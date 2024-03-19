ОЭЗ «Иннополис» в 2024 году расширится за счет действующего городского пространства

Сегодня гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов отметил, что в планах на текущий год — расширить Лаишевскую площадку в составе ОЭЗ на 434 га за счет городского пространства «Смарт Сити Казань».

— По Лаишевской площадке: текущую площадь, это 116 га, планируется расширить до 550 га. Это бывшая территория «Смарт Сити Казань», которая будет полностью назначена под развитие различного типа технологических производств, в частности, в сфере электроники и микроэлектроники. Соответствующие переговоры с рядом компаний мы сейчас ведем, — заверил Халимов.

Гендиректор добавил, что к концу 2024 года здесь планируют запуск 3 предприятий, которые создадут более 400 рабочих мест.

ОЭЗ «Иннополис» сейчас включает три площадки — территории в Лаишево, Казани и Иннополисе.

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