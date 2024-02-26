В Казани прокурор требует пожизненное для поволжского «душителя», а он заявляет об алиби

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу обвиняемого в серии разбойных нападений с 30 убийствами и тремя покушениями. Гособвинитель Линара Чуркина запросила для обвиняемого казанского слесаря Радика Тагирова пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, полагая, что менее тяжкого наказания он не заслуживает, передает с заседания журналист «Реального времени».

Также прокурор просила удовлетворить поданные потерпевшими иски о взыскании морального вреда.

Перед началом прений Тагиров заявил о своем алиби. С его слов, в период совершения ряда преступлений весной 2012 года он жил в Москве, подрабатывал раздачей рекламных визиток и буклетов. Также обвиняемый уверял — одно из вменяемых ему убийств за пределами столицы совершить никак не мог, поскольку провел эти часы в компьютерном клубе Москвы, ссылался, что есть свидетель. Попытки разыскать этого свидетеля ранее предпринимались судом, однако успехом не увенчались ввиду отсутствия точных данных. Тагиров смог назвать лишь его имя и приблизительное место работы.

«Легче всего получался удушающий прием»

В свою очередь гособвинитель Чуркина сегодня неоднократно ссылалась на первоначальные признания Тагирова с полным признанием и подчеркивала — тогда он подробно описывал и способ совершения убийства, и месторасположение дома, и внутреннюю обстановку в квартире. Так даже указывал, в доме одной задушенной бабушке подкинул шприц из подъезда. И такой шприц силовики, действительно, нашли. Кроме того, она отмечала в ряде квартир были найдены биологические следы обвиняемого. При этом как минимум в двух жилищах эксперты нашли образцы схожие образцы ДНК, смешанные с другими.

Тот факт, что все преступления совершались одним человеком, по мнению прокурора, подтверждает способ удушения. «Тагиров считал этот способ более гуманным и объяснял — в юности он увлекался борьбой и лучше всего у него получался именно удушающий прием», — сообщила Чуркина Верховному суду.

«От действий Тагирова оборвалась жизнь 31-й пожилой женщины и еще трое чудом выжили», — отметила она, попросив признать смягчающим обстоятельством наличие у обвиняемого двух малолетних детей, а отягчающим — опасный рецидив.

По версии СК и Генпрокуратуры, началась кровавая серия в Кировском районе Казани на улице Батыршина. 4 марта 2011 года Тагиров встретил на улице 81-летнюю Насиму Ишмуратову и помог ей донести домой тяжелую сумку с продуктами. А на следующий день в состоянии наркотического опьянения пришел к ней и стал просить денег в долг — следствие считает, что это был лишь предлог, чтобы попасть в квартиру. Женщина пустила его и получила такой удар в подбородок, что потеряла сознание. Позже на ее голове и теле эксперты насчитали еще пять ударов твердым тупым предметом, однако причиной смерти стала петля из косынки и скрученного фартука, которую преступник затянул на шее жертвы. Из этого дома он унес продукты и 1 тысячу рублей.



Силовики считают, на счету Тагирова — 6 убитых пожилых женщин в Казани, по три жертвы в Ижевске и Уфе, по две — в Чебоксарах, Челябинске, Перми и Самаре. Почти у всех кроме следов удушения эксперты обнаружили прижизненные удары по голове и телу, а еще — множественные переломы ребер. Трижды после нападения и убийства «поволжский душитель» устраивал поджоги в квартирах жертв.

Версию о самооговоре в прокуратуре считают недоказанной

После задержания в декабре 2020 года в Казани Радик Тагиров полностью признал вину и поделился со следователями деталями тяжких преступлений 2011 годов на территории Татарстана и других регионов Поволжья, а также на Урале и в центре России.

«Я убивал пожилых женщин, так как мне нужны были деньги. Какого-либо удовлетворения от убийств не получал. Мне нужны были деньги. В Казани в квартирах сумм более 30 тысяч рублей не похищал... Перестал совершать убийства, когда перестал употреблять наркотические вещества», — рассказывал он на допросах у следователей.



На первом же допросе в Верховном суде РТ Радик Тагиров заявил о невиновности и самооговоре, уверял, что к допросам его готовили: передавали бумаги с нужной информацией, а в день задержания применяли физическую силу. По словам обвиняемого, тюремные медики зафиксировали у него не меньше четырех синяков на груди, сам он обратился в Генпрокуратуру, но проведенная проверка дала отрицательный результат.

Ряд потерпевших по делу — близкие убитых — в ходе процесса заявили, что не доверяют версии защиты Тагирова. Гособвинитель сегодня также отметила — версия о проживании обвиняемого в Москве в указанный им период в суде не нашла подтверждения, как и доводы об оказании на него физического и психологического воздействия. Более того — этот вопрос Тагирову задавали перед началом каждого следственного действия, будь то допрос или проверка показания на месте.

Чуркина отметила — в деле есть признательные показания Тагирова по убийству, в котором его даже не обвиняли. Он сам рассказал, где и как совершалось преступление, а потом выяснилось — перепутал города. Могло ли такое быть, если версия подсудимого о «репетициях» перед каждым допросом не является голословной?

В интервью «Реальному времени» глава Следкома по РТ Валерий Липский рассказывал, как шел сбор доказательств по делу:

— В квартирах двух казанских жертв, а также на местах убийств в Саратове и Ижевске были изъяты биологические следы неустановленного мужчины — кровь, пот, частицы эпителия. С их помощью был составлен генетический профиль предполагаемого преступника. Масштаб поисков был серьезен — допрошены только следователями Татарстана более 13 тысяч человек, у каждого получены образцы ДНК для экспертизы. Но совпадений не было.

Совпадения появились, когда следователь-криминалист главного управления криминалистики СКР совместно с экспертами провел аналитическую выборку генетических профилей возможных родственников преступника. В числе 20-ти выявленных совпадений под проверку попала жительница Казани — возможная генетическая мать преступника, которая в 2013-м обращалась в полицию за помощью в розыске сына Радика Тагирова.



Тогда пропавшего нашли в 2017-м в Москве и розыск прекратили, но заинтересовались личностью ее сына, ранее судимого за кражу и грабеж. Провели видеотехническое исследование, и контуры лица преступника с записи камер видеонаблюдения в подъезде, на одном из мест преступления, совпали с контурами лица Тагирова по фото. Дальше следователь-криминалист дал поручение сотрудникам угрозыска МВД Татарстана доставить Тагирова и получить у него образцы эпителия. И они совпали с биоследами в квартирах жертв.

Ирина Плотникова