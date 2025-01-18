Татарстанцев предупредили о тумане и гололеде на Крещение
Ночью и утром 19 января в Казани и в целом по Татарстану местами ожидается туман. Об ухудшении погодных условий предупредили в Гидрометцентре РТ.
Кроме того, на Крещение в республике, включая столицу, ночью и днем возможен гололед, на дорогах — гололедица, местами сильная.
Подробнее о погоде в начале следующей недели — в материале «Реального времени».
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