Скончался журналист Василий Уткин

Российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает РБК.

Василий Уткин в 1990-е годы работал в телекомпании НТВ, где вел программу «Футбольный клуб», а позже комментировал футбольные матчи на спутниковых каналах «НТВ-Плюс». С 2010 по 2015 год он занимал должность главного редактора «НТВ-Плюс».

После создания «Матч ТВ» журналист перешел на этот канал, где проработал до февраля 2016-го. С марта 2016-го по май 2017-го Василий Уткин комментировал матчи на Eurosport.

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