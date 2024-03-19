Средний ценник на квартиру в новостройке Татарстана за два года вырос на 28%

Как рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, средний ценник в сегменте новостроек за февраль 2022 — февраль 2024 годов в Татарстане вырос на 28%, с 6,6 млн рублей до 8,5 млн рублей.

— Средний ценник в этом сегменте жилья за пару лет вырос на 28%, с 6,6 млн рублей до 8,5 млн рублей, — отметил Еремкин.

Так, однокомнатная квартира в Татарстане с ценника в 2022 году в 5,6 млн рублей перешагнула в показатель в 7,1 млн рублей (динамика в 25%). Двухкомнатная — от 6,8 до 9 млн рублей (динамика в 32%). Трехкомнатная — от 8,9 до 11,2 млн рублей (+25%). А студии от 3,69 млн рублей до 6 млн рублей, показав наибольшую динамику в 63%.

Ранее «Реальное время» выяснило, что объем предложений на рынке новостроек Татарстана за тот же период увеличился на 55%, однако спрос упал на 37%.

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Аделия Сафина