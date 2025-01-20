Власти Татарстана: все беспилотники, пытавшиеся атаковать промышленные предприятия республики, уничтожены

В пресс-службе раиса Татарстана прокомментировали попытку атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики:

— Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий. После поступления первых сообщений раис республики прибыл на место. Рустам Минниханов оперативно получает всю необходимую информацию.

На данный момент все предприятия работают в штатном режиме.

Сегодня утром МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. В Казани и Нижнекамске на данный момент закрыты аэропорты. Минобороны сообщило, что над Татарстаном ночью был сбит один беспилотник.