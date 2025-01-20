Роман Анны Джейн — самая продаваемая книга в России по версии Ассоциации книгораспространителей

Ассоциация книгораспространителей совместно с журналом «Книжная индустрия» составили списки наиболее популярных произведений

Фото: Екатерина Петрова

По итогам 2024 года был составлен список самых продаваемых книг в России. Ассоциация книгораспространителей совместно с журналом «Книжная индустрия» составили списки наиболее популярных произведений по трем ключевым категориям: художественная литература для взрослых, детская литература и нон-фикшн. Основой для исследования стали данные о продажах экземпляров в книжных магазинах за год, что позволило выявить предпочтения читателей.

В разделе художественной литературы для взрослых список возглавили разнообразные по жанрам произведения. На первом месте оказался роман «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн. Вторую строчку заняло азиатское фэнтези «Благословение небожителей» (т.1) Мосян Тонсю, а третью — детектив «Внутри убийцы» Майка Омера. В десятке лидеров также отметились такие книги, как «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, классический детектив «Десять негритят» Агаты Кристи и автобиографическое произведение «Зеленый свет» Мэттью Макконахи. Среди бессмертных классиков вновь оказались «Три товарища» Э.М. Ремарка и антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла. Закрыли список еще один роман Анны Джейн «Поклонник» и «Убийства и кексики» Питера Боланда.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В сегменте детской литературы первое место здесь заняла современная классика — «Гарри Поттер и философский камень» Джоан К. Роулинг. На втором месте разместилась книга «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой. Третье место досталось «Коралине» Нила Геймана, а за ней следуют «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс и исследование персонажа «Северус. Глубочайшее исследование фигуры наизагадочнейшего зельевара Хогвартса» Лорри Ким. Среди других лидеров продаж оказались «Девочка с лисьим хвостом» Сон Вон Пхен, «Гравити Фолз. Дневник 3», «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, а также книги, основанные на популярных вселенных, такие как «Sonic. Нежелательные последствия» Йэна Флинна и «Агент на мягких лапах» Фрауке Шойнеманна.

Сегмент нон-фикшн второй год подряд возглавила книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Ее темы самопомощи и психологической устойчивости явно находят отклик у широкой аудитории. В топе также оказались «Кафе на краю земли» Джона П. Стрелеки, руководство по личным финансам «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона и мировой бестселлер «Атомные привычки» Джеймса Клира. Среди российских авторов выделился Игорь Рызов с книгой «Психотрюки. 69 приемов в общении, которым не учат в школе», а Виктор Франкл с работой «Сказать жизни «Да!» напомнил читателям о важности поиска смысла. В списке также оказались «Ребенок в тебе должен обрести дом» Стефани Шталь и научно-популярная работа «Доказательная психосоматика» Тимофея Кармацкого. Завершила рейтинг еще одна книга Ольги Примаченко — «С тобой я дома».

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Екатерина Петрова