Авторы граффити на набережной Кабана извинились за свои действия — видео

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Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала видео, в котором авторы граффити на набережной Кабана извинились за свои действия.

«Спешу заверить жителей города Казань — я обычный парень из города Самара, который вообще не увлекается данной деятельностью (граффити) и не ведет такой образ жизни. Соответственно, за все действия, которые я сделал, я раскаиваюсь», — рассказал один из авторов граффити Дмитрий.

Он призвал молодежь Казани относиться с должным уважением к тому, как город развивается.

Напомним, что ночью 17 августа неизвестные изрисовали объекты, расположенные на набережной озера Кабан. Их вскоре задержали, возбуждено уголовное дело.

Фишман-Бекмамбетова сообщила «Реальному времени», что готовит большую публичную дискуссию на тему граффити и вандализма.