Новый участок набережной Казанки: фонтаны, спортплощадки, песочница и потрескавшийся бетон

Стратегия развития всей Кремлевской набережной может быть представлена обществу уже этим летом

Фото: Ринат Назметдинов

Участок набережной Казанки Кремлевский мост — Кировская дамба (в районе бывшего ресторана «Парус») оказался доступен для пешеходов, несмотря на то, что строительные работы здесь планируется завершить только к концу нынешнего лета. Жители Казани уже успели облюбовать новую территорию, в том числе для занятий бегом и велопрогулок. «Реальное время» выяснило, не опасно ли открывать доступ к объектам пешеходной инфраструктуры, работы на которых еще не завершены, а также выслушало мнение помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой о работе генподрядчика строительства — ПСО «Казань». В самом же ПСО заявили, что готовы предоставить комментарий только по окончании работ.

От зеленого амфитеатра до событийной площади



Летом прошлого года президенту Татарстана представили проект дальнейшего благоустройства левого берега Казанки. Тогда авторы проекта — французско-питерское архитектурное бюро Orchestra Design и творческая группа при мэрии Казани — сообщали, что на участке Кремлевский мост — Кировская дамба появятся террасы с зеленым амфитеатром и пространствами для отдыха. Вечернее освещение должны обеспечить небольшие парковые светильники-болларды, а «событийную площадь» украсят светильники с проекциями. Пешеходный променад вдоль воды свяжет новую набережную с существующей Кремлевской.

В настоящее время часть работ выполнена — в этом убедились корреспонденты «Реального времени». Так, дорожки залиты бетоном, по ним ездят велосипедисты, бегают спортсмены, прогуливаются горожане с детьми. Тут же, по соседству, открытые (к счастью, неглубокие) колодцы с коммуникациями, отваленный грунт, торчащие кабели и другие недвусмысленные признаки продолжающейся строительной и благоустроительной работы.

По соседству, открытые (к счастью, неглубокие) колодцы с коммуникациями, отваленный грунт, торчащие кабели и другие недвусмысленные признаки продолжающейся строительной и благоустроительной работы

Заместитель главного архитектора города — руководитель творческой группы при мэрии Казани Дарья Толовенкова в беседе с корреспондентом «Реального времени» дополнила информацию о готовящемся благоустройстве, рассказав, что проектом на участке набережной заложена высадка шести видов деревьев (красный клен, липа и др.) и девяти видов кустарников (барбарис, лапчатка и др). «Три террасы, которые залили в бетон, обустроят под большие зеленые амфитеатры с плотным газоном, чтобы на нем можно было отдыхать и наслаждаться пейзажами Казанки», — сообщила собеседница. По ее словам, по оси Хрущевского пирса предполагается обустроить событийную площадку, на которой можно проводить небольшие мероприятия вроде выступлений музыкантов или танцоров. «Чего-то такого локального, интересного и душевного, — отметила она. — Тем более само обрамление Хрущевского спуска предполагает такие вещи».

Как сообщила Толовенкова, проектом предусмотрено продолжение велодорожки от Кремлевской набережной на 750 метров с установкой велопарковок. Также горожане и гости Казани во время вечерних прогулок смогут насладиться новым парковым освещением. Около зоны МЧС появится рекреационный лес. А с учетом того, что верхняя отметка набережной имеет большой перепад к воде, предполагается установить рампу, в том числе для маломобильных групп населения, чтобы они могли спускаться к нижнему ярусу.

В Минстрое Татарстана «Реальному времени» рассказали, что датой завершения работ на объекте «Развитие прибрежных территорий реки Казанки в г. Казани» (набережная Казанки на участке от ГИМС до моста «Миллениум»), начавшихся в 2019 году, значится август 2020 года. Заказчик-застройщик объекта — ГИСУ РТ, генподрядчик — ООО «ПСО Казань».



«По состоянию на 5 июня, по участку от Ленинского (Кремлевского, — прим. ред.) моста до Хрущевского спуска выполнены работы по прокладке сетей ливневой канализации, заливке подбетонного основания, заливке и отшлифовке бетона. Завершаются работы по устройству водоотводящих лотков, ведутся работы по установке ограждения. На остальных участках объекта также ведутся строительные работы», — кратко сообщили в министерстве в ответ на запрос «Реального времени».

«Завершаются работы по устройству водоотводящих лотков, ведутся работы по установке ограждения. На остальных участках объекта также ведутся строительные работы», — сообщили в Минстрое

«Давайте построим, потом будем комментировать»

В Главном инвестиционно-строительном управлении Татарстана «Реальному времени» рассказали о сроках окончания работ и стоимости строительства. «На участке от Ленинского моста до Хрущевского спуска будут проведены работы по озеленению, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение. Также будет обеспечен доступ для маломобильных групп населения. Кроме того, на участке от НКЦ «Казань» до моста «Миллениум» будут установлены фонтаны, обустроены летняя сцена и общественный санузел. На данном участке набережной запланировано обустройство футбольных полей (двух — больших, трех — малых), волейбольной площадки и большой песочницы, которые будут доступны для всех жителей города».

В ГИСУ РТ подчеркнули, что места проведения строительно-монтажных работ огорожены сигнальной лентой. «Строительные площадки полностью не закрыты и не представляют опасности для окружающих. Тем не менее находиться на данных участках посторонним не рекомендуется», — предупредили в управлении.

В коротком комментарии «Реальному времени» директор ГИСУ Марат Айзатуллин сообщил, что участок набережной между Ленинской и Кировской дамбой «еще только проторговался». «Контракт мы заключили. Генподрядчик там у нас ПСО «Казань». Сумма — порядка 460 млн рублей. Работы завершатся к августу — как по этому участку, так и по участку от НКЦ «Казань» до «Миллениума». У нас большая программа. В планах — вот такие сроки. Раньше августа она (набережная, — прим. ред.) не откроется», — сообщил он.

«Реальное время» также направило официальный запрос в ПСО «Казань». Взяв недельную паузу на его обработку, из структуры ответили: «Давайте построим, потом будем комментировать. Это и есть наш комментарий».



«Я обратила внимание на ненадлежащее качество выполненных работ по бетону — он весь уже потрескался»

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова сообщила «Реальному времени» следующее: «Мы в целом выходим на финальный этап по стратегии развития всей набережной Казанки и, надеюсь, до конца лета представим ее обществу».

По словам собеседницы, проект благоустройства набережной Казанки между Кировской дамбой и мостом «Миллениум» (как первая часть большой стратегии) был представлен Рустаму Минниханову еще в прошлом году. «С тех пор проект не менялся. По поводу статуса работ на участке Кремлевский мост — Кировская дамба все вопросы нужно адресовать службе заказчика, но могу сказать, что работы пока выполняются в соответствии с проектом. Вероятно, они были приостановлены на время ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Думаю, что в ближайшее время они будут возобновлены».

«Я обратила внимание своих коллег на ненадлежащее качество выполненных работ по бетону, потому что он весь уже потрескался», — говорит Фишман

По словам помощника президента РТ, она двояко относится к тому факту, что недоделанная часть набережной на участке Кремлевский мост — Кировская дамба стала доступной для пешеходов. «Я тоже сэмоционировала на предмет того, что работы не ведутся, объект не готов, а территория открыта для свободного доступа горожан, — призналась она. — Но я регулярно прохожу всю территорию пешком, теперь проезжаю на велосипеде: там вроде как нет открытых люков и других объектов, представляющих опасность для кого бы то ни было. А то, что мы можем этой территорией пользоваться, — в этом есть смысл. Набережная открыта, транзит есть — это замечательно, спортсмены ценят. Но я, конечно же, тоже предпочла бы, чтобы объект был доделан перед открытием. В рамках программы мы так привыкли работать».

Как подчеркнула Фишман-Бекмамбетова, для набережной сделали «внятный проект, что уже минимум полдела». «По мере своих возможностей мы добиваемся того, чтобы все было реализовано по проекту. Я обратила внимание своих коллег на ненадлежащее качество выполненных работ по бетону, потому что он весь уже потрескался. Я надеюсь, что соответствующие меры будут принять — нужно или перезаливать, или лечить», — констатирует она.

В свою очередь, Дарья Толовенкова, отвечая на вопрос о том, что делать с бетоном, который пошел трещинами, отметила: «Заказчик должен принять решение после экспертной оценки».



«Если бы не Зиганшин...»

По оценке помощника президента РТ, работ на этом участке набережной при хорошем темпе осталось не более чем на полтора месяца. «Там залили бетон, сделали грунт, проложили коммуникации. Нужно заказать и смонтировать осветительные элементы, заказать малые архитектурные формы и смонтировать их, осуществить озеленение, провести заливку подпорных стенок, например, в зоне Хрущевского причала. Если задаться целью завершить объем, можно уложить в полтора месяца точно. Я почти уверена и рассчитываю на то, что этим летом все будет сделано», — отметила она.

Что до зоны, находящейся ближе к мосту «Миллениум» (экстрим-парк «Урам»), то, по выражению Фишман-Бекмамбетовой, работа «на всех парах несется» к тому, чтобы быть законченной уже к концу июня. «Под «Миллениумом» будет отдельная большая парковка — предусмотрен комфортный въезд и полноценно функционирующая зона. Параллельно в этом году будет строиться крытый скейт-парк, мы его должны завершить до зимы — такая задача поставлена», — сообщила она.

По признанию собеседницы «Реального времени», господин Зиганшин (генеральный директор ООО «ПСО «Казань», — прим. ред.) заслуживает уважения уже потому, что он во многом и инициировал создание набережной. «По поводу набережной — мы ждем, пока Равиль Хабибуллович выполнит работы. Я езжу там каждое утро и жду того магического часа, когда там появится строительная техника, — резюмировала она. — Не могу не признать, что качество работ местами удручает, но, как мне рассказали, если бы не Зиганшин, благоустроенной набережной у нас, скорее всего, не было бы в принципе».



1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов