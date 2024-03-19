«Тантана»: компактное жюри, редкие сценические удачи

Оглашены списки номинантов республиканской театральной премии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

27 марта на сцене Буинского государственного драматического театра наградят победителей ежегодного театрального конкурса и премии Министерства культуры РТ «Тантана» («Триумф»). На этой неделе стало известно, кого комиссия определила в номинанты. Похоже, интересных спектаклей в Татарстане хватает. Просто оценивать их особо некому.

Камаловский против ТЮЗа

В этом году в «Тантане», как и в прошлом конкурсе, 15 номинаций, а также награды «Честь и достоинство», которую вручают за многолетние заслуги, и «За выдающиеся достижения в сезоне». Заявляются на них сами театры, указывая работы, показанные зрителю начиная с марта с прошлого года (поэтому, к примеру, в списках не оказалось февральской «Ашины» из Тинчуринского театра).

В жюри конкурса — девять человек: заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой, поэт и главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, руководитель творческо-информационного отдела Александринского театра Елена Герусова, писатель и главный редактор журнала «Сәхнә» («Сцена») Зиннур Хуснутдинов, театровед и ответственный секретарь Совета Гильдии театральных режиссеров России Марина Корчак. А также два представителя театра Камала: заведующая литературной частью Гульшат Фаттахова и специалист по маркетингу Гульназ Хасанова. Обе — театроведы.

К слову, премию лучшему критику перестали вручать три года назад — тогда не нашлось достаточного количества кандидатур. А потом она вовсе пропала. В прошлом году в составе жюри из 12 человек таких экспертов было больше: это председатель Общественного совета Министерства культуры РТ Нияз Игламов, старший научный сотрудник центра искусствоведения ИЯЛИ Елена Шевченко и ее коллега Айгуль Габяши. Как сообщили в министерстве культуры РТ, Игламов и Шевченко, все-таки, присоединились к составу, но уже в феврале этого года.



При этом название главного татарского театра звучит в списке не так чтобы и часто — девять раз. Больше всего камаловцев борются за «Главную мужскую роль» — это Радик Бариев («Дуслар җыелган җирдә/Чертов тост»), Фанис Зиганшин («Көзге кайтаваз/Осенний отголосок») и Рамиль Вазиев («Игезәк/Двойник»). Впрочем, это практически все постановки театра за год.

Столько же номинантов, традиционно кстати, у Театра юного зрителя. Более всего — в «Лучшей эпизодической роли». Это Алсу Густова (множество ролей в «Одна нога на берегу, другая — в лодке») и ее коллега по спектаклю Евгений Быльнов, а также Галина Юрченко за обновленную роль Феклуши-сетевика в «Омуте».

Стабильно высоко находится театр «Экият» — у него семь номинаций. Включая, конечно, новый шанс для Дилюса Хузяхметова, который, кажется, выигрывает звание лучшего актера театра кукол ежегодно (на этот раз — за «Авиатора» по Водолазкину).

«Одна нога на берегу, другая — в лодке», ТЮЗ. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой казанского ТЮЗа

Что смотреть?

Интересная особенность списка: если какой-то театр получает несколько номинаций, то, обыкновенно, за один-два спектакля. К примеру, шесть раз здесь встречается Альметьевский театр — у него отмечены спектакли «Ат карагы/Конокрад» и «Алтынчәч. Мирас/Алтынчеч. Наследие». И столько же попаданий — у Атнинского театра. Из них пять — за спектакль «Ай тотылган төндә/Ночь. Затмение».

А вот театр Тинчурина получил три номинации — и все за спектакль «Җилкәнсезләр/Без ветрил» (главная мужская роль для Артема Пискунова, второй план Рустема Гайзуллина, а также «Лучший спектакль малой формы»). В целом, и у нескольких других театров выделяют одну постановку. Два раза можно найти Мензелинск («Шулай булды шул/Вот так случилось»), три — Челнинский драматический («Сихерче/Безответная любовь»). И столько же номинаций — у «Угла», причем за два спектакля — «Кофе и не только» и «Моему сыну».

Кстати, в главной номинации последних лет, «Спектакль большой формы», места ТЮЗу не нашлось: там за это звание борются «Ат карагы», «Дуслар җыелган җирдә», «Ай тотылган төндә» и «Сихерче».

«Жизнь за царя», Театр оперы и балета. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поменьше и подальше



Разнообразие в список из 29 спектаклей вносят музыка и театры поменьше (к слову, обычно в год только государственные театры выпускают около 100 работ). К примеру, площадка MOÑ попала в списки трижды. В «Эксперименте» можно увидеть их «15 172» и «Смена формата», а в малой форме — «Приму».

При этом все номинации за музыкальные спектакли отданы Театру оперы и балета («Иакинф» и «Жизнь за царя»). Традиционно в «Тантану» не заявляется Качаловский. И просто не попадает Бугульминский театр.

Но также практически нет в этот раз номинаций у активного Кариевского, нет у Нижнекамского ТЮЗа, «Созвездия-Йолдызлык», Особняка Демидова. Хорошо, впрочем, что хотя бы есть несколько имен!



Почетная одна строчка — у принимающего премию в обновленном зале Буинского театра. Его спектакль «А зори здесь тихие» оценивают за актерский ансамбль.

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РТ.