В Госдуме заявили о возможности пересмотра отношений TikTok с Россией

Фото: Анастасия Фартыгина

Компания TikTok может пересмотреть свои взаимоотношения с Россией после блокировки ресурса в США. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

— Не исключаю, что после того, как реальная блокировка наступила, компания... пересмотрит свои взаимоотношения с нашей страной, — рассказал он РИА «Новости».

Немкин отметил, что потерянный рынок США для TikTok очень велик. При этом ранее администрация компании приняла решение ограничить деятельность соцсети в России.

Напомним, приложение TikTok перестало открываться у пользователей из США. Оно также исчезло из App Store. Ранее пользователи из США при открытии приложения стали получать уведомления о прекращении работы соцсети на территории страны с 19 января.



В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает переход TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Соединенных Штатов.

При этом Дональд Трамп вступает в должность президента уже 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу.

Елизавета Пуншева