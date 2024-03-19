В ОЭЗ «Иннополис» в 2023 году вступило 60 новых компаний

Сегодня гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов рассказал, что за 2023 год в ОАЭ вступили 60 новых компаний и 1,6 тыс. человек.

— За прошлый год 60 новых компаний вступило в наши ряды, и это превысило все предыдущие годы. Численность достигла 9 тыс. человек. Большая часть — гибридно-удаленный формат, и порядка 2,5 тыс. проживают в городе Иннополисе. Совокупная выручка достигла почти 50 млрд рублей, — отметил гендиректор.

Халимов добавил, что существенно приросли налоговые отчисления — более 8 млрд рублей, что составило почти треть от суммарного объема всех предыдущих годов. Это результат решений в области импортозамещения: замещением западных технологических решений, ушедших из России, занимаются более 50 компаний.

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