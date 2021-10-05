В Казани создадут новое пространство будущего

Для его проектирования участники III Российской молодежной архитектурной биеннале выбрали объект ASG

Казанский торговый центр, возводимый силами ASG на ул. Московской, 52, могут превратить в инновационный «бюротель» — отель, где можно жить и работать. Это лишь одно из предложений в рамках конкурсного задания для участников установочной сессии Третьей российской молодежной архитектурной биеннале. Тема конкурса — «Рабочее пространство будущего». Финалистам — архитекторам из Канады, Германии и десяти городов России — провели экскурсию по объекту, где предстоит провести реконцепцию. Главная задача — вдохнуть жизнь в комплекс с воссозданными фасадами утраченных зданий, сохранив его историческую форму и наполнив современной функцией.



«Перезагрузка формата офисного центра — вот в чем нуждается постпандемийный мир»



В первый день биеннале молодым архитекторам показали объект проектирования — здание торгово-административного назначения в центре Казани на ул. Московской, 52. Экскурсию провели помощник президента РТ, член Общественной палаты РФ Наталья Фишман, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, глава Вахитовского и Приволжского районов города Марат Закиров, эксперт по развитию территорий инвестиционной группы компаний ASG Ринат Аисов, представители профильных комитетов и экспертного сообщества.

Конкурсантам рассказали о проблематике территории, исторических и концептуальных особенностях местности. Например, о том, что это пойменная, исторически затопляемая часть Казани с высоким уровнем грунтовых вод и что здесь важно воссоздать городскую историческую структуру.

— Одним из наиболее важных вопросов стал формат рабочего пространства. Лично я убежден в том, что «рабочее пространство будущего» означает не только офис — скорее, речь идет о различных комбинациях рабочих, жилых и общественных пространств. И мне очень интересно, какие аргументы приведут участники конкурса в пользу тех или иных сочетаний функций. Перезагрузка формата офисного центра — вот в чем сегодня остро нуждается постпандемийный мир. И кому, если не молодежи, предлагать идеи, способные изменить привычный взгляд на вещи, здания и пространства, — отметил Сергей Чобан, председатель жюри III Российской молодежной архитектурной биеннале, организованной Минстроем РФ и правительством РТ.

Конкурс направлен на развитие урбанистической культуры в России и привлечение внимания общественности к тенденциям в сфере современной российской архитектуры. Это хорошая возможность для молодых и талантливых архитекторов быть замеченными и услышанными.



Жюри отобрало 30 заявок как от индивидуально участвующих архитекторов, так и от коллективов. Как сообщают организаторы, всего в отборочном туре приняли участие архитекторы из 16 стран, которые представили 620 проектов.

«Синергия офисов и жилья в рабочем пространстве будущего»

Тема конкурса — «Рабочее пространство будущего», финалисты должны разработать проект реконцепции существующего здания и проекта застройки прилегающей свободной территории. Архитекторам предложили создать «бюротель» — отель, куда могут приезжать сотрудники компаний, чтобы жить и работать. Офисы и жилые помещения представляют синергетический комплекс, в который входят кафе, рестораны, конференц-зоны, магазины.

Здание 2013 года постройки на улице Московской, 52 (не введено в эксплуатацию), собственником которого является инвестиционная группа компаний ASG. По изначальному проекту — это торговый центр площадью 17 289 кв. м с прилегающей территорией — 0,95 га. Территория является частью туристической зоны — самого большого квартала с исторической застройкой в центре Казани, где находятся основные достопримечательности Старо-Татарской слободы: Юнусовская площадь, дом Шамиля с музеем Тукая, дом Апанаевых, мечеть Марджани и театр им. Галиасгара Камала. Все архитектурные сооружения в этой зоне имеют ограничения по высотности застройки в три—пять этажей.

— ASG всегда открыта для новых идей, для молодых архитекторов, участие в биеннале еще раз подтверждает это. Нам, как собственнику здания, участие в этом конкурсе даст возможность сравнить разные взгляды на использование здания и прилегающего участка, при этом, согласно техзаданию, для участников принципиальным условием является соблюдение всех действующих нормативов градопроектирования на территории исторического центра Казани, — прокомментировал «Реальному времени» участие в биеннале директор по развитию территорий Инвестиционной группы компаний ASG Ринат Аисов.

Бюротель или ТРК с пристроенными террасами?



Во время экскурсии с финалистами биеннале заслуженный архитектор Татарстана и архитектор здания Александр Дембич обратил внимание на то, что в дальнейшем здание должно стать туристической доминантой квартала.

— Здание граничит со Старо-Татарской слободой, рядом была Сенная мечеть — центр слободы в свое время. Поэтому надо сохранить торговую функцию, которая и была присуща этому месту — это была в первую очередь торговая площадь. Но, поскольку ситуация немного поменялась и вообще в Казани много торговых объектов, правильнее было бы позиционировать не чисто торговую, а торгово-развлекательную функцию. Можно сделать и ресторанную зону, территорию активно посещают туристы, а им нужно где-то хорошо поесть. Частично можно приспособить под кинотеатр с небольшими залами, чтобы одновременно работали. Можно и концертные, театральные постановки с выходом во внешнюю среду организовать, — рассуждает Дембич о возможных вариантах использования здания.

Еще одна идея, по его словам, создать линейный сквер в виде бульвара до входа на Колхозный рынок. Это была бы зона эксклюзивной торговли — продажи сувениров, национальных татарстанских продуктов: конской колбасы, молочных продуктов, характерных для республики.

— Создать такой экзотический рынок местных изделий. Мне кажется, такое комплексное решение — где и торговля, и кинотеатр с развлекательными объектами, и концертные, театральные площадки, и рынок местных продуктов — могло бы привлекать туристов. Та сторона здания, которая выходит во двор, хорошо инсолируется, там можно сделать пристроенные террасы с лестницами, что могло бы и архитектурно оживить комплекс, и создать какие-то зоны питания на террасах, с выходом во двор, — добавил Дембич.

Член проектной команды по разработке и внедрению Концепции устойчивого развития исторического поселения Казань Марья Леонтьева говорила о необходимости сохранить тот образ деятельности, который создает атмосферу места. Также архитекторам рассказали о том, на какие моменты важно обратить внимание при проектировании.



Как отметил Ринат Аисов, в недавнем интервью Ильсияр Тухватуллина высказалась о том, что архитектурные форумы, конкурсы, внедрение новых технологий в проектировании и строительстве, изучение методологии хорошо влияют на развитие градостроительства, качественный состав и работу архитекторов. Эксперт по развитию территорий ASG сообщил, что в этих вопросах разделяет ее точку зрения:

— У нас есть поле для деятельности молодых архитекторов, для завершения проекта нужны инновационные идеи по адаптации здания к современным потребностям — это может принести не только финансовую успешность проекту, но и позволяет этой территории стать точкой притяжения для жителей города и гостей столицы. Расчет необходимых инвестиций на реконцепцию и ввод в эксплуатацию, а также строительство нового объекта будут производиться исходя из проектных решений, предложенных участниками, в том числе будет оцениваться и их экономическая эффективность. То есть допустимый объем дополнительных инвестиций в существующий объект и новое строительство будет определяться потенциальной доходностью, которую данные объекты смогут генерировать. Здание построено полностью за счет частных инвестиций, и дальнейшие инвестиции также будут частными. Государственно-частное партнерство может заключаться в другом, к примеру, для возможности реализовать проект, который будет работать на пользу города, поможет оживить исторический центр, создать современные рабочие места. Возможно потребуются какие-то индивидуальные решения по проектным параметрам, в частности по парковочным местам, в соответствии с принципами, заложенными в концепцию устойчивого развития исторического центра ее разработчиками. Здесь многое зависит от того, что предложат участники проекта.

Архитекторам предложили создать «бюротель» — отель, куда могут приезжать сотрудники компаний, чтобы жить и работать. Фото: vk.com/architectbiennale

«Задача — не просто спроектировать красивый объект, он должен быть реализуем»

Во второй день биеннале участники собрались в Национальной библиотеке, где прошла стратегическая сессия: «Что с этим делать? Обсуждение результатов экскурсии на объект проектирования, уточнение концептуальных и проектных задач конкурса». Начальник отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия исполнительного комитета Казани Лея Соловьева рассказала о цветовой палитре исторической застройки Казани, какие существуют особенности рельефа и исторической планировки.

Директор архитектурного бюро «АКСИОМ Архитект», руководитель проектной группы по разработке Концепции устойчивого развития исторического поселения города Казани Олег Маклаков поделился методикой проектирования и затронул тему планировки уличных сетей.

Директор по развитию территорий инвестиционной группы компаний ASG Ринат Аисов рассказал об истории объекта:



— В двухтысячные годы был взят курс правительства республики в сторону восстановления и реконструкции исторического центра Казани. Благодаря поручениям президента Татарстана Рустама Минниханова начались серьезные изменения по возрождению и приведению в порядок сотни объектов, в том числе и исторических зданий, расположенных в центральной части города. Также была поставлена задача по застройке пустырей, таким образом стартовали работы на ул. Московской, 52. В то время не было глубоких наработок и систематизированных правил работы в историческом центре. Тем не менее понимание важности сохранения исторического облика территории было. При этом многие моменты были учтены при строительстве объекта, например, в ходе проектирования нового объекта фактически восстановили фасады утраченных зданий конца XIX — начала века, которые были на данном участке.

Спикер привел слова Олега Маклакова о том, что актуальной задачей является восстановление, где это возможно, исторических пространственной решетки и формы. По данной территории эта задача была отчасти решена по части формы — по улице Московской, и эту задачу предстоит решить по улице Камала. Но при этом не менее важной задачей на сегодняшний день является наполнение современной функцией этой территории. Нужно вдохнуть в нее жизнь, сделать востребованной — некой точкой притяжения для жителей города и гостей столицы, одним из шагов к дальнейшему преобразованию и развитию территорий в настоящее время «депрессивной» части Забулачья.

Здание по ул. Московской, 52 объектом культурного наследия не является, в связи с чем на земельный участок под ним распространяется действие градостроительного регламента, которым предусмотрен широкий набор видов разрешенного использования — гостиницы, офисы, магазины, объекты спорта, общепит, культурно-досуговая деятельность и другое. Фото: google.com/maps

По видеосвязи конкурсантам дал наставления и рекомендации по проектированию куратор, председатель жюри III Российской молодежной архитектурной биеннале, российский и немецкий архитектор, член Союза немецких архитекторов (BDA) Сергей Чобан. Он отметил, что сегодня в связи с пандемией изменилось отношение к офисному пространству будущего. И технические достижения и электронные возможности, которые были разработаны до пандемии, сказались положительно на работе в период карантинных мер.

— Сегодня очень много возможностей открывается для удаленной работы, то есть рабочий процесс больше не является привязанным к определенному офисному пространству, а является совокупностью встреч и работы в офисе, появляются возможности удаленной работы и жизни, — отметил Чобан.

Эксперт порекомендовал, помимо гибких офисных пространств объектов обслуживания, включить помещения для проживания сотрудников. Позднее он рассказал участникам установочной сессии о проекте в Берлине, где «сливаются в единый организм» офисное и жилое пространство, где офис отличается от привычного понимания и превращается не только в место труда, но и жилое пространство, пространство для общения, отдыха, встреч с друзьями.

— Сейчас в мире набирает популярность тенденция совмещения рабочего и жилого пространства. Вот приезжает человек из другого города в Казань, а ему не нужно искать квартиру, отель, ему предлагается, жить и работать, питаться и развлекаться, не выходя из одного здания. Эта та квинтэссенция, которую люди вынесли из пандемии, — заявил Сергей Чобан.

Также он отметил, что пандемия положительно сказалась на том, что люди потеряли сверхмобильность, стали более внимательно относиться к своему здоровью и экологии. Архитектор добавил, что текущая биеннале может стать самой успешной, поскольку как никогда высока вероятность, что предложенные финалистами идеи могут быть реализованы в жизни, а не остаться лишь на бумаге. При этом призвал анализировать и практическую сторону реализации их идей, экономическую эффективность. Решения, которые предложат участники, должны быть возможны к реализации в ближайшее время, а не относиться к категории «космолетов» и несуществующих технологий.

Архитекторам рассказали о том, на какие моменты важно обратить внимание при проектировании. Фото: vk.com/architectbiennale

Вопрос о возможности реализации проектов прокомментировал также и Ринат Аисов:

— Задача современного архитектора не просто спроектировать красивый объект, он должен быть реализуем, экономически эффективен. Наиболее интересные проекты будут проанализированы с точки зрения требуемых инвестиций, экономики объекта. И будут рассматриваться варианты самостоятельных инвестиций ASG с целью осуществления арендной деятельности либо привлечения частных инвесторов, готовых зайти в проект под разработанную концепцию.

Если говорить об инвестициях ASG, то стоит отметить: инвестиционная стратегия компании подразумевает направление средств, вырученных от проектов развития территорий в казанской агломерации (ленд-девелопмент и реализация подготовленных к строительству участков, совместные проекты с застройщиками), на инвестиции в историческом центре Казани. А именно, на завершение реставрации объектов культурного наследия, которых в управлении компании — 28, а также на строительство и ввод в эксплуатацию современных объектов нового строительства в соответствии с существующими потребностями исторического центра. И возможность финансирования данного и других проектов в историческом центре в ближайшей перспективе зависит от результатов деятельности ASG в вопросах развития территорий и скорости реализации проектов.

Ранее ASG презентовала Концепцию развития территории Казанской агломерации, а также ряд проектов комплексного развития территорий. Например, проект жилого района «Яблоневые сады» или «Большой Зеленодольск».

Отвечая на запрос «Реального времени», в пресс-службе мэрии Казани указали, что здание по ул. Московской, 52 объектом культурного наследия не является, в связи с чем на земельный участок под ним распространяется действие градостроительного регламента, которым предусмотрен широкий набор видов разрешенного использования — гостиницы, офисы, магазины, объекты спорта, общепит, культурно-досуговая деятельность и другое.

«Задача современного архитектора не просто спроектировать красивый объект, он должен быть реализуем, экономически эффективен», — отметил Ринат Аисов. Фото: vk.com/architectbiennale

Поэтому в отношении нормативной базы при проектировании финалистам биеннале необходимо будет руководствоваться Правилами землепользования и застройки г. Казани, Местными нормативами градостроительного проектирования г. Казани и требованиями, установленными зонами охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля». Указанные документы призваны решать разные задачи, поэтому среди них не выделяется первоочередной и приоритетный нормативно-правовой акт.

— Несмотря на богатый выбор функционального наполнения здания и участка, здесь действуют достаточно строгие требования к объемно-пространственному облику объектов капитального строительства — высота, протяженность фасада, угол наклона кровли. Все это сделано для того, чтобы новое строительство было сомасштабно сохранившейся исторической застройке вокруг участка проектирования. Кроме того, необходимо соблюдать баланс территории — предусмотреть места для парковки автомобилей, озеленение, обеспечить комфортный доступ для пешеходов и транспорта, — добавили в исполкоме Казани.

Участники биеннале должны сделать макеты своих проектов до 28 октября. Финал III Российской молодежной архитектурной биеннале пройдет в Иннополисе 25—27 ноября.