Два человека погибли в аварии в Елабужском районе Татарстана

Утром 19 марта на трассе в полукилометре от деревни Поспелово Елабужского района произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, один из которых — отечественный.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте до приезда медиков. Водитель иномарки с тяжелыми травмами был доставлен в БСМП г. Набережные Челны.

На место происшествия выехал Елабужский городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Организована проверка.

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Нафиса Миннехузина