Госсовет Татарстана хочет забрать у федеральной казны штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Фото: Максим Платонов

Нашли способ пополнить республиканский бюджет депутаты Госсовета Татарстана. Сегодня на совместном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Экспертного совета при Комитете был единогласно одобрен законопроект о внесении в закон РТ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Республики Татарстан» поправок, в результате которых полномочия по контролю за внесением платы за проезд по платным дорогам будут разграничены между федеральными и региональными органами исполнительной власти.



К полномочиям Минтранса РТ предлагается отнести принятие решений о размещении и применении на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети республики средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, об их отключении и демонтаже.

Кроме того, региональное министерство должно получить контроль за внесением платы за проезд по платным участкам автодорог, что позволит распределить сумму штрафов между региональным и федеральным бюджетами (сейчас вся сумма поступает в региональный бюджет).

Инна Серова