Итоги дня: миллиарды на «Наш двор», повышение соцвыплат медикам, смерть Василия Уткина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 19 марта:
- Сегодня Верховный суд РТ начал апелляционное разбирательство по уголовному делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и экс-директора технопарка «Идея» Сергея Юшко.
- Российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет.
- Как рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, с февраля 2023 года по февраль 2024-го предложение на рынке новостроек в Татарстане увеличилось на 4%. А с февраля 2022-го по февраль 2024-го — на 55%.
- Сегодня в Верховном суде РТ стартовал процесс по делу казанской общественницы Зульфии Ситдиковой. Ее обвиняют в распространении сведений о Дне Победы, выражающих явное неуважение к обществу (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), и в дискредитации использования Вооруженных сил РФ в защиту интересов граждан России и поддержания международного мира и безопасности (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), ранее партия «Яблоко» объявляла сбор средств на ее защиту.
- В Татарстане появятся школьные клубы дипломатии — подростки будут учиться создавать проекты международного уровня, сообщают в мэрии Казани. К проекту могут присоединиться школьники в возрасте от 12 до 18 лет, интересующиеся международными отношениями.
- Минтранспорта Мурманской области сообщило о планах возобновить прямые рейсы из Мурманска в столицу Татарстана с 1 апреля 2024 года. Маршрут был включен в список направлений, которые будут субсидироваться в этом году.
- Спрос на квартиры в новостройках в Татарстане за 2 года сократился на 37%.
- Программу «Наш двор» в Татарстане продлили и увеличили финансирование в 2024 году до 10 млрд рублей.
- На голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в Татарстане вынесли 274 объекта.
- 21 марта в Верховном суде Татарстана ожидается оглашение приговора по делу так называемого поволжского душителя. Ранее прокуратура запросила пожизненный срок для казанского слесаря Радика Тагирова, обвиняемого в серии разбойных нападений с 30 убийствами и тремя покушениями.
- Омский «Авангард» утром 19 марта по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером клуба Михаилом Кравецом. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин, находящийся в клубе на должности тренера вратарей.
- Минземимущество Республики Татарстан заключило первый в 2024 году государственный контракт на приобретение 39 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот.
- Банк России 19 марта 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» из серии «Исторические события».
- Утром 19 марта на трассе в полукилометре от деревни Поспелово Елабужского района произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, один из них отечественный.
- Министерство финансов Республики Татарстан опубликовало данные по ведомствам за период с января по февраль 2024 года. Всего было получено 12,2 миллиарда рублей от оказания платных услуг населению.
- Как рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, средний ценник в сегменте новостроек за февраль 2022 — февраль 2024 годов в Татарстане вырос на 28% — с 6,6 млн рублей до 8,5 млн рублей.
- Президент России повысил социальные выплаты для медиков.
- Как рассказал сегодня мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, на благоустройство Зеленодольска в 2015—2023 годах потратили более 2,3 млрд рублей. Из них порядка 1 млрд рублей вложено в реализацию программы благоустройства общественных пространств.
- 19 марта с 10:00 в Мамадышском районе прекратила работу ледовая переправа через реку Каму по маршруту село Соколка — поселок Новый Закамский.
- Ученики детской цирковой школы Казани завоевали серебряные медали и приз зрительских симпатий на XXIII Международном фестивале артистов цирка в Сен-Поль-ле-Дакс.
- В бюджете Республики Татарстан на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, отведено 7,9 миллиона рублей.
- В Государственный совет Республики Татарстан поступил законопроект, предлагающий расширить меры социальной поддержки для многодетных семей, в которых есть дети-студенты до 23 лет. Проект закона предполагает, что статус многодетной семьи будет устанавливаться бессрочно.
- Сегодня заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что «Цифровой образовательный проект» Университета Иннополис для школьников перезапустят с федеральной поддержкой в 2024 году.
- Более 10 тысяч атлетов уже зарегистрировались для того, чтобы принять участие в 10-м Казанском марафоне. Больше всего заявок поступило из Москвы и Подмосковья — 2 397. Организаторы ожидают, что общее количество участников составит порядка 30 тысяч бегунов из 11 стран мира.
- Как заявил сегодня мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, уровень счастья в городе составил 86,4 пункта, что в среднем на 15—20 пунктов выше, чем в городах России.
- Нашли способ пополнить республиканский бюджет депутаты Госсовета Татарстана. Сегодня на совместном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете был единогласно одобрен законопроект о внесении в закон РТ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Республики Татарстан» поправок, в результате которых полномочия по контролю за внесением платы за проезд по платным дорогам будут разграничены между федеральными и региональными органами исполнительной власти.
- В Иннополисе насчитывается 1 239 студентов. За 2023 год их количество выросло на 432 человека, рассказал сегодня мэр города Иннополис Руслан Шагалеев.
- Информировать собственников многоквартирных домов об отсутствии денег на спецсчетах, где аккумулируются денежные средства на проведение капитального ремонта общего имущества, намерен новый глава татарстанской Госжилинспекции Александр Тыгин.
- Центробанк РФ сохранит ключевую ставку на текущем уровне на ближайшем заседании, которое состоится 22 марта. Об этом «Реальному времени» заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
- Госдума рассмотрит изменения в Уголовный кодекс России. Инициаторами данного законопроекта стали депутаты нижней палаты Иван Мельников, Юрий Афонин, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков.
- Как отметил сегодня мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, в прошлом году собрали 1,962 млрд рублей местных и региональных налогов, что на 177 млн больше, чем в 2022 году. В текущем году правительство Татарстана поставило целью прирасти еще на 192 млн рублей.
- Государственная дума одобрила закон, освобождающий от НДФЛ инвестиционные взносы на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС типа III), а также взносы в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. По информации Центробанка, максимальный размер вычета может составить от 52 до 60 тысяч рублей ежегодно.
- В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на устранение правовой неопределенности в вопросе о размере ежемесячной страховой выплаты в случае смерти застрахованного лица. Поправки предлагается внести в статью 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
- Сегодня гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов рассказал, что за 2023 год в ОАЭ вступили 60 новых компаний и 1,6 тыс. человек.
- Сегодня гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов отметил, что в планах на текущий год — расширить Лаишевскую площадку в составе ОЭЗ на 434 га за счет городского пространства «Смарт Сити Казань».
- Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил жалобы на арест семейной четы жителей Хабаровска по делу о незаконном приобретении и перевозке зарядов тротил-гексогена общим весом 8,8 кг, оба останутся под стражей минимум до 6 мая.
- В июне 2024 года в ОЭЗ «Иннополис» появятся центр обработки данных госкорпорации «Росатом» и роботизированная гостиница. К концу года в Иннополисе запустят два новых технопарка, рассказал гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.
- За период февраля 2022-го по февраль 2024 года количество предложений по объектам загородной недвижимости сократилось на 11%. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
- Кулеры с бесплатной питьевой водой в аэропорту Казани убрали в угоду арендаторам.
- 27 марта на сцене Буинского государственного драматического театра наградят победителей ежегодного театрального конкурса и премии Министерства культуры РТ «Тантана» («Триумф»). На этой неделе стало известно, кого комиссия определила в номинанты. Похоже, интересных спектаклей в Татарстане хватает. Просто оценивать их особо некому.
Ключевые события 755-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю.
- Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
- На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию.
- В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины, рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области, противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
- ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю.
- Отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
- Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.
- Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.
- Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, «Ольха», «Град» и Vampire.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16 135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и других боевых бронированных машин, 1 244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 933 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Нафиса МиннехузинаОбщество
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