Страсти вокруг НДС: бизнес на патенте неожиданно лишился льгот

ФНС приготовила новогодний сюрприз предпринимателям, которые применяли патентную систему налогообложения

Фото: Реальное время

С начала 2025 года налоговая нагрузка на бизнес значительно возрастет. О том, что компании на упрощенной системе налогообложения с доходом более 60 млн рублей в год будут теперь платить НДС, говорили давно. Однако сюрприз ожидал и тех, кто применял патент. Со следующего года компании, чей годовой оборот в этом году превысил 60 млн рублей, утрачивают право приобрести патент и вынуждены будут переходить на другой налоговый режим и также платить НДС. Не приведет ли это к массовому закрытию компаний сферы малого бизнеса — разбиралось «Реальное время».

Бизнесу добавили налогов

С 2025 года все компании и ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения и зарабатывают более 60 млн рублей в год, будут платить НДС в размере 20%, а бизнес с доходом ниже 60 млн рублей в год от НДС освободят.

Налогоплательщик должен будет контролировать момент, когда перейдет от упрощенки к необходимости платить НДС. Для этого надо сравнивать доходы за текущий и прошлый годы. И если порог в 60 млн за 2024 год компания уже пересекла, то в следующем году налоги вырастут автоматически, обращает внимание гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский.

— Мы сейчас увидим огромное количество предприятий, которые будут дробить бизнес и закрывать его ввиду того, что он становится нерентабельным. Беда НДС не только в том, что его нужно платить, а в том, что его сложнее администрировать, и малому бизнесу, который всю бухгалтерию вел на коленках, необходимость брать бухгалтера в штат зачастую рушит всю прибыльность. Это кажется, что 60 млн рублей выручки — большие деньги, для физлица — может быть, но не для юридического лица, особенно для малого бизнеса, который, как правило, имеет маржинальность в размере 5—7% от годового оборота, и для них любые затраты очень чувствительны, — говорит Петропольский.

С 2025 года все компании и ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения и зарабатывают более 60 млн рублей в год, будут платить НДС в размере 20%. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Второе открытие в том, что, если ты в 2024 году сделал выручку больше 60 млн рублей, а этот закон вышел в тот период, когда уже у многих в 2024 году было больше 60 млн выручки, в 2025 году ты уже априори в календарном году должен будешь платить НДС. Конечно, огромное количество предприятий, которые сейчас прочитали этот комментарий, просто под нож кинут компанию, зарегистрируют новые в 2025 году», — прогнозирует он.

По оценке Минфина, компаний, которые на упрощенке имеют доход больше 60 млн рублей, около 3%. При этом, согласно проекту федерального бюджета на следующие три года, налоговые поступления от них оценили в 473 млрд рублей.

Однако самым неожиданным и неприятным нововведением для предпринимателей стало то, что теперь и патент нельзя будет купить на следующий календарный год, если в текущем году доходы по ПСН превысят лимит в 60 млн рублей. Такова новая редакция подпункта 1 п.6 ст.346,45 НК РФ. Данное правило будет действовать, если лимит был превышен при совмещении УСН и ПСН.

Пострадает бизнес, который «только-только голову поднял»

«За два месяца до Нового года мне прислали сюрприз на 3 млн рублей», — возмущается основатель компании по пошиву мужской одежды Indever, владелец магазинов под брендом Sisley Адель Ягудин. Бизнесмен был уверен, что, как и в прошлые годы, он сможет купить в январе патент и продолжить работу в этом налоговом режиме.

В конце октября в законе слегка поменялась формулировка: теперь ИП лишается права на патент, если его доходы превысили 60 млн рублей с начала года или за прошлогодний период. Ранее фразы «прошлогодний период» не было.

«Какая раньше была логика, я подаю на патент, а я, например, могу купить патент на месяц, на квартал и на полгода. Я знаю, что в августе мой доход может превысить 60 млн рублей, я слечу с патента и затем продолжу работать на УСН. Поэтому я покупаю патент на полгода и спокойно работаю», — рассказал Адель Ягудин.

Но в 2025 году он уже не может рассчитывать на патент именно из-за новой формулировки, учитывающей прошлогодний период.

— Я в этом году работаю на УСН с сентября по декабрь, потому что в августе превысил порог по патенту. Я приготовился, что в следующем году я также в августе слечу с ПСН, буду платить 4 месяца УСН и, соответственно, дополнительно и НДС, — рассказал он. — А теперь из-за того, что я не могу подать на патент ни на месяц, ни на полгода, у меня вся деятельность по Sisley подпадает под дополнительный налог НДС автоматом. И я буду платить автоматом 5% со всего оборота.

Он уверен, что таких бизнесов, которые пользовались патентом и теперь не могут использовать этот режим, очень много в рознице. Если бы его оборот был меньше 60 млн, он бы не попал в эту ситуацию. Сейчас у бизнеса появится большое желание пустить компании под нож и открыть новые.

— Я так сделать не могу, у меня бизнес, который работает вбелую, контракт с итальянцами с банковскими гарантиями, долгосрочный договор с ТЦ, на котором тоже висит обеспечительный депозит, у меня на складе товара на 15 млн, — перечисляет он.

Многие, по его словам, не боялись введения НДС, так как рассчитывали на патент. «Те, у кого обороты более 100—150 млн, платят НДС давно. А теперь ФНС и эту пограничную линию в 60—100 млн по России «побрила». Эти фирмы только-только голову подняли», — сетует бизнесмен.

Мы сейчас увидим огромное количество предприятий, которые будут дробить бизнес и закрывать его ввиду того, что он стал нерентабельным.

Работать на патенте сегодня можно практически в любых сферах — от автомоек до ремонта игрушек и производства.

«За два месяца до Нового года мне прислали сюрприз на 3 млн рублей», — возмущается владелец магазинов Sisley Адель Ягудин. Инна Серова / realnoevremya.ru

Патентная система доступна для разных видов деятельности:

разработчиков программного обеспечения;

розничных торговцев на площадях не более 150 кв. м;

представителей общепита;

владельцев салонов красоты и парикмахерских;

арендодателей;

мастерских по ремонту и пошиву одежды и обуви или ремонту бытовой техники;

владельцев автостоянок;

частных репетиторов, получающих оплату официально;

языковых школ и переводчиков.

Законодатель ведет всех к единым правилам

«Эти законы писались для того, чтобы бизнес понимал, что со временем и с ростом его оборотов он придет к общей системе налогообложения. Сейчас это малый бизнес, но он развивается, у него растет выручка, и переход к НДС в размере 5—7% — это возможность предпринимателям потихонечку идти к тому, что в дальнейшем он будет платить НДС 20%», — объясняет партнер юридической компании «АПН ЗЕНИТ», эксперт в сфере налогового консультирования и споров Альфия Ярулина.

Для ряда предпринимателей при их бизнес-модели с маленькой рентабельностью и маржинальностью это достаточно существенная налоговая нагрузка, соглашается она, и здесь бизнесу надо пересмотреть свою модель, искать новые источники дохода и поставщиков.

«Рынок говорит, что все должны быть в единых условиях. Если очень много предпринимателей пользуются льготной системой для того, чтобы меньше платить налогов, это неправильно. Потому что те, кто платит налоги полностью, оказываются не в рынке. И им тоже приходится выживать», — отмечает она.

Для ряда предпринимателей при их бизнес-модели с маленькой рентабельностью и маржинальностью это достаточно существенная налоговая нагрузка. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Поэтому законодатель сегодня ведет всех к единому рыночному отношению и единым правилам для всех.

«Есть такое понятие, как дробление. Очень многие компании не хотят идти на общий режим, а создают две, три, четыре компании, чтобы находиться на льготной ставке. На что законодатель говорит: «Ребята, давайте больше не будем так делать, выходите потихоньку вбелую, мы даем вам такую возможность. Но сегодня не каждый бизнес на это готов», — признает эксперт.

— Решение закрыться и открыть новую компанию с 1 января 2025 года — это маневр, чтобы какой-то период опять не платить НДС, но это невозможно делать каждый год. Тем более все на сегодняшний день видно и прозрачно. Налоговый орган обладает очень широким информационным ресурсом, который это увидит, — предупреждает Альфия Ярулина.

ФНС России сегодня обладает достаточно богатым опытом раскрытия схем по дроблению бизнеса. «Будет сразу видно, что выручка у ИП упала, что люди, возможно, переведены в другие компании, а деятельность осталась та же самая, — перечисляет она. — В этом случае налоговый орган может применить в отношении данного лица санкции или доначисления».

Если такое будет происходить массово, налоговый орган обязательно обратит на это внимание и увидит, что по факту это является схемой по оптимизации своей налоговой нагрузки, чтобы не платить НДС.

— Будучи предпринимателем, я бы так не рисковала, — признается она. — Мы пока не понимаем, как это будет контролироваться, поскольку это все новое. Но практика и время все поставят на свои места.

Кроме того, Ярулина считает, что нововведение является и возможностью для компании расширить перечень партнеров.

— Те, кто платит НДС, чаще всего работают с компаниями на НДС для получения вычета. Если сегодня компания будет плательщиком НДС, даже хотя бы 5—7%, для нее это будет плюсом — она уже сможет реализовывать услуги и товары компаниям, которые находятся на общей системе. Это, с другой стороны, является расширением тех же самых заказчиков и покупателей для тех, кто думает про развитие своего бизнеса, — резюмировала она.