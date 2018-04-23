В июне начнут реализацию второй очереди благоустройства озера Кабан

Реализацию второй очереди благоустройства озера Кабан начнут в июне. Об этом «Реальному времени» сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман.

Она напомнила, что первую очередь благоустройства озера Кабан сдадут уже в июне этого года.

«Мы откроем в июне зону до «Планеты фитнес» (то есть примерно до пересечения улиц Салимжанова и Хади Такташа, — прим. ред.) и продолжим дальше работать до улицы Назарбаева», — пояснила помощник президента.

ГИСУ РТ уже объявил тендер на разработку проекта второй очереди развития озера Кабан. На эти цели выделили 25 млн рублей.



Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».