить, или на это есть иные причины. Во всяком случае, ответ пока не поступил, — сказал судья.

Представитель исполнительного комитета Казани Рамиль Хамидуллин снова заявил, что выступает против дополнительной экспертизы, поскольку «первая экспертиза представлена объективно».

«Получается, что в основу исследования, которое провели эксперты, легло отсутствие документа. Поэтому мы настаиваем на экспертизе», — заявила Лукьянова. Фото предоставлено дольщиками



Геологические изыскания не проводились

Юрист «Свея» Елена Пяткова с заявлением представителя исполкома не согласилась:

— Отсутствует главный документ — геологические изыскания. Они экспертами не проводились. Все экспертное мнение строится на отсутствующем документе, а именно на геологическом изыскании. При этом сделан вывод, что дом стоит на болоте. Представители экспертной комиссии пришли в компанию, взяли несколько листов, а не отчет, и на их основании сделали вывод, что дом стоит в болотистой местности, фундамент аварийный. Без надлежащего отчета эта экспертиза не может быть достоверной. Хадиев, самый главный человек, который проверял сваи, вообще не включен в состав комиссии, не работает в КГАСУ, хотя сам он из организации, которая до этого делала отчет по дому, и этот отчет был положительный, — сообщила Пяткова.

Юрист Елена Лукьянова подтвердила, что специалисты, назначенные для изучения дома, приходили в ПТО (производственно-технический отдел, — прим. ред.), хотя, по ее словам, самостоятельное изъятие документов вообще не предусмотрено. «Получается, что в основу исследования, которое провели эксперты, легло отсутствие документа. Поэтому мы настаиваем на экспертизе», — заявила Лукьянова.

При этом оба юриста рассказали о дольщице Солдатовой, у которой материалы геологических изысканий оказались в полном объеме, и они были включены в материалы дела. Но эксперты на них никак не отреагировали.

— Как вообще у дольщицы мог оказаться такой документ? Это вызывает сомнения. Кроме того, у «Свея» было время предоставить все необходимые документы, — снова высказался против повторной экспертизы Рамиль Хамидуллин.

Судья, за неимением ответа от КГАСУ, объявил дату следующего заседания — 15 мая. Фото Максима Платонова



«Никто «геологию» не скрывал»

Елена Пяткова тут же объяснила, откуда у дольщицы могли оказаться материалы геологических изысканий:

— Солдатова обращалась в управление жилищной политики Казани, там ей и сказали: да возьми ты «геологию». Никто эти материалы не скрывал.

У дольщика Игоря Фишмана несогласие исполкома вызывает недоумение:

— На тот момент, когда к делу приобщались материалы по геологическим изысканиям от Солдатовой, представители муниципалитета могли высказать свою позицию об этом приобщении. Они поддержали ходатайство о приобщении, так он и появился в материалах дела. Что касается экспертов, то все они подтвердили, что исследования проводили в отсутствие геологических изысканий. Поэтому и поступило ходатайство о назначении дополнительной экспертизы.

Судья, за неимением ответа от КГАСУ, объявил дату следующего заседания — 15 мая.

Дольщики тем временем не теряют надежду получить экспертизу и от столичных специалистов. Активистка комплекса Диляра Голикова рассказала «Реальному времени», что на прошлой неделе помощник замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева сообщил ей, что московские эксперты пока не приехали, поскольку «есть вопрос финансирования». Хотя, по ее словам, на более ранних встречах непосредственно с Гимаевым последний заверял, что вопрос уже решенный — нужно только дождаться теплой погоды.

В пресс-службе министерства нашему изданию пояснили, что за подобные вопросы отвечает управление капитального строительства и реконструкции исполкома. В пресс-службе мэрии Казани на наш официальный запрос пока не ответили.