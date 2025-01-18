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Татарстанцев предупредили о тумане и гололеде на Крещение

13:36, 18.01.2025
Татарстанцев предупредили о тумане и гололеде на Крещение
Фото: Михаил Захаров

Ночью и утром 19 января в Казани и в целом по Татарстану местами ожидается туман. Об ухудшении погодных условий предупредили в Гидрометцентре РТ.

Кроме того, на Крещение в республике, включая столицу, ночью и днем возможен гололед, на дорогах — гололедица, местами сильная.

Подробнее о погоде в начале следующей недели — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина

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