Татарстанцев предупредили о тумане и гололеде на Крещение

Фото: Михаил Захаров

Ночью и утром 19 января в Казани и в целом по Татарстану местами ожидается туман. Об ухудшении погодных условий предупредили в Гидрометцентре РТ.

Кроме того, на Крещение в республике, включая столицу, ночью и днем возможен гололед, на дорогах — гололедица, местами сильная.

Подробнее о погоде в начале следующей недели — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина